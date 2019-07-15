ABC News: Трамп оказался под огнём критики за ксенофобские твиты в адрес цветных конгрессменш

Президент США опубликовал новые скандальные твиты, по-видимому, в адрес нескольких женщин-конгрессменов из числа меньшинств, передаёт ABC News. Дональд Трамп предложил конгрессменам вернуться туда, откуда они родом, и навести там порядок, а уже потом учить американцев. Видные демократы осудили эти твиты за «расизм» и «ксенофобию».

А теперь о спорах по поводу иммиграции. Президент Трамп предупредил о грядущих рейдах Иммиграционной и таможенной полиции по всей стране — и в тот же день накалил политическую обстановку своими твитами, которые его критики называют расистскими и ксенофобскими.



Президент предпринял атаку, по-видимому, против конгрессменов-женщин из числа меньшинств. Он заявил, что им следует возвращаться туда, откуда они пришли. Он также высказался в защиту условий в центрах содержания мигрантов. В пятницу там побывал вице-президент.



Это суровое напоминание о том, какой напряжённой стала эта полемика. С подробностями из Белого дома — корреспондент ABC News Дэвид Райт.



Очередная тирада Трампа сегодня вызывает всё больше негодования. Не называя имён, президент раскритиковал в Twitter прогрессивных женщин-конгрессменов от Демократической партии: «Почему бы им не вернуться и не помочь починить совершенно развалившиеся и кишащие преступностью места, откуда они пришли? Потом возвращайтесь и покажите нам… как это делается».



«Уверен, что Нэнси Пелоси будет очень рада подсуетиться с организацией бесплатных рейсов!» — добавил он.



Президент уже не в первый раз выбирает в качестве мишени этих цветных женщин, резко критикующих его иммиграционную политику.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Группа людей, которые пришли из… Не знаю, откуда они пришли!



Конгрессмен от Мичигана Рашида Тлаиб ответила: «… продолжай говорить, я от этого работаю только усерднее. Я ГОРЖУСЬ своими палестинскими корнями, а СЛАБЫЙ задира вроде тебя никогда не побеждает».



Конгрессмен от Миннесоты Ильхан Омар обвинила Трампа в том, что тот разжигает «белый национализм, потому что зол, что такие люди, как мы, служат в конгрессе и борются с твоей пропитанной ненавистью повесткой дня».



А вот что пишет конгрессмен от Нью-Йорка Александрия Окасио-Кортес: «Господин президент, страна, «откуда я пришла», и страна, которой мы все присягаем, — это Соединённые Штаты».



Кандидаты от Демократической партии, ведущие предвыборную агитацию, воспользовались твитами президента.



ПИТ БУТТИДЖИЧ, мэр Саут-Бенда, кандидат в президенты США: Мне так противно, когда людям говорят, что им здесь не место, потому что они не согласны с власть имущими!



ТИМ РАЙАН, конгрессмен, кандидат в президенты США: Я в тихом ужасе от того, что президент Соединённых Штатов ведёт себя так позорно и по-расистски!



У спикера палаты представителей Нэнси Пелоси иногда возникали конфликты с фракцией молодых прогрессисток, но сегодня она их поддержала, написав в Twitter: «Я отвергаю ксенофобские комментарии Дональда Трампа, направленные на то, чтобы расколоть нашу нацию».



Дата выхода в эфир 14 июля 2019 года.