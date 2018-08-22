CNN: студенты низвергли «Молчаливого Сэма», один из символов расисткой истории США

Около 250 студентов Университета Северной Каролины низвергли памятник солдату Конфедерации времен Гражданской войны в США, вокруг уместности которого долгое время велись споры, сообщает CNN. Отмечается, что это не первый низвергнутый памятник участникам Гражданской войны в США на стороне Конфедерации рабовладельческих штатов Юга США.

Около 250 студентов Университета Северной Каролины низвергли памятник солдату Конфедерации времен Гражданской войны в США, вокруг уместности которого долгое время велись споры, сообщает CNN.

CNN отмечает, что в понедельник днём около памятника собрались демонстранты, установившие вокруг него банеры. А уже ночью того же дня на видео было запечатлено падение памятника под аплодисменты собравшихся. Кроме того, на видео видно как студенты бьют по статуе ногами и пачкают её в грязи.

При этом в Университете Северной Каролины высоко оценили действия полиции по обеспечению безопасности во время демонстрации.

«Действия сегодняшнего дня были опасными, и нам очень повезло, что никто не пострадал. Мы расследуем вандализм и оцениваем всю степень ущерба», — отметили в учебном заведении.

Сообщается, что в результате демонстрации, по крайней мере один человек был арестован по обвинению в сокрытии лица во время публичного митинга и сопротивления аресту.

Автор статьи отмечает, что низвержение памятника произошло после месяцев призывов студентов и ряда преподавателей университета к его снесению. В ноябре прошлого года совет попечителей университета организовал заседание, на котором выслушал аргументы сторонников и противников сноса памятника.

По словам аспирантки исторического факультета Майи Литл, университет тратил слишком много денег на «поддержание памятника, прославляющего порабощение» её предков.Литл также отметила, что памятник, получивший название «Молчаливый Сэм», был возведён «группой, восхвