BBC: отказ мигрантам в льготных продуктах власти Эссена не считают ксенофобией

Канцлер Германии Ангела Меркель осудила решение Банка продовольствия города Эссен оказывать помощь только гражданам Германии, передаёт BBC. При этом председатель организации Йорг Сартор отвергает обвинения в ксенофобии, настаивая на том, что решение было вынужденным.

Ангела Меркель выступила с критикой решения Банка продовольствия города Эссен (Германия), благотворительной организации, которая занимается раздачей продуктов, больше не принимать лиц без немецкого гражданства, передаёт BBC.

«Не следует руководить организациями на основе таких категорий. Это нехорошо. Но это также демонстрирует оказываемое на них давление и количество нуждающихся людей. Поэтому я надеюсь, что им удастся найти удачные решения, которые бы не исключали группы людей», — приводит телеканал слова канцлера Германии.

Согласно данным организации, она помогает примерно 16 тыс. малоимущих жителей Эссена. Тем не менее в последнее время число мигрантов, пользующихся её услугами, достигло 75%, при этом значительное количество пожилых женщин и матерей-одиночек перестали обращаться за помощью к благотворительному обществу, что и послужило причиной принятия подобного решения.

Председатель организации Йорг Сартор заявил, что это была вынужденная мера, не имеющая ничего общего с ксенофобией.

«Множество политиков сейчас набросились на нас, но они плохо информированы. Они должны поблагодарить нас и помочь нам, после этого они могут высказать своё мнение», — заявил Сартор в ответ на критику в адрес организации.

Кроме того, политику благотворительной организации поддержала немецкая партия «Альтернатива для Германии». На странице партии в Facebook её представители написали: «Если ты даёшь отпор, ты — нацист» — в ответ на акты вандализма против организации, в результате которых её автомобили были исписаны словом «нацисты».

На сайте телеканала сообщается, что популярность партии значительно возросла в связи с наплывом мигрантов в 2015-м и 2016 году, когда в страну прибыло около 1,2 млн беженцев.

При этом, по данным федерального ведомства по делам миграции и беженцев Германии, именно в Северный Рейн — Вестфалию поступило наибольшее количество ходатайств о предоставлении убежища, сообщает BBC.