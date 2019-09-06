Der Spiegel: мэр Берлина попал под шквал критики за желание встретиться с иранским коллегой

Берлинский мэр Михаэль Мюллер попал под шквал критики из-за запланированной встречи с мэром Тегерана Пирузом Ханачи, сообщает Der Spiegel. В частности, посольство США в Германии призвало к отмене мероприятия, написав у себя в Twitter, что Иран нарушает права человека, преследует меньшинства, а также призывает к уничтожению Израиля.
Мэр Берлина Михаэль Мюллер оказался под градом критики из-за запланированной встречи со своим тегеранским коллегой Пирузом Ханачи, пишет Der Spiegel.
«Берлин не должен принимать антисемитов», — заявил Кай Вегнер, лидер берлинского подразделения партии ХДС. По словам Вегнера, Ханачи принимал участие в маршах «Аль-Кудс», участники которых выступают против существования израильского государства.
Посольство США в Германии написало у себя в Twitter о необходимости отмены визита: «Иран призывает к уничтожению Израиля, постоянно нарушает права человека, преследует сексуальные и религиозные меньшинства, а также незаконно заключает под стражу иностранных граждан. Мэр Мюллер должен либо отменить встречу, либо потребовать, чтобы Тегеран отказался от этих практик».
Свой протест также выразила курдская община в Германии, сообщает издание: по словам её вице-председателя Мехмета Танриверди, мэру Берлина следует отказаться от официального приёма Ханачи, поскольку тот несёт ответственность за угнетение, нарушение прав человека и ненависть к Израилю. Танриверди считает, что визит Ханачи в Берлин станет пагубным сигналом для иранской оппозиции.
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