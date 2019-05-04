N-TV: учителям Флориды разрешат приходить в школу с оружием

Депутаты штата Флорида одобрили законопроект, разрешающий учителям и сотрудникам школ приходить на работу с огнестрельным оружием, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Предварительно необходимо пройти специальное обучение. Таким образом власти надеются воспрепятствовать возможному повторению массовых убийств в школах, потому что вооружённые учителя смогут отреагировать на нападение быстрее полиции.

Флорида вооружает учителей, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Спустя год и два месяца после стрельбы со смертельным исходом в школе в Паркленде депутаты регионального парламента приняли решение — позволить учителям приходить на работу с оружием, чтобы избежать нового кровопролития в школах.

Спорный закон нашёл одобрение в палате представителей штата Флорида. Прежде чем он окончательно вступит в силу, проект должен быть подписан губернатором республиканской партии, однако вопрос уже считается решённым, отмечает немецкий телеканал.

Чтобы получить разрешение на ношение огнестрельного оружия в школе, учителя должны пройти 144-часовое обучение. После этого они смогут носить при себе оружие в здании школы для самозащиты и защиты от возможных нападений убийц.

С помощью этой меры планируется воспрепятствовать повторению таких массовых расстрелов в школах, как произошедшего в Паркленде в феврале 2018 года. В ходе этого кровавого инцидента бывший ученик школы застрелил 17 человек. Это преступление вызвало бурную реакцию среди американцев, в том числе за пределами штата Флорида. Ученики школы, где произошли трагические события, протестуют в Вашингтоне против сравнительно нестрогих законов о приобретении и хранении оружия в США.

Как поясняет немецкий телеканал, во многих американских штатах огнестрельное оружие всевозможных видов, включая автоматы и другое скорострельное оружие, находится в свободном доступе в несанкционированной торговле. Однако пока более строгих законов об оружии, как того требуют родственники и одноклассники погибших, во Флориде не появилось. Только минимальный возраст для приобретения оружия был поднят до 21 года.

Сторонники нового разрешения на ношение оружия для учителей объясняют, что вооружённые преподаватели смогут остановить нападающего быстрее, чем это сделает полиция. После массового убийства в Паркленде американский президент Дональд Трамп неоднократно высказывался в поддержку идеи вооружить учителей в школах, напоминает N-TV.

Глава Белого дома открыто расхваливал устрашающее воздействие подобной меры на возможных преступников и подчёркивал, что достичь такого эффекта можно без больших материальных затрат. По его предложению, учителей и сотрудников школ, готовых пройти годовой тренинг по ношению оружия в школе, следует поощрять бонусными выплатами.

Критики, в свою очередь, утверждают, что увеличение количества оружия вовсе не поведёт к повышению безопасности. Они опасаются несчастных случаев с участием огнестрельного оружия и выступают против того, чтобы на учителей частично возлагались обязанности полиции. Также они предостерегают, что в случае атаки вооружённые учителя могут быть ошибочно приняты полицией за нападающих и застрелены, сообщает N-TV.