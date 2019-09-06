Der Spiegel: мэр Берлина попал под шквал критики за желание встретиться с иранским коллегой

18:48 В Белом доме сообщили о телефонном разговоре Трампа и Конте Американский президент Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Об этом сообщили в Белом доме.

18:48 Погребняк прокомментировал освобождение Кокорина и Мамаева Нападающий клуба «Урал» Павел Погребняк в беседе с Пятым каналом прокомментировал решение суда удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

18:47 Зеленский внёс изменения в состав СНБО Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны.

18:46 Якушев рассказал о предполагаемых темпах строительства на ближайший год Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев в беседе с kp.ru рассказал о предполагаемых темпах строительства на ближайший год.

18:44 Эксперт прокомментировал снижение ключевой ставки ЦБ до 7% Генеральный директор «Иволга Капитал» Андрей Хохрин в беседе с «Известиями» прокомментировал решение Банка России снизить ключевую ставку до 7% годовых.

18:43 Эксперт прокомментировал сообщение о смерти Мугабе Научный сотрудник Института Африки РАН Альберт Хаматшин в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о смерти бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе.

18:42 Главный тренер «Ахмата» прокомментировал сообщения об интересе клуба к Мамаеву Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов в беседе с ФАН прокомментировал сообщения об интересе клуба к полузащитнику Павлу Мамаеву.

18:41 В Москве открыли пересадочный узел Северянин — Ростокино В столице открыли пересадочный узел Северянин — Ростокино, сообщает сайт «Москва 24».

18:40 Четыре команды гарантировали себе выход в 1/4 финала КМ-2019 по баскетболу По итогам первых матчей второго группового этапа четыре сборные команды обеспечили себе выход в четвертьфинал чемпионата мира по баскетболу 2019 года.

18:38 Российский космический корабль «Федерация» решили назвать «Орёл» Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что новый российский пилотируемый космический корабль, называвшийся ранее «Федерация», решили назвать «Орёл».

18:38 Тарханов назвал правильным решение суда освободить Кокорина и Мамаева Заслуженный тренер России, экс-наставник московского ЦСКА Александр Тарханов в беседе с Nation News прокомментировал решение суда удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

18:38 Впервые с 1980 года в Москве проходят элитные соревнования по стрельбе из лука На Престижной аллее спорткомплекса «Лужники» в Москве начались соревнования финала Кубка мира по стрельбе из лука.

18:35 Глава РЭО и замглавы Краснодарского края обсудили варианты реализации «мусорной реформы» Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев и заместитель губернатора Краснодарского края Анатолий Вороновский обсудили варианты реализации «мусорной реформы», сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу РЭО.

18:34 Рябошапка уволил прокуроров восьми областей Украины Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении прокуроров восьми регионов страны, сообщили в пресс-службе ведомства.

18:32 Адвокат заявил, что Зеленский помиловал лиц из списка на обмен Украинский президент Владимир Зеленский помиловал лиц, переговоры об одновременном освобождении которых ведут Россия и Украина. Об этом заявил адвокат Валентин Рыбин.

18:22 В Британии одобрили законопроект об отсрочке брексита Палата лордов британского парламента одобрила законопроект об отсрочке выхода страны из Евросоюза на три месяца, до 31 января 2020 года, в случае если не будет достигнуто соглашение о сделке с ЕС.

18:20 Бригада арбитров из Черногории рассудит матч сборных России и Казахстана в отборе на Евро-2020 Бригада арбитров из Черногории во главе с Николой Дабановичем рассудит матч шестого тура отборочного турнира на чемпионат Европы по футболу 2020 года между сборными России и Казахстана.

18:19 Глава МИД Молдавии посетит Киев 9 сентября Глава МИД Молдавии Николай Попеску посетит Киев в понедельник, 9 сентября, для встречи с украинским коллегой Вадимом Пристайко, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Украины.

18:08 Нурмагомедов назвал лучшей в карьере весогонку перед боем с Порье Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как прошла его сгонка веса в преддверии поединка с Дастином Порье на турнире UFC 242.

18:06 Сёмин надеется, что Алексей Миранчук восстановится к старту группового этапа ЛЧ Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал травму Алексея Миранчука, из-за которой хавбек выбыл из строя примерно на три недели.

18:04 Джонсон обвинил оппозицию в стремлении «запереть» Британию в ЕС Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что лейбористы и Шотландская национальная партия стремятся «запереть» Великобританию в Евросоюзе и помешать брекситу вопреки воле народа.

17:55 Памфилова заявила, что не будет просить госохрану Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что не будет просить государственную охрану после произошедшего разбойного нападения на неё. Об этом сообщает ТАСС.

17:54 «Ростов» продолжит играть все домашние матчи на «Ростов Арене» Футбольный клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» продолжит проводить домашние матчи в сезоне на стадионе «Ростов Арена».

17:47 Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Италии, Квят — десятый Монегаск Шарль Леклер из команды Ferrari занял первое место во второй сессии свободных заездов 14-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Бельгии.

17:43 Глава МИД Швеции объявила об уходе в отставку Глава МИД Швеции Маргот Вальстрём объявила о своём уходе в отставку.

