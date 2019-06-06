CBS News: в США учительницу уволили за твиты о нелегальных мигрантах

Учительница английского языка из штата Техас написала Дональду Трампу в Twitter, что школы «захватывают» нелегальные иммигранты и торговцы наркотиками. Как сообщает CBS News, в результате учительницу обвинили в расизме и уволили единогласным решением Комитета по образованию.
ЖЕНЩИНА:Её заявления были вредными, безответственными, вводящими в заблуждение, а также неуважительными по отношению к учащимся, которых она должна защищать и обучать!
Выслушав более дюжины человек, никто из которых не высказался в защиту Джорджии Кларк…
ЖЕНЩИНА:Заявления создали угрозу, прямым следствием которой станет то, что дети не получат образования, на которое имеют законное право, потому что родители побоятся отпускать их из дома!
…Комитет по образованию независимого школьного округа Форт-Уэрт единогласно проголосовал за то, чтобы её уволить.
ХАСИНТО РАМОС, председатель Комитета по образованию:Верховный суд США недвусмысленно постановил, что ни одному учащемуся нельзя отказать в государственном образовании на основании его гражданства или отсутствия такового. Мы хотим заверить этих учащихся, а также их родителей и опекунов, что в независимом школьном округе Форт-Уэрт рады всем учащимся.
Комитет вынес решение, после того как Кларк призналась окружным следователям, что в прошлом месяце она действительно написала президенту Дональду Трампу ряд твитов, но считала, что это личные сообщения. В одном из твитов говорилось: «Независимый школьный округ Форт-Уэрт переполнен студентами-нелегалами из Мексики. Старшую школу Картер-Риверсайд они буквально захватили»*. В другом говорилось: «Мне очень нужно связаться здесь, в Форт-Уэрте, с человеком, который бы активно вёл расследование и удалял нелегалов из системы школьного образования».
МУЖЧИНА: Действия этой женщины — яркий пример расизма, возведённого в норму!
КЕНТ СКРИБНЕР, инспектор школьного округа:Когда обнаружились эти твиты, всплыли и другие обвинения. На этом основании мы рекомендовали расторгнуть (контракт. — ИноТВ): я как профессионал счёл, что это в интересах округа.
Дата выхода в эфир 05 июня 2019 года.
* Далее в этом же твите: «На территории нашей школы — торговцы наркотиками, и им ничего не было, когда собаки, обученные искать наркотики, нашли улики» (прим. ИноТВ).
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