Fox: нелегальные мигранты, дети и преступники — американские демократы ищут новых избирателей

Всемогущее государство и тотальный контроль над населением — таковы, по мнению телеведущего Такера Карлсона, цели Демократической партии США. Как отмечает журналист, чтобы проводить в жизнь «советскую» политику, демократам нужны новые избиратели. Очередная законодательная инициатива конгресса предусматривает предоставление права голоса преступникам, нелегальным мигрантам и 16-летним подросткам, передаёт Fox News.

Выборы 2016 года прошли не так, как хотели и, по-видимому, ожидали левые. Промежуточные выборы 2018 года были для демократов лучше, но в целом ряде случаев они всё равно проиграли или перевес был минимальным. Для Демократической партии это было невыносимо, и причина проста: власть.



Со времён Второй мировой войны федеральное правительство неумолимо расширялось, а его власть над вашей жизнью росла в геометрической прогрессии. Обширная бюрократия способна контролировать, что вы покупаете, что вы говорите, что вы видите и — всё в большей степени — что вы думаете. Прибавьте сюда IT-сектор, и получится почти тотальный контроль.



Но для левых этого недостаточно. У них большие планы — захватить ещё больше секторов нашей экономики: здравоохранение, энергетику… В этом вся суть. Контроль над нашей экономикой. Им нужны национализированные, государственные детские сады, чтобы правительственные аппаратчики могли взять под контроль даже воспитание детей! Сенатор Камала Харрис обещает, что следующим под контроль правительства попадёт ваше собственное поведение. Посмотрите!



КАМАЛА ХАРРИС, сенатор США: Это факт: мы можем изменить человеческое поведение, не сильно меняя наш образ жизни. И мы можем спасти будущие поколения в нашей стране и в этом мире.



Нет ничего, что было бы им не под силу! Правда, в следующий раз они будут менять человеческую природу! Совсем как Советский Союз! Удачи!



Однако в своём мировоззрении левые довольно последовательны: они борются за всемогущее государство. Настолько могущественное, что было бы как-то безответственно передавать его политическим противникам. Демократия угрожает их планам. Очевидно, они предпочли бы выборы, у которых был бы лишь один возможный результат.



Попытки перетянуть на свою сторону существующих избирателей неэффективны. До сих пор были неэффективны. Они больше и не пытаются. Вместо этого планируется добавить новых избирателей и заменить старых. Они заявляют об этом вслух. Они заявили об этом на прошлой неделе: в подконтрольной демократам палате представителей приняли законопроект, который, по их словам, необходим для защиты избирательных прав. Ведь избирательные права в опасности! Подавление избирателей! Это абсурд, ни одна статистика этого не подтверждает. Вся статистика свидетельствует о том, что это ложь. Это новая пропаганда, которую состряпал национальный комитет Демократической партии, тупицы на кабельном телевидении это бездумно повторяют, а многие люди, к сожалению, принимают на веру.



В 2016 году проголосовали 140 миллионов человек. Нет никакой опасности того, что голосование куда-то денется. Что бы они ни твердили вам снова и снова. Демократы не скрывают, что им нужны голоса неграждан, детей и преступников. Они так и говорят!



ЛЛОЙД ДОГГЕТТ, конгрессмен США: Нужно сосредоточиться на привлечении большего числа людей, а не на том, чтобы оттолкнуть их и исключить из списков избирателей.



НЭНСИ ПЕЛОСИ, спикер палаты представителей конгресса США: Мы хотим, чтобы по прибытии сюда они в полной мере стали частью нашей системы. А это значит, что тем, кто в Америке недавно, нельзя мешать голосовать.



АЙАННА ПРЕССЛИ, конгрессмен США: Молодёжь тоже должна иметь возможность высказаться о том, кому её представлять. Вашему вниманию представлена поправка 127, снижающая минимальный возраст избирателя на федеральных выборах с 18 до 16 лет.



ЭЛАЙДЖА КАММИНГС, конгрессмен США: Вернуть избирательные права преступникам, заплатившим свой долг обществу!



ЭНДИ КИМ, конгрессмен США: Мы должны помочь большему числу американцев участвовать в своей демократии. Нам необходимо работать над устранением преград для голосования.



С чего начать? Вернуть преступникам избирательные права. Но не оружейные, заметьте! Чистой воды сделка.



Республиканцы в палате представителей добились голосования по поправке к законопроекту H.R.1, осуждающей предоставление права голоса нелегальным иммигрантам. Эта поправка провалилась: все демократы, кроме шести, проголосовали против.



Не сомневайтесь, демократы верят, что все в мире имеют право прибыть в эту страну — легально или нелегально — и начать голосовать на наших выборах. Это странно, потому что та же самая партия говорит нам, что нашей демократии угрожают русские тролли в Facebook! Однако, согласно стандартам, которые озвучили они сами, они будут совершенно не против, если, скажем, миллион русских перейдёт мексиканскую границу и проголосует. Если, конечно, они проголосуют за Бето О’Рурка!



Но незаконное голосование — не единственная их идея. Как вы только что видели, конгрессмен Айанна Прессли убедила десятки демократов поддержать законопроект, который — вот забавно! — снизит минимальный возраст избирателя до 16 лет. По всей стране.



Никто не хочет вредничать, среди 16-летних много хороших людей. Но им нельзя курить, пить, идти в армию, нельзя жениться или оперироваться без разрешения родителей. Почему? Есть причина! Кстати, если они нарушат закон, с их родителей могут стребовать возмещение ущерба.



Какова основная мысль? Они не взрослые. Мы не относимся к ним как к взрослым, потому что они не взрослые. Но скоро Демократическая партия придёт к единому мнению: они должны голосовать! Кстати, лишь по одной причине. Не потому, что они склонны принимать мудрые решения, а потому, что они склонны к обратному! В результате они с гораздо большей вероятностью проголосуют за демократов. Без сомнения, демократы дали бы им по два голоса на человека, если бы это было возможно. По той же причине они хотят, чтобы голосовали преступники. Никакое антиобщественное деяние не может перевесить поддержку демократов у избирательной урны!



Вот что стоит на кону. Демократы предпринимают юридические и законодательные усилия, чтобы изменить электорат настолько, что им больше никогда не придётся беспокоиться о выборах. Но для этого необходимо, чтобы нынешние избиратели это позволили. Они единственные, кто может это предотвратить.



Дата выхода в эфир 11 марта 2019 года.