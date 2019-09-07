N-TV: Иран отказывается от части ядерного соглашения из-за неспособности ЕС выполнять обещания

Тегеран уведомил ЕС о немедленном прекращении выполнения части обязательств по ядерному соглашению, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. При этом министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал европейских партнёров — Германию, Францию и Великобританию — за неспособность выполнить обещания по договору.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф уведомил ЕС о том, что Тегеран с этого момента отказывается от выполнения очередных частей исторического ядерного соглашения 2015 года, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана.

В письме уполномоченной ЕС по внешнеполитическим вопросам Федерике Могерини Зариф пояснил, что из-за выхода США из соглашения и введения новых санкций Иран в ответ отказывается от всех обязательств в сфере исследования и развития ядерной технологии. По его словам, решение Тегерана законно и совершается в соответствии с Венской конвенцией. О технических подробностях атомная организация Ирана сообщит Международному агентству по атомной энергии утром в субботу.

Зариф раскритиковал трёх европейских партнёров по переговорам: Германию, Францию и Великобританию. С точки зрения Ирана, европейское трио оказалось неспособно выполнить свои обещания по договору. Тем не менее Иран готов в полной мере вернуться к ядерному соглашению, как только оно будет по всем правилам выполняться другими партнёрами. В связи с этим Тегеран продолжит вести переговоры на всех уровнях, отметил министр. Означает ли это также переговоры с США, Зариф не уточнял.

Правительство Германии и страны ЕС призывали Тегеран к соблюдению условий соглашения. Во внешнеполитическом ведомстве Берлина иранское заявление назвали «неправильным сигналом», с учётом предпринимаемых усилий по ослаблению напряжённости. В Брюсселе заявили, что соблюдение странами ЕС соглашения, препятствующего разработке Ираном ядерной бомбы, полностью зависит от верности Тегерана положениям договора.

Как напоминает немецкий телеканал, напряжённость между США и Ираном заметно выросла с тех пор, как Вашингтон в одностороннем порядке вышел из международного ядерного соглашения с Тегераном. Трамп хочет при помощи максимального давления принудить Иран к заключению нового ядерного соглашения на более жёстких условиях, распространив его на ракетную программу страны. Руководство в Тегеране отвергает эти инициативы и недавно отреагировало, снова увеличив объёмы обогащения урана. Кроме того, страна грозит воспрепятствовать проходу судов через стратегически важный Ормузский пролив в Персидском заливе.

По версии N-TV, подходящим местом для встречи на высшем уровне между Ираном и США могло бы стать заседание Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце месяца, в котором также примет участие президент Ирана Хасан Рухани. Иранский лидер исключил возможность двусторонней встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, но не отказывался от встречи при наличии большего числа участников — то есть европейского трио из Германии, Франции и Великобритании, а также Китая и России.

Ранее иранские чиновники заявили о том, что для встречи между президентами Ирана и США в течение недели, на которой будет происходить заседание Генассамблеи ООН, возможности нет.

Несмотря на то что Рухани отказался от встречи с Трампом, президент США не исключает возможности лично переговорить с лидером Ирана в Нью-Йорке. «Разумеется, всё возможно», — ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистов. В то же время он исключил вероятность того, что США выполнят условие Тегерана для проведения двусторонней встречи и отменят санкции в отношении Ирана, сообщает N-TV.