17:39 Радимов прокомментировал освобождение Кокорина и Мамаева Российский футболист Владислав Радимов прокомментировал решение суда удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении своих коллег — Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом сообщает Пятый канал.

17:38 Кокорин имеет право подписать контракт с клубом РПЛ, находясь в тюрьме Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, может ли Александр Кокорин подписать трудовой договор с «Зенитом» или любым другим клубом РПЛ, находясь в тюрьме.

17:36 Президент «Урала» прокомментировал сообщения об интересе клуба к Мамаеву Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов в беседе с ФАН прокомментировал сообщения об интересе клуба к полузащитнику Павлу Мамаеву.

17:36 Клубы РПЛ должны подать заявку на регистрацию Кокорина до 17 сентября Спортивный юрист Михаил Прокопец объяснил, какие условия должны быть выполнены, чтобы Александра Кокорина можно было заявить в РПЛ.

17:33 «Одноклассники» запустили систему поддержки региональных и городских СМИ Социальная сеть «Одноклассники» запустила систему поддержки региональных и городских СМИ под названием «Новости региона».

17:33 Роскомнадзор направил обращения Google и Facebook перед выборами Роскомнадзор направил в компании Google и Facebook обращения с требованием не допустить распространения политической рекламы на их платформах 7 и 8 сентября в связи с выборами в России.

17:32 «Зенит» обсудит с Кокориным его будущее после фактического освобождения Руководство санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» проведёт встречу с футболистом Александром Кокориным относительно его будущего после того, как он будет освобождён из колонии.

17:31 Набиуллина прокомментировала снижение ключевой ставки ЦБ до 7% Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина прокомментировала решение регулятора снизить ключевую ставку до 7% годовых и уменьшить прогноз по инфляции в 2019 году до 4—4,5%.

17:29 Нурмагомедов: сделаю всё ради победы Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сделал заявление перед поединком с Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

17:25 Нурмагомедов и Порье провели последнюю дуэль взглядов перед боем Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного пояса Дастин Порье провели последнюю дуэль взглядов перед боем, который состоится в субботу на UFC 242.

17:24 Гассиев заявил, что может вновь перенести дебют в тяжёлом весе Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев рассказал, что его дебютный поединок в тяжёлой весовой категории может быть вновь перенесён.

17:24 Фанаты освистали Порье во время церемонии взвешивания Болельщики освистали временного чемпиона UFC Дастина Порье во время церемониального взвешивания перед турниром UFC 242, в главном поединке которого он сразится с неоспоримым чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

17:24 Политолог оценил планы «Нафтогаза» потратить часть кредита от ЕБРР на газ из ЕС Политолог Иван Мезюхо прокомментировал RT заявление «Нафтогаза» о том, что компания планирует до конца года купить в ЕС газа на €120 млн кредитных средств, полученных от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

17:22 В Крыму заявили о готовности стать одной из площадок летней Олимпиады Председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил о готовности полуострова стать одной из площадок летней Олимпиады в случае её проведения Россией и Белоруссией.

17:10 Памфилова рассказала, как дала отпор нападавшему Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия 24» рассказала, что оказала активное сопротивление мужчине, совершившему на неё нападение в ночь на 6 сентября.

17:07 Боец UFC Гаделья назвала фаворита поединка между Нурмагомедовым и Порье Боец UFC Клаудия Гаделья высказалась, кто, по её мнению, станет победителем титульного поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

17:07 В МИД Мексики заявили о снижении потока направляющихся в США мигрантов Глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил, что принятые мексиканскими властями меры по контролю за миграцией позволили снизить поток направляющихся в США мигрантов на 56%.

17:01 Памфилова рассказала о приметах нападавшего Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что на неё напал высокий молодой человек в маске. По её словам, он был худой.

16:56 Князева и Крылов заняли второе место в финале Кубка мира по стрельбе из блочного лука Россияне Елизавета Князева и Павел Крылов завоевали серебро в стрельбе из блочного лука в миксте в финале Кубка мира в Москве.

16:55 По факту обрушения здания в Подмосковье заведено уголовное дело По факту обрушения заброшенного пятиэтажного здания в Московской области возбуждено уголовное дело.

16:54 Памфилова получила травмы в результате нападения Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в результате нападения получила повреждение пальца на руке и травму в районе живота. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

16:53 В РПЛ подтвердили, что «Зенит» может дозаявить Кокорина до 3 октября В пресс-службе РПЛ подтвердили, что футболист Александр Кокорин, чьё ходатайство об условно-досрочном освобождении было удовлетворено Алексеевским районным судом Белгородской области, может быть дозаявлен «Зенитом» или любым другим клубом только до наступления 3 октября.

16:53 Чемпион UFC Сехудо потребовал фанатку преклонить перед ним колено Чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо ответил на вызов на бой от болельщицы, посетившей пресс-конференцию в преддверии взвешивания UFC 242.

16:51 Дзюба обратился к болельщикам сборной России по футболу перед матчем с Шотландией Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба обратился к болельщикам национальной команды в преддверии матча пятого тура отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Шотландией.