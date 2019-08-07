Le Figaro: афроамериканцы чаще белых становятся жертвами полиции США
Афроамериканцы в 2,5 раза чаще, чем белое население, становятся жертвами полиции в Соединённых Штатах, сообщает Le Figaro со ссылкой на опубликованное в понедельник исследование.
Афроамериканцы в 2,5 раза чаще, чем белое население, становятся жертвами полиции в Соединённых Штатах, сообщает Le Figaro со ссылкой на опубликованное в понедельник исследование.
Министр обороны России Сергей Шойгу поручил за две недели завершить ремонт в сёлах, которые пострадали от взрыва снарядов на складе в Ачинском районе Красноярского края.
Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин прокомментировал в разговоре с RT предупреждение немецкого бизнеса об опасности возможных санкций со стороны США в отношении «Северного потока — 2».
Чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что российский и американский певец Вилли Токарев перед смертью успел написать песню, посвящённую главе Чечни Рамзану Кадырову.
Для проведения следственного эксперимента в дом, который принадлежал убитому певцу Михаилу Кругу, привозили киллера банды «Волков» Александра Агеева.
Новичок английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» защитник Гарри Магуайр определился с игровым номером.
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что процедура сбора подписей в поддержку кандидатов устарела.
Семь человек, включая трёх детей, погибли в результате взрыва бомбы в окрестностях сирийского города Камышлы.
Министерство обороны России опубликовало видео первого полёта новейшего ударного беспилотника «Охотник».
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова,рассказал, почему бывший соперник его сына ирландец Конор Макгрегор отказался ехать в Дагестан.
Немецкий бизнес предупредил об опасности возможных санкций со стороны США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2», ограничительные меры могут превратить энергетическую политику ЕС в «игрушку США».
Россияне Руслан Быканов и Валерий Самодай потерпели поражение от норвежцев Андерса Мола и Кристиана Сёрума в матче группового этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве.
Специализированная следственная группа красноярского главка МВД проверяет версию о криминальных поджогах леса на севере Красноярского края.
Арктический отряд кораблей и судов Северного флота начал антитеррористические учения в районе Новой Земли.
Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» может в одностороннем порядке расторгнуть контракт с нападающим Антоном Заболотным.
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал, как может складываться первый матч «Краснодара» с «Порту» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов заявил, что шансы южан и «Порту» в противостоянии в Лиге чемпионов равны.
В Кремле подтвердили информацию о том, что 7 августа состоялся телефонный разговор между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Федерация волейбола Южной Кореи намерена подать жалобу в Международную федерацию волейбола (FIVB) на старшего тренера женской сборной России Сержио Бузато.
Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о непричастности ДНР к обстрелу, в результате которого погибли четверо украинских военнослужащих.
Представитель ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков рассказал, какова площадь лесных пожаров в Сибири по состоянию на утро 7 августа.
Глава наблюдательного совета немецкого футбольного клуба «Шальке» Клемменс Тённис ушёл в отставку на три месяца с занимаемой должности из-за обвинений в расизме.
Американский режиссёр Квентин Тарантино, который приехал в Москву на премьеру своего фильма «Однажды... в Голливуде», заявил в ходе пресс-конференции, что считает чушью высказанные в его адрес обвинения со стороны критиков.
Санкт-петербургский баскетбольный клуб «Зенит» объявил о подписании контракта с тяжёлым форвардом Уиллом Томасом.
Канадская журналистка Ева Барлетт заявила, что западные СМИ игнорируют дело руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что переговоры с США по созданию зоны безопасности на севере Сирии прошли позитивно.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что военную операцию Грузии на территории республики в 2008 году собираются признать геноцидом.
Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина одержали победу над испанками Анхелой Лобато Эрреро и Амарантой Фернандес Наварро в матче группового этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он не является сторонником распада Евросоюза.
Американский режиссёр Квентин Тарантино, который приехал в Москву на премьеру своего фильма «Однажды в... Голливуде», заявил в ходе пресс-конференции, что планирует снять последний, десятый фильм.
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, поделился ожиданиями от боя сына с американцем Дастином Порье.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении связаться 7 августа с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы договориться о срочной встрече по поводу Донбасса.
Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва машины в Магнитогорске.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не собирается рассматривать ставший скандальным баннер болельщиков петербургского «Зенита», размещённый на трибуне во время матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Начальник Генштаба Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак рассказал об обстоятельствах гибели четверых украинских военнослужащих в Донбассе.
В результате взрыва в столице Афганистана Кабуле погибли шесть человек, не менее пяти пострадали.
Девятикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике американец Карл Льюис раскритиковал политику действующего президента США Дональда Трампа.
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова утром в среду, 7 августа, пришла на допрос в Генеральную прокуратуру.
В Москве ожидается погодный мини-коллапс с грозами и ветром в четверг и пятницу 8 и 9 августа соответственно. Об этом заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов заявил, что экономический ущерб от лесных пожаров в регионе в текущем году составит не менее 1,5—2 млрд рублей.
Россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина одержали победу над норвежками Викторией Кьёлберг и Ане Хьортланд в матче группового этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве.
Луис Фернандо Гарсия, агент бразильского новичка «Зенита» Малкома, заявил, что футболист очень счастлив в петербургском клубе.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провёл 7 августа телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Донбассе.
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» оштрафовал бельгийского нападающего Ромелу Лукаку на £400 тыс. за неявку на тренировочную базу.
Министр культуры России Владимир Мединский подарил американскому режиссёру Квентину Тарантино, приехавшему в Москву, копию первого издания книги стихов Бориса Пастернака «Близнец в тучах», заявили в пресс-службе Минкультуры.
В Гидрометцентре России объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области с 7 по 9 августа.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о давлении перед боем с американцем Дастином Порье в рамках турнира UFC 242.
Коллега народного артиста СССР Валентина Гафта Саид Багов рассказал о состоянии попавшего в больницу актёра.
В первой половине 2019 года число несостоявшихся государственных закупок жизненно важных лекарств возросло почти вдвое по сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на информацию аналитической компании Headway.
Автобус в городе Долгопрудном Московской области задавил насмерть двух пешеходов.
Луис Фернандо Гарсия, агент бразильского новичка «Зенита» Малкома, прокомментировал информацию СМИ о проявлении фанатами расизма в отношении футболиста в его дебютном матче.