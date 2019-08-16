Обозреватель Eurasia Review: русофобии в Америке не дадут умереть

«Рашагейт» — очень удобная карта для американского правительства и влиятельных СМИ, даже после провала расследования Роберта Мюллера на Россию всё ещё можно сваливать любые внутренние общественные возмущения. Однако, как настаивает борец за права темнокожих Маргарет Кимберли, обвиняя Москву в попытках раздуть недовольства из-за расизма, элиты обесценивают реальные чувства огромной части населения.

Абсурдные утверждения, что Россия стоит за недовольством темнокожего сообщества в США, призваны обесценить возмущение огромной части населения, которая пытается «бороться с угнетением», пишет американская активистка и борец за права темнокожих Маргарет Кимберли в Eurasia Review.

Автор статьи считает, что искусственно раздутый скандал с «рашагейтом» и вся истерия вокруг него уже должны утихнуть. Теории о «сговоре» президента Дональда Трампа с Москвой не подтвердились, и за два года своего расследования спецпрокурор Роберт Мюллер так и не смог обвинить кого-то из американцев, а предъявление обвинений кому-то из сотрудников российских спецслужб попросту бессмысленно, потому что в суде Мюллер ничего не сможет доказать.

Но почему же NBC News упорно сообщает о том, как российские власти пытаются повлиять на умы темнокожих американцев? Почему The New York Times связывает рост популярности «расистских правых партий» в Европе не с усилением расистских настроений, а с «коварными замыслами» Москвы? Кажется, «русофобии не дадут просто так умереть», отмечает Кимберли. Это слишком ценная карта для двух главных партий, политиков-оппортунистов и крупных СМИ, которые всех их покрывают. С окончанием расследования нужно же как-то подливать масла в огонь, почему бы не сделать это с помощью темнокожих.

Самое важное во всей этой ситуации — отрицание. Отрицание, что у темнокожих могут быть причины для недовольства. Отрицание самой истории, настаивает автор статьи. Следовательно, отрицаются и ответные проявления расизма. Так, NBC News утверждает, что видео о расизме в отношении темнокожих набирают просмотры исключительно благодаря «связанным с Россией» аккаунтам. Чем они с ней связаны, не уточняется. Как и не говорится о том, какие чувства испытывают миллионы людей, глядя, как, скажем, обеспеченная белая женщина заявляет, что её «домогался» девятилетний темнокожий ребёнок.

Однако значимость общественного возмущения и сами проявления расизма сводятся на нет, когда влиятельные СМИ утверждают, что они лишь раздуты иностранными правительствами. При этом расизм заметен не только в США. По всей Европе люди, которые когда-то считались самыми щедрыми, сейчас поспешно «сворачивают лавочку», когда видят «небелых» в больших количествах. В этом, наверное, тоже виновата Россия, очень удобно.

По словам Маргарет Кимберли, бредовые утверждения о влиянии Москвы помогают добиться многих целей. Во-первых, они оправдывают внешнюю политику Вашингтона. «Если достаточно людей убедится, что Россия — зло, они не будут возмущаться, когда США выйдут из ядерного соглашения». Даже те, кто выступает против Трампа, будут мириться с санкциями и военными нападениями, раз уж их адресат — «вражеское» государство.

Автор статьи надеется, что темнокожее сообщество будет умнее, чем все остальные американцы, и их не смутят заявления о том, что их переживания ничего не значат. Хотя многие уже начали сдаваться и поступаться своими традиционно левацкими взглядами. К примеру, кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис, которая пытается добиться расположения белых демократов, опять-таки «пиная мёртвую лошадь» «рашагейта», чьё тело без устали пытаются раз за разом реанимировать.