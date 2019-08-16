NTD: Мёртвое море рекордно обмелело из-за деятельности человека

Мёртвое море в Израиле в последние десятилетия мелеет всё быстрее, некогда процветающие отели и рестораны теперь стоят заброшенными среди песка и соли. Местные жители жалуются на участившиеся провалы в почве. А эксперты предупреждают, что из-за активной деятельности по добыче минералов ситуация будет лишь ухудшаться, передаёт NTD.

429 метров ниже уровня моря… Сегодня площадь этого водоёма — самая маленькая в истории. А концентрация соли в воде, наоборот, самая высокая.



Туристы по-прежнему приезжают на побережье Мёртвого моря, чтобы полежать на его прозрачных волнах. Но теперь дорога к воде занимает намного больше времени, чем в прошлом. Здесь, в районе заповедника Эйн-Геди, пляж уже почти на два километра дальше, чем был когда-то.



ГУНДИ ШАХАЛ, местная жительница: Впервые я приехала в 1979 году. Когда я подъехала к Мёртвому морю, вода доходила прямо до дороги, по которой ехал автобус. Я подумала: «Ого, я могу потрогать море». Теперь в том же месте моря уже и не видно.



Для туристов это может означать длительную прогулку под палящим солнцем. Но они готовы её совершить ради целебных воды и грязи.



Впрочем, после убывания воды обнажились пласты соли, которые растворяются в пресной воде. С 80-х годов прошлого века из-за этого стали появляться провалы. Дырами покрыто всё побережье.



ГУНДИ ШАХАЛ: Раньше здесь было, как в раю! Видите, тут был кемпинг для туристов, очень красиво. Тут были зелёные сады, приезжало и останавливалось много туристов. Многие израильтяне по-прежнему помнят, каким было это место. Они приезжали на выходные. А посмотрите, какая теперь разруха! Мы даже не можем всё это убрать, поскольку в любой момент всё может или обрушиться, или уйти под землю.



По данным геологов, Мёртвое море мелеет с беспрецедентной скоростью. В 1980 году оно было на 400 метров ниже уровня моря. С тех пор оно опустилось на 30 метров.



Эксперты говорят, что дамбы на реках, которые впадают в море, и добыча минералов — главные причины обмеления. В прошлом реки приносили Мёртвому морю 1300 миллионов кубических метров воды в год, сейчас — в четыре раза меньше.



МОРДЕХАЙ ШТЕЙН, местный житель: Обмеление моря вызвано в основном деятельностью человека. Деятельностью людей, которые живут в этих районах.



Недостаток дождей в последние годы также сыграл свою роль. В год Мёртвое море мелеет больше, чем на метр. Впрочем, учёные считают, что на отметке 530 метров ниже уровня моря вода станет слишком солёной, чтобы испаряться.



Дата выхода в эфир 15 августа 2019 года.