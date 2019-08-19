СТРАНА: жена Нетаньяху устроила скандал в самолёте и бросила хлеб-соль на землю в Киеве

Визит израильского премьера Биньямина Нетаньяху начался со скандала. Как сообщает «СТРАНА», супруга Нетаньяху Сара сначала отчитала командира самолёта за то, что тот не приветствовал её должным образом при посадке, а после посадки бросила хлеб-соль на землю в Киеве.
Визит на Украину премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху начался со скандала, причём ещё в израильском аэропорту. Как пишет «СТРАНА», Сара Нетаньяху, сопровождающая своего супруга во время визита, отчитала командира лайнера за то, что тот не приветствовал её должным образом при посадке в самолёт.
Сара Нетаньяху в гневе вскочила со своего кресла и направилась к кабине пилотов. Однако в кабину её не пустили, что ещё больше разозлило супругу премьера. В итоге командир корабля вновь приветствовал чету Нетаньяху на борту за 45 минут до посадки в Киеве.
В канцелярии главы правительства отрицают, что именно телохранители Нетаньяху пресекли «прорыв» супруги премьера в кабину пилотов. Там также добавили, что речь идёт о недоразумении, которое было немедленно исчерпано, далее полёт проходил в штатном режиме.
Однако этим дело не закончилось. Когда супруги Нетаньяху сошли с самолёта в Киеве, их приветствовали три девушки в традиционных украинских нарядах и с караваем хлеба и с солью. Глава израильского правительства, уже знакомый с этим ритуалом, отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге Саре, но та бросила его на землю.
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