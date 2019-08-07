Польский политик: США не имеют права требовать у Польши возмещений жертвам холокоста

Большинство сенаторов США подписались под письмом госсекретарю с призывом принять меры по возврату еврейского имущества, которое Польша национализировала после Второй мировой войны, сообщает Polskie Radio. С этим не согласен польский политик Ян Филипп Лимбицкий, считающий, что никаких правовых оснований для подобной реституции нет, и это стоит дать понять американской стороне.

Подавляющее большинство сенаторов США подписались под письмом госсекретарю Майку Помпео с призывом принять «немедленные меры» по возврату еврейского имущества, национализированного Польшей после Второй мировой войны.

Польский политик Ян Филипп Либицкий напомнил в беседе с Polskie Radio, что в польско-американских отношениях, касающихся выморочного имущества,* действует договор 60-х годов по вопросу бывшего еврейского имущества, в соответствии с положениями которого американская сторона брала на себя эти обязательства. «Поэтому если нет правовых оснований для возвращения имущества, то это следует ясно дать понять американской стороне», — подчеркнул польский политик.

В эфире радиостанции он также коснулся темы военных репараций со стороны Германии для Польши. «Я бы хотел увидеть экспертизу специалиста, который не является поляком и скажет: да, с правовой точки зрения, есть какой-то шанс, чтобы требовать репарации. Но такой экспертизы я не видел», — констатировал он.

Более того, политик подчеркнул, что польским политикам не хватает решительности. «Нужно решить: либо мы признаём правительство Польской народной республики легальным, либо идём в сторону опровержения легальности этого правительства. Тогда мы можем требовать военные репарации, но над нами нависает американский закон JUST**. Я призываю правительство к последовательности в этом вопросе», — резюмировал он.

* Собственность, не имеющая наследника (прим. ИноТВ).

** Закон о реституции, или передаче потомкам жертв холокоста отнятой у них собственности (прим. ИноТВ).