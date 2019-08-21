Times of Israel: «исторический» визит Нетаньяху на Украину не принёс достижений ни Киеву, ни Иерусалиму

Биньямин Нетаньяху стал первым иностранным лидером, приехавшим с визитом к начинающему президенту Владимиру Зеленскому. Несмотря на то что стороны охарактеризовали поездку как «историческую», значительными достижениями не может похвастать ни Украина, ни Израиль, пишет The Times of Israel.

Когда Израиль и Украина договаривались о визите премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Киев в середине августа, правительства обеих стран возлагали определённые надежды на эту поездку. По словам The Times of Israel, ожидания обеих сторон, судя по всему, не оправдались — после встречи ни один из двух лидеров не может похвастаться существенными достижениями.

Как отмечает издание, всё изначально пошло не так, когда супруга израильского премьера Сара Нетаньяху бросила на землю хлеб, который чете подали при встрече в аэропорту Киева. И израильская, и украинская стороны попытались замять некрасивую ситуацию, чтобы она не омрачила весь визит Нетаньяху, но не слишком в этом преуспели.

На следующее утро президент Владимир Зеленский принимал израильского лидера в своей церемониальной резиденции, Мариинском дворце. Более трёх часов политики общались за закрытыми дверьми. Впоследствии, выступая перед десятком израильских и более чем сотней местных журналистов, лидеры подвели итоги своей встречи — каждый расставил акценты по-своему.

Так, Нетаньяху подчеркнул, что в ходе переговоров с Зеленским они выработали два важных решения, одно — о скорейшем начале работы над ратификацией соглашения о свободной торговле между Израилем и Украиной, а другое — о сотрудничестве в сфере высоких технологий. Также премьер поблагодарил Зеленского за согласие продолжить инициативу предшественников по выплате пенсий бывшим украинцам, проживающим в Израиле, и работать над развитием и созданием инфраструктуры города Умань, куда раз в год на могилу цадика Нахмана совершают паломничество хасиды.

«На этом, в принципе, достижения Израиля в Киеве на этой неделе заканчиваются», — комментирует газета. По мнению издания, Нетаньяху, хотя и назвал свой визит «историческим», из-за не слишком впечатляющих результатов так и не смог донести, чем поездка была так необходима. «Не буду врать и говорить, что мы не хотим, чтобы в будущем Украина перенесла своё посольство в Иерусалим», — признал премьер-министр, «усердно пытаясь не показать своего разочарования тем, что такое заявление не было сделано на выходных».

Что касается Украины, уже тот факт, что Нетаньяху, которого Зеленский считает одним из самых выдающихся государственных деятелей современности, приехал в Киев, можно отнести к достижениям начинающего президента без какого-либо политического опыта. Нетаньяху стал первым высокопоставленным государственным лицом, посетившим Украину после состоявшейся три месяца назад инаугурации Зеленского. Пожалуй, на этом всё с достижениями с украинской стороны, иронизирует The Times of Israel.

Украинский лидер отметил сотрудничество с Израилем в сфере высоких технологий и большой потенциал экономического взаимодействия, но, что примечательно, не обмолвился ни об Умани, ни о пенсиях. Зеленский сосредоточился на темах, которые больше волнуют его электорат: на конфликте с Россией и советской «оккупации», жертвой которой якобы стала Украина. Президент поблагодарил Израиль за его «продолжительную поддержку территориальной целостности Украины и непоколебимую позицию по войне на востоке» и присоединению Крыма к России.

Трудно поверить, пишет газета, что Зеленский не знал, что после российского «вторжения»* на Крымский полуостров в 2014 году Израиль предпочёл сохранять нейтралитет и отказался от заявлений, осуждающих действия Москвы. Может, президент надеялся таким образом мотивировать Нетаньяху открыто поддержать Украину в борьбе с российской «агрессией». Но это не помогло.

На протяжении своего пребывания в Киеве Нетаньяху ни разу не упомянул Россию, а на вопрос журналиста о конфликте ответил, что ничего нового он сказать не может. Также безуспешно Зеленский призывал Иерусалим признать голодомор 30-х годов на Украине геноцидом. Для Израиля это очень тонкий вопрос, потому что этот шаг может не только задеть Россию, но и преуменьшить значимость холокоста. Когда Нетаньяху задали вопрос о голодоморе, тот отказался от комментариев.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).





