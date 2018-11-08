SZ: немцам всё менее близка толерантность по отношению к иностранцам

Почти четверть граждан ФРГ негативно относится к мусульманам, евреям, цыганам и прочим лицам ненемецкого происхождения, пишет Süddeutsche Zeitung, опираясь на результаты социологического исследования. Немцы обвиняют приезжих в том, что они отягощают социальную сферу, ухудшают криминальную обстановку и отбирают у коренного населения рабочие места. Многие из опрошенных поддерживают закрытие границ Германии для мигрантов и высылку их на родину.

В Германии растёт уровень неприязни к иностранцам — проявляется все больше негатива по отношению к мусульманам, антисемитизм высок как никогда, пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на результаты исследования, проведённого учёными из Лейпцигского университета. Создаётся ситуация, при которой под вопрос ставится существование такого общества, где все группы имеют равные права.

Всего в рамках исследования, проведённого с мая по июль текущего года, было опрошено 2416 граждан ФРГ. Как информирует издание, социологи из Лейпцига регулярно отслеживают «правоэкстремистские» настроения с 2002 года. Взгляды респондентов выявляются путём вопросов, о том, насколько они согласны с распространёнными стереотипами касательно мусульман или евреев.

Исследование показало, что почти четверть немцев испытывает неприязнь к иностранцам — ещё пять лет назад такие настроения были характерны менее чем для 20% населения. При этом, чётко видна разница между западной Германией и восточной — на востоке доля ксенофобов составляет 31%, тогда как на западе 22%, сообщает Süddeutsche Zeitung. Среди причин неприязни — уверенность многих респондентов в том, что мигранты приезжают жить за счёт социальных пособий, а также боязнь того, что иностранцы отбирают у немцев рабочие места. Более того, многие немцы согласны с тем, что мигранты часто склонны к криминалу. Как отмечают авторы исследования, предрассудки насчёт мигрантов не исчезают из общества, даже несмотря на происходящий внутри Германии межкультурный обмен. Значительная часть респондентов считает, что необходимо закрыть границы для мигрантов, активно осуществлять их высылку в страны происхождения или, как минимум, реже выдавать положительные решения по запросам об убежище.

Также примечательно, что люди с аттестатом зрелости менее склонны к негативному восприятию выходцев из других стран, чем те, кто так и не получил свидетельства о полном среднем образовании. Кроме того, опросы показали, что женщины и младшее поколение более позитивно настроены по отношению к иностранцам.

При этом, как пишет издание, в исследовании выявлен парадокс: несмотря на рост ксенофобских настроений, подавляющее большинство немцев (93,9%) позитивно относятся к идее демократии. Это означает, что в сознании людей, понятие «одинаковые права для всех» как правило относится лишь к определённой категории населения, в то время как права других категорий (в данном случае иностранцев) могут ограничиваться или не соблюдаться.