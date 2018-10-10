Fox News: американцы стыдятся своей истории и не хотят отмечать День Колумба

Вместо Дня Колумба во многих городах США теперь отмечают День коренных народов, сообщает Fox News. Нынешнее поколение американцев с детства приучено стыдиться своей страны и своего прошлого, полагает публицист Джеймс Роббинс. По его словам, пересмотр истории продиктован желанием левых превратить США в социалистическое государство.

У сотрудников госучреждений, студентов и, пожалуй, десятка работников частного сектора сегодня был выходной. День Колумба. Но всё больше людей не испытывают благодарности к Христофору Колумбу за этот выходной. Знаменитая псевдоиндейская активистка Элизабет Уоррен заявляет, что сегодняшний день должен быть Днём коренных народов. В честь предков, которых у неё не было. И всё больше городов в разных частях США переименовывают праздник. Примечательнее всего, что от Дня Колумба отказывается город Колумбус, штат Огайо. Вместо этого там будут отмечать День ветеранов.



Сегодня с нами Джеймс Роббинс, автор книги «Стереть Америку: как мы теряем наше будущее, уничтожая наше прошлое». Это великолепная книга, в основе которой великолепная и правдивая мысль.



Большое спасибо, что пришли, Джеймс! Итак, это часть более масштабной тенденции, о которой вы довольно подробно пишете в своей книге. Надеюсь, наши зрители её прочтут. Расскажите нам, что это за тенденция.



ДЖЕЙМС РОББИНС, публицист: Тенденция, Такер, заключается в нападках на идею Америки. Чтобы заставить нас всех стыдиться того, что мы американцы. Рассмотреть всё, что касается Америки, и заявить: «Отцы-основатели плохие, конституция расистская…» И с чего же начать, как не с Христофора Колумба, с которого и началось европейское вторжение в Америку!



Совершенно с вами согласен, это и есть та нить, которая связывает все эти истории, все эти попытки сделать страну, в которой мы живём, нелегитимной. Но в чём смысл? Что заставляет их желать этого?



ДЖЕЙМС РОББИНС: Думаю, смысл в том, что, если наша страна, наше прошлое вызывает у нас неприятные чувства, они могут переделать будущее, как им угодно. Как я понимаю, прогрессисты хотят превратить Соединённые Штаты в социалистическую страну. Чтобы это сделать… Если вы будете говорить, что все основатели были злыми, что (они создали. — ИноТВ) злой документ, и всё в прошлом было плохим, они могут предложить будущее, которое полностью соответствует их планам.



Да. То есть они говорят нам всем: «Вы не имеете права защищать себя от наших нападок. У вас нет моральной легитимности, чтобы защищать свою собственную страну».



ДЖЕЙМС РОББИНС: Конечно. Всё сводится к стыду и обвинениям. Нападки на Колумба… Кстати, я из Огайо, и мне очень грустно то, что в Колумбусе отказываются от этого праздника. Думаю, им в таком случае стоит сменить название города.



Согласен. На Город коренных народов.



ДЖЕЙМС РОББИНС: Добродетельвилль. Что-то в этом роде.



Ха-ха! Как по-вашему… Конечно же, в академических кругах это происходит довольно давно, но похоже, что это уже распространилось на нормальные города, такие как Колумбус, штат Огайо. Город-то на самом деле замечательный, и живут там нормальные люди! Как всё это дошло до Колумбуса?



ДЖЕЙМС РОББИНС: Думаю, это десятилетиями внедрялось в американскую систему образования. Поползновения к ревизионизму в книгах по истории Америки начались в 1970-е, а в конечном итоге это стало общепринятой линией. В частности, Колумб — с него начинается первая глава ревизионистской «(Народной. — ИноТВ) истории Америки» Говарда Зинна. Так что, повзрослев, люди говорят: «Колумб? Он плохой парень!»



Это невероятно. Ваша книга великолепна, и ваше объяснение было блестящим и суперполезным. Спасибо, что уделили нам время.



ДЖЕЙМС РОББИНС: Спасибо, Такер.



Дата выхода в эфир 08 октября 2018 года.