Le Figaro: афроамериканцы чаще белых становятся жертвами полиции США

Согласно новому исследованию, в Соединённых Штатах вероятность убийства полицейскими темнокожего американца в 2,5 раза выше, чем белого, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, в последнее время участились случаи смертельного насилия со стороны полиции, которые широко освещались в медиа и привели к созданию движения против необоснованного применения силы к афроамериканцам.

Афроамериканцы в 2,5 раза чаще, чем белое население, становятся жертвами полиции в Соединённых Штатах, сообщает Le Figaro со ссылкой на опубликованное в понедельник исследование.

Как рассказывает издание, борьба против полицейского насилия и расовой дискриминации является одной из самых животрепещущих тем в Америке. За последние несколько лет СМИ широко освещали смерть множества темнокожих американцев (Майкла Брауна, Шарлины Лайлз, Тамира Райса, Стафана Кларка) от рук полицейских, что дало толчок к созданию движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»). Однако из-за отсутствия официальной статистики было невозможно предоставить достаточно данных для изучения этой проблемы.

В основе нового исследования, отмечает французская газета, лежат цифры, собранные обществом журналистов Fatal Encounters и организацией National Vital Statistics System, которая ежегодно получает все данные о смертности в Соединённых Штатах. Согласно анализу, темнокожие американцы больше других групп населения входят в зону риска: среди них один из тысячи умрёт от полицейского насилия. «Цифры очень высокие. Шанс умереть от руки полицейского выше, чем выиграть в лотерею», — объяснил агентству «Франс Пресс» Фрэнк Эдвардс из Ратгерского университета, основной автор исследования.

Таким образом, учёные пришли к выводу, полиция убивает афроамериканцев в 2,5 раза чаще, чем белых, а афроамериканок — в 1,4 раза чаще. Что касается американских индейцев, для мужчин этот показатель составляет примерно 1,5 и 1,6 — для женщин. Испаноязычные мужчины в 1,4 раз чаще белых становятся жертвами полицейских, испаноязычные женщины — немного меньше. Для выходцев из Азии и Океании риск умереть от произвола является минимальным.

«Существует множество доказательств того, что полиция представляет собой угрозу общественному здравоохранению США», — считает Фрэнк Эдвардс. По его мнению, полицейские проявляют больше насилия в цветном сообществе, чем среди белых. Как пишет Le Figaro, среди молодёжи эти цифры ещё выше: 1,5% смертей афроамериканцев от 20 до 24 лет вызваны действиями полицейских. Среди основных причин смертности в этой демографической группе полицейская жестокость уступает лишь раку.