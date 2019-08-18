Der Spiegel объяснил, как немецко-американские отношения «оказались на дне»

Немецко-американские отношения переживают глубочайший кризис, пишет Der Spiegel. Обе стороны играют в дипломатическую «молчанку». Канцлер Германии не встречается с главой Белого дома во время своих визитов в США, а он в свою очередь «облетает» ФРГ во время своих приездов в Европу. Немцы надеются, что с окончанием «эпохи Трампа», наступят старые добрые времена трансатлантического партнёрства, но эти надежды иллюзорны, подчёркивает издание.

Немецко-американские отношения «оказались на дне», пишет Der Spiegel. С тех пор как пост посла США в Германии занял Ричард Гренелл, обе стороны играют в дипломатическую «молчанку». Представитель Белого дома, по сути, оборвал контакты с организацией «Атлантический мост», которая как раз отвечает за диалог между Берлином и Вашингтоном, отмечает издание.



Его «демонстративное равнодушие» превосходят только его «притязания на власть». Он ведёт себя как «правоэкстремистский колониальный офицер», как его охарактеризовал экс-председатель Европарламента Мартин Шульц. Когда весной этого года Фридрих Мерц ушёл с поста главы «Атлантического моста» и предложил назначить своим преемником бывшего министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля, американский посол лично позвонил в организацию и выступил против этой кандидатуры. Впрочем, его слова проигнорировали.



Из-за такого поведения все в Берлине стали обходить Гренелла стороной. Канцлер Германии Ангела Меркель с ним ни разу не общалась. Даже министр иностранных дел Хайко Маас предпочитал не засиживаться на переговорах с послом. «Я и представить себе не мог, что такой кризис в немецко-американских отношениях возможен», — поделился своим удивлением бывший постпред США при НАТО Николас Бёрнс. Германия стала «антиподом Америки Трампа». И отчуждённость между бывшими союзниками растёт. Есть расхождения в интересах и политических вопросах, а также проблемы с «личной химией» между нынешним главой Белого дома и Ангелой Меркель.



У Берлина и Вашингтон абсолютно разные позиции по тому, как выстраивать отношения с Ираном. Впервые немецкие власти обосновали нежелание участвовать в военной операции тем, что её возглавляют США. Торговый конфликт может привести к штрафным пошлинам. А в контексте споров по поводу требований НАТО, согласно которым члены альянса должны тратить на армию 2% от своего ВВП, Гренелл пригрозил Берлину выводом американских войск из Германии.



При этом он умалчивает, что военные базы нужны США для проведения операций на Ближнем Востоке, а также учений с партнёрами по альянсу. Туда доставляют раненых. Там хранят боеприпасы. К тому же в конгрессе США никогда бы не поддержали такую инициативу, ведь это станет, как отметил один из конгрессменов, «предательством союза с Германией». Не стоит забывать и о том, что Трамп открыто способствует расколу Европейского союза. К примеру, он призывает премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона к брекситу без сделки.



Немцы никогда так плохо не относились к США, как сейчас. 85% граждан Германии характеризируют своё отношение к Америке как негативное или очень негативное. При этом 42% видят в Китае надёжного партнёра. Меркель и Трамп практически не общаются. Если с предшественником Трампа Бараком Обамой канцлер созванивался практически каждую неделю, то телефонные переговоры с нынешним главой Белого дома — это большая редкость. При этом немецкая сторона считает, что любые разговоры с президентом США по большей части бессмысленны, ведь свернуть его с выбранного им курса не получится. К тому канцлер Германии не собирается перед ним заискивать.



Меркель войдёт в историю как противник Трампа, констатирует издание. И хотя сама она считает такой титул «гротескным и абсурдным», её называют «лидером свободного мира». Но в то же время, похоже, её приятно находиться в этой роли. В мае этого года она летала в Бостон, чтобы выступить с речью в Гарвардском университете. Её выступление назвали «антитрамповским манифестом». К тому же сейчас уже стало нормой, что Меркель не встречается с Трампом во время своих поездок в США.



Приезжая в Европу, Трамп также «облетает» Германию. Он уже побывал в Риме, Париже, Лондоне, но ни разу за своё президентство — в Германии. После саммита G7 он собирается посетить Копенгаген и Варшаву. И в Берлине прекрасно понимают, в чём заключается символизм этих визитов. С право-популистским правительством в Польше его объединяет неприятие миграционной политики Меркель. К тому же восточноевропейское государство к большому удовольствию США выполняет свои обязательства перед НАТО и выступает против «Северного потока — 2».



В Данию же Трамп поедет как раз для того, чтобы помешать реализации немецко-российского проекта. Он собирается оказать давление на Копенгаген, чтобы тот запретил строительство отрезка газопровода на своей территории. Но даже если местные власти не поддадутся на давление со стороны Вашингтон, американцы продолжат своё дело. Они угрожают принять санкции против компаний, задействованных в реализации проекта «Северный поток — 2». Эти штрафные меры висят над Германией как дамоклов меч. При этом США утверждают, что не хотят допустить роста влияния Москвы на Берлин, но на самом деле продвигают свои собственные экономические интересы. Американцы хотят, чтобы немцы покупали не природный газ из Сибири, а сжиженный из Техаса. Туго приходится и немецкому автопрому. Больше года Трамп внушает боссам Daimler, BMW и Volkswagen «страх и ужас», угрожая штрафными пошлинами.



В Берлине надеются, что, когда «эпоха Трампа» завершится, наступят «старые добрые времена трансатлантического партнёрства», но на самом деле это иллюзия, потому что прежними отношения уже никогда не будут. По некоторым позициям демократы разделяют критику Трампа в адрес Европы. Они тоже говорят про расходы на оборону и необходимость участия Германии в военных операциях США. Так что даже после смены власти Вашингтон останется неудобным партнёром.