Fox News: в американской школе закрасят фрески советского художника — за «расизм»

Школьные власти в Сан-Франциско выделили 600 тысяч долларов на уничтожение фресок Виктора Арнаутова «Жизнь Вашингтона», поскольку на них изображены чернокожие рабы и мёртвые индейцы. Как отмечает Fox News, художник пытался привлечь внимание к неприглядным сторонам американской истории, однако горожане сочли, что произведение травмирует учащихся и может вредить их успеваемости.

Комитет по школьному образованию в Сан-Франциско только что проголосовал за то, чтобы потратить 600 тысяч долларов на уничтожение исторических фресок с изображением Джорджа Вашингтона в местной школе для старшеклассников. На недавнем заседании комитета жители города заявляли, что разрушение искусства — вопрос прав человека.



ЖЕНЩИНА: Это расистская фреска. Моя история не должна быть расистской, но она такова.



ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА: Пожалуйста, помогите это прекратить! Закрасьте это! Не пытайтесь прикрыть!



ТРЕТЬЯ ЖЕНЩИНА: Это вопрос прав человека. Права учиться, не находясь во враждебном окружении.



ЧЕТВЁРТАЯ ЖЕНЩИНА: Когда я ходила в школу, каждый раз я должна была проходить через входные двери и смотреть на эти фрески. Они не находили у меня отклика. Это было неправильно, это была дегуманизация…



МУЖЧИНА: Я не хочу, чтобы эти фрески увидел ещё хоть один ученик, которому не надо их видеть.



Образы настолько болезненны, что их необходимо уничтожить! Сегодня с нами радиоведущий из Калифорнии Итан Берман. Большое спасибо, что нашли для нас время, Итан.



ИТАН БЕРМАН, радиоведущий: Спасибо, что пригласили, Такер.



Когда же либералы пришли к мнению, что уничтожать искусство — это нормально, если оно не нравится политикам?



ИТАН БЕРМАН: Не могу сказать, что именно так решили в данном случае. На самом деле, я хотел бы, чтобы их можно было сохранить…



Да, именно.



ИТАН БЕРМАН: …в музее или галерее. Но это невозможно: они нарисованы прямо на стенах. Таким образом, единственный выход, как было решено в данном случае, и, по-моему, справедливо… Вы ведь только что видели расстроенные лица и эмоции учащихся.



Есть много научных данных, объясняющих подобные последствия ежедневного столкновения с ними лицом к лицу. Послушайте, Такер, очень важно знать один ключевой момент. Наука показала…



Позвольте вас поправить. Нет никакой науки… Наука о самооценке — это на самом деле псевдонаука. Но погодите… Вы говорите: людям не нравится — значит, надо уничтожить. Итак, если мне не нравится произведение искусства, могу ли я подать своему представителю (в выборных органах власти. — ИноТВ) петицию с требованием уничтожить это произведение?



ИТАН БЕРМАН: Нет.



Какое же здесь правило?



ИТАН БЕРМАН: Да что вы, Такер! В данном случае речь идёт о картине, исторически верной, изображающей Джорджа Вашингтона с его рабами, с мёртвыми коренными американцами.



Да.



ИТАН БЕРМАН: А среди учащихся этой школы есть чернокожие американцы, потомки коренных американцев, мезоамериканцев. И им приходится видеть это каждый день. Они входят в школу — и это у них перед глазами: «Вот вы кто! Вы рабы! Вас нужно убить, потому что вы пошли против… хм, американцев, захватывающих вашу территорию!»



Во-первых… Погодите! Мезоамериканцы вообще никак не представлены на фреске, это вообще другая категория. Не знаю, какое это имеет отношение к теме. Но идея фрески не в этом. Она вовсе не прославляет чьё-либо убийство. Её автор, как вы знаете, коммунист, который потом вернулся в Советский Союз.



ИТАН БЕРМАН: Да.



Он пытался привлечь внимание к изнанке, к обратной стороне наследия Вашингтона. Это попытка быть исторически точным. Думаю, никто не будет спорить, что это действительно исторически точно.



Но, если смотреть шире, это искусство, и его уничтожают, потому что левым не нравится посыл. Чем это отличается от сжигания книг?



ИТАН БЕРМАН: Это существенно отличается от сжигания книг…



Каким образом?



ИТАН БЕРМАН: …и вот почему: мы изучаем Джорджа Вашингтона по учебникам истории. Это важно… Здесь есть очень важный аспект: исследования показали, что, когда чернокожим приходится перед экзаменом указывать свою этническую принадлежность, они набирают меньше баллов. А тут они подвергаются этому каждый день, входя в школу! Разве мы не хотим помочь чернокожему сообществу лучше сдавать тесты? Хотим!



Это сумасшествие!



ИТАН БЕРМАН: Нет, не сумасшествие. Это подтверждено исследованиями!



Послушайте, Итан! Это один ансамбль фресок, в одной школе одного американского города.



ИТАН БЕРМАН: Да.



Он не виноват в отставании по тестам. Так? Но это не меняет того факта, что вы одобряете уничтожение искусства, потому что оно вам не нравится. Итак, это сильно отличается от сжигания книг, от разрушения статуй Будды «Талибаном»* — по какой причине? Я не вижу никакой разницы! И меня немного удивляет… Как вы думаете, 30 лет назад вы, либерал, одобрили бы уничтожение искусства?



ИТАН БЕРМАН: Мне совсем не нравится уничтожение искусства.



О!



ИТАН БЕРМАН: И, повторю свою мысль, во-первых, у нас есть фотографии… Мне не нравится. Но для этого есть разные места. У нас есть фотографии этого произведения. Хотел бы я, чтобы его можно было перенести, но это невозможно. Мы изучаем Джорджа Вашингтона по учебникам истории, мы не удаляем Джорджа Вашингтона. Мы удаляем одну конкретную фреску в одной школе, где люди на неё очень сильно реагируют. И, опять-таки, есть свидетельства, подтверждающие, что эти изображения…



Кому какое дело до их реакции! Что же, если я… если кто-то придёт в музей и скажет…



ИТАН БЕРМАН: …что эти изображения могут ухудшать оценки за тесты.



Дата выхода в эфир 09 июля 2019 года.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

