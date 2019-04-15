ABC: в США пытаются вычеркнуть Колумба из памяти, а Испания никак на это не реагирует

Столица США Вашингтон присоединяется к борьбе за вычёркивание Христофора Колумба из памяти американцев, пишет испанская газета ABC. Посольство Испании при этом молчит.

Демократ Кениэн Макдаффи, член совета округа Колумбия, который был назван так в честь известного мореплавателя, объявил о том, что готовит законопроект, с помощью которого хочет искоренить «все символы ненависти и расизма на территории округа».

Как уточнил политик, в число подобных символов входит площадь Колумба, один из жизненно важных узлов американской столицы, где находится местная железнодорожная станция.

Издание отмечает, что инициатива Макдаффи — это лишь часть масштабной кампании по исключению Колумба из памяти США. В рамках этой кампании производится снос памятников, а те, что остаются, подвергаются нападениям.

Всё это спровоцировало реакцию, но не со стороны испаноговорящих, а со стороны итальянской диаспоры, представители которой выступили в защиту первооткрывателя Америки.

Законодательная инициатива Макдаффи, по задумке, предусматривает формирование комиссии, имеющей право переименовывать улицы, площади и прочие объекты в Вашингтоне. Именно эта комиссия займётся определением, какие из них являются расистскими.

Пока политик в качестве возможных объектов для переименования привёл площадь Колумба и школу, названную в честь Вудро Вильсона, поскольку последний выступал за расовую сегрегацию в общественных местах.

Как напоминает ABC, американская столица была основана на границе штатов Вирджиния и Мэриленд. Эту территорию назвали Колумбией в честь мореплавателя, потому что так в конце XVIII века именовали США в патриотических песнях и стихах.

В Соединённых Штатах уже прекратились все чествования Колумба. А в Лос-Анджелесе по инициативе местного политика Митча О’Фаррелла уже убрали памятник первооткрывателю Америки.

«Исторические записи ясно дают понять, что Христофор Колумб не открывал Америку, поскольку никогда не добирался до Северной Америки. И тут уже жили миллионы местных жителей. Геноцид против коренных народов в ходе колонизации Америки длился несколько столетий. Теперь Колумб — это символ репрессии», — пояснил свою позицию О’Фаррелл.

С инициативой по сносу памятников мореплавателю уже выступили и в других уголках США.

До настоящего времени испанские власти не предприняли никаких шагов по защите от подобных нападок служившего кастильской короне адмирала, вице-короля и генерал-губернатора новых земель Колумба. Мадрид держится в стороне от этих дебатов. Предпринимает действия лишь итальянская диаспора в США, которая сделала родившегося в Генуе мореплавателя своим символом, пишет ABC.