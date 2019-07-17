MSNBC: на «расистские» твиты Трампа конгресс ответил разгромной резолюцией

Дональд Трамп не на шутку разозлил демократов в конгрессе, написав в Twitter, что нескольким женщинам-конгрессменам следует «вернуться туда, откуда пришли». Палата представителей проголосовала за резолюцию, осуждающую президента за разжигание ненависти по отношению к иммигрантам и цветному населению, передаёт MSNBC.

«...Поскольку расистские комментарии президента Дональда Трампа придали легитимности страху и ненависти по отношению к новым американцам и цветному населению, постанавливаем: палата представителей верит, что иммигранты и их потомки сделали Америку сильнее, а те, кто присягает на верность стране, получая гражданство, точно такие же американцы, как и те, чьи семьи жили в США на протяжении нескольких поколений.



Палата представителей решительно выступает за то, чтобы Америка оставалась открытой для тех, кто законно ищет приюта и убежища, спасаясь от насилия и угнетения, и для тех, кто готов усердно трудиться ради американской мечты, какой бы ни была их раса, этническая принадлежность, вера или страна происхождения.



Палата представителей также резко осуждает расистские комментарии президента Дональда Трампа, в которых тот легитимирует и усиливает страх и ненависть по отношению к новым американцам и цветному населению, заявляя, что наши соотечественники-иммигранты, а также те, кто в глазах президента может быть похож на иммигрантов, должны «вернуться» в другие страны, а также называя иммигрантов и просителей убежища «захватчиками» и заявляя, что тем членам конгресса, которые являются иммигрантами или ошибочно принимаются за иммигрантов, не место в конгрессе или в Соединённых Штатах Америки».



Сегодня вечером эта резолюция, осуждающая расистские твиты президента, была принята палатой представителей 240 голосами против 187. За резолюцию проголосовали всего 4 конгрессмена-республиканца, а также недавно изгнанный из Республиканской партии, теперь уже независимый конгрессмен Джастин Амаш. Резолюция была утверждена около семи часов вечера, после страстных речей демократов с трибуны палаты представителей.



ЭРИК СВОЛВЕЛЛ, конгрессмен США: Сказать, что четыре члена этого органа должны «вернуться домой» из-за ваших представлений о том, откуда они, это расизм! Из Белого дома исходит расизм!



ДЖОН ЛЬЮИС, конгрессмен США: Я узнаю расизм, когда я его вижу, когда я его чувствую. И в высших эшелонах государственной власти для расизма нет места!



КАРЕН БАСС, конгрессмен США: Они точно такие же американцы, как и все мы. И то, что лидер нашей страны стремится их принизить ради политической выгоды, это позор!



ПРАМИЛА ДЖАЙАПАЛ, конгрессмен США: Я и раньше слышала: «Возвращайтесь в свою страну!» — но я впервые слышу это из Белого дома!



ТОМ МАЛИНОВСКИЙ, конгрессмен США: После твитов президента неонацистский сайт Daily Stormer радовался: «Это именно тот белый национализм, за который мы голосовали». Теперь мы должны решить, такую ли политику мы хотим видеть в своей стране.



Ведущий автор сегодняшней резолюции, осуждающей президента за его расистские высказывания, — демократ, рождённый не в этой стране. Хотя он не был в числе тех демократов, которые из-за этого подверглись нападкам со стороны Белого дома. Это тот мужчина, чьё выступление вы видели в конце, конгрессмен из Нью-Джерси Том Малиновский.



Дата выхода в эфир 16 июля 2019 года.