Daily Wire: национальная гордость американцев достигла рекордно низкой отметки

Согласно опросу, проведённому Институтом Гэллапа, всего 45 процентов американцев «чрезвычайно гордятся» своей страной — это рекордно низкий показатель, сообщает Daily Wire. Как отмечает радиоведущий Майкл Ноулз, некоторые уже протестуют против американского флага, считая его символом рабства и ненависти.

Плохая новость из корпоративной Америки. Вчера нам стало известно, что Nike отказывается от планов выпустить к 4 июля (ко Дню независимости США. — ИноТВ) новую обувь с изображением флага Бетси Росс. У нас в студии есть флаг Бетси Росс, прямо за моей спиной. Это ранняя версия американского флага, со звёздами, расположенными по кругу.



Почему же Nike отказывается от этого флага? Конечно же, из-за Колина Каперника, их официального представителя. Он всем заправляет. Колин Каперник теперь заявляет, что флаг Бетси Росс — один из первых флагов Америки — оскорбляет чьи-то чувства. Каким образом… Мы ведь говорим не о «звёздах и полосах», не о флаге Конфедерации. Мы говорим о флаге Бетси Росс! Об одном из первых флагов страны! Что в нём оскорбительного? То, что он использовался во времена рабства! Значит, теперь мы не можем использовать этот флаг, надо его запретить!



Конечно же, это просто бессмыслица.



Тем временем мы узнаём плохие новости от Института Гэллапа. Гордость американцев за свою страну достигла рекордно низкой отметки. Знаете, в последние недели мы много говорили о гордости, о том, какая это ужасная штука — гордость. О том, как левые теперь делают себе кумира из гордости как таковой. Они организуют парады гордости, дни гордости, месяцы гордости… И здесь надо провести очень тонкую границу. Когда это слово употребляют походя… Лично я так не делаю, во всяком случае стараюсь не делать. Но когда его употребляют походя, не заостряя на нём внимания, «национальная гордость» может означать почтение, верность, любовь. Это необязательно шовинизм или что-то подобное.



Теперь всего 45 процентов американцев говорят, что они «чрезвычайно гордятся» своей страной. Меньше половины. У большинства американцев нет чрезвычайной гордости за страну. Всего 22 процента демократов чрезвычайно гордятся своей страной. То есть всего за один год этот показатель упал на 10 процентов.



Даже если отставить в сторону наши проблемы со словом «гордость», думаю, мы можем признать, что… Если вы не делаете кумира из гордости как таковой, а используете это слово в более широком контексте, это синоним любви к своей стране. И это чувство есть лишь у 22 процентов демократов.



Всю эту ситуацию с флагом я предсказал ещё десять лет назад. Я учился на первом курсе, мы с моим соседом по комнате были чуть ли не единственными консерваторами во всём колледже. И у нас был большой красивый американский флаг, и мы вывесили его из окна в старом кампусе. И это вызвало большой скандал! Нас просили его снять. Люди были в ярости от того, что мы вывесили американский флаг!



Я не мог в это поверить. Что такого в том, что мы вывесили американский флаг? Это флаг нашей страны! Но им бы больше понравилось, если бы я вывесил флаг Китая. Потому что это было бы «инклюзивно». Конечно же, нет здесь никакой инклюзии, это один из худших режимов в мировой истории! Но в левацком мире всё наоборот, и там это инклюзивно, потому что это, скажем, поощряет китайских студентов по обмену, иностранных студентов… Но американский флаг — лучший флаг в мировой истории — это худшее, что можно себе представить.



Итак, глядя на всё это, я сказал: «Не за горами то время, когда поп-культура будет считать американский флаг символом ненависти». Ведь что бы ни делали эти безумные левацкие колледжи, через десять лет это войдёт в культуру. Что мы и видим сейчас. Колин Каперник пытается поставить американский флаг вне закона. Пытается изгнать американский флаг из культурного поля как символ ненависти.



Дата выхода в эфир 02 июля 2019 года.