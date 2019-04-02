Welt: «реклама убийств и смерти» — в Германии потребовали не пускать военных на порог школ

Члены регионального отделения СДПГ в Берлине постановили: офицеры бундесвера по работе с молодёжью больше не должны информировать школьников в классах о том, как солдаты несут службу, сообщает Welt. По мнению берлинских социал-демократов, в школах попросту нельзя делать «рекламу убийствам и смертям».

На местном съезде партии берлинские социал-демократы постановили, что офицеры бундесвера по работе с молодёжью больше не должны информировать школьников в классных комнатах о том, как солдаты несут службу. По их мнению, в школах нельзя делать рекламу убийствам и смертям. У этой инициативы, однако, нашлись противники — даже в самой Социал-демократической партии Германии. Оппоненты напоминают, что бундесвер — это парламентская армия, которая находится в ведении парламента, и она, разумеется, должна информировать школьников о своей отвечающей требованиям конституции деятельности. Репортаж Себастьяна Плантхольта.

Недавно в рамках «женского дня» бундесвер посетили школьницы. Военные, однако, могли и сами прийти в школы. Около 340 так называемых офицеров по работе с молодёжью регулярно разъясняют в классах, какие задачи стоят перед бундесвером. Именно это и вознамерилось запретить берлинское отделение Социал-демократической партии Германии. Что не должно быть рекламы смерти и убийств, считают также в профсоюзе «Воспитание и наука».

МАРТИНА ШМЕР, профсоюз «Воспитание и наука»: Мы опасаемся, что эти занятия недостаточно продуманы, что из-за этого дети и подростки не до конца осознают опасности этой профессии и проблемы, которые возникают из-за войн. И в случае с несовершеннолетними это особенно важно, поскольку они сильнее подвержены чужому влиянию, чем взрослые.

Противники запрета на посещение солдатами школ нашлись практически во всех политических партиях. Суть недовольства: бундесвер — это армия, находящаяся в ведении парламента, и неотъемлемая часть демократии.

ХЕННИНГ ОТТЕ, эксперт партии «Христианско-демократический союз» по вопросам обороны: Здесь, судя по всему, предпринята попытка принизить значение бундесвера для нашего общества и вселить неуверенность в нашу молодёжь.

ЛАРС КЛИНГБАЙЛЬ, генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии: Нам необходимо чаще устраивать дебаты о политике безопасности, и это также означает, что мы не должны запирать школы.

Раскритиковало эту инициативу и Министерство обороны Германии. Там заверили, что офицеры по работе с молодёжью не занимаются агитационной деятельностью.

ФРАНК ФЭНРИХ, представитель Министерства обороны ФРГ: Хочу подчеркнуть, что нас приглашают сами школы, и там мы разъясняем, какие цели и задачи стоят перед бундесвером и чем занимаются солдаты в ходе операций.

Решение о запрете пока ещё не вступило в силу. Для этого берлинским социал-демократам необходима поддержка их партнёров по коалиции — левых и зелёных.

Дата выхода в эфир 02 апреля 2019 года.