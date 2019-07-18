Конгрессмен США: Трамп «сеет семена расизма»

Комментируя скандал вокруг неполиткорректных твитов Дональда Трампа о цветных женщинах-конгрессменах, член палаты представителей Джон Льюис заявил, что нынешний президент США является отражением глубоко укоренившихся в американском обществе пережитков расизма. В интервью MSNBC Льюис напомнил, что все жители США, за исключением индейцев, родом из других стран.

При всём том, что исходит от этого Белого дома и от этого президента, сегодня вечером нам посчастливилось поговорить с живой легендой Движения за гражданские права чернокожих, ветераном палаты представителей, прослужившим в конгрессе США 32 года, конгрессменом-демократом от Джорджии — Джоном Льюисом. Мы начали наш разговор с обсуждения расовых высказываний президента на этой неделе.



Большое спасибо, конгрессмен, что пришли сегодня на нашу телепередачу. Я хотел бы поговорить о том, как начал неделю этот президент. Должен сказать, я только что посетил Национальный мемориал мира и справедливости* в Монтгомери, так что для меня это очень живая, очень актуальная тема. Но для такого человека, как вы, это живая и актуальная тема даже тогда, когда вы просыпаетесь утром, одеваетесь… Каждый миг вашего бодрствования эта тема жива и актуальна. Почему эти выражения настолько вредны и разрушительны? И почему этот президент, по-видимому, не может от них удержаться?



ДЖОН ЛЬЮИС, конгрессмен США: Спасибо, что пригласили меня сегодня. Я не совсем это понимаю. Некоторое время назад я думал, что мы уже далеко от этого ушли. Но в американском обществе по-прежнему глубоки шрамы и пятна расизма. И стыдно, что президент Соединённых Штатов Америки — отражение этого. Он проповедует… Он сеет семена расизма. И это неправильно и нечестно по отношению к нашей стране.



Почему конкретно это выражение: «Возвращайтесь туда, откуда пришли», — настолько разрушительно и опасно?



ДЖОН ЛЬЮИС: Многие из тех, кто рос, как я… Не только на Юге, но и в других частях страны… Мы то и дело это слышали: «Возвращайтесь в свою школу! Возвращайтесь в свой ресторан! Возвращайтесь в свой отель! Возвращайтесь в свою страну!» Но мы все, за исключением коренных народов Америки, родом откуда-то ещё. И мы один народ, одна семья, один дом. Не просто американский дом, но мировой дом. И, как неоднократно говорил доктор Мартин Лютер Кинг, мы должны научиться жить вместе, как братья и сёстры, в противном случае мы погибнем, как дураки.



Дата выхода в эфир 17 июля 2019 года.



* Мемориал в штате Алабама, посвящённый памяти жертв линчевания (прим. ИноТВ).