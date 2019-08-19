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СТРАНА: жена Нетаньяху устроила скандал в самолёте и бросила хлеб-соль на землю в Киеве

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Визит израильского премьера Биньямина Нетаньяху начался со скандала. Как сообщает «СТРАНА», супруга Нетаньяху Сара сначала отчитала командира самолёта за то, что тот не приветствовал её должным образом при посадке, а после посадки бросила хлеб-соль на землю в Киеве.
СТРАНА: жена Нетаньяху устроила скандал в самолёте и бросила хлеб-соль на землю в Киеве
Reuters

Визит на Украину премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху начался со скандала, причём ещё в израильском аэропорту. Как пишет «СТРАНА», Сара Нетаньяху, сопровождающая своего супруга во время визита, отчитала командира лайнера за то, что тот не приветствовал её должным образом при посадке в самолёт. 

Сара Нетаньяху в гневе вскочила со своего кресла и направилась к кабине пилотов. Однако в кабину её не пустили, что ещё больше разозлило супругу премьера. В итоге командир корабля вновь приветствовал чету Нетаньяху на борту за 45 минут до посадки в Киеве. 
 
В канцелярии главы правительства отрицают, что именно телохранители Нетаньяху пресекли «прорыв» супруги премьера в кабину пилотов. Там также добавили, что речь идёт о недоразумении, которое было немедленно исчерпано, далее полёт проходил в штатном режиме. 
 
Однако этим дело не закончилось. Когда супруги Нетаньяху сошли с самолёта в Киеве, их приветствовали три девушки в традиционных украинских нарядах и с караваем хлеба и с солью. Глава израильского правительства, уже знакомый с этим ритуалом, отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге Саре, но та бросила его на землю. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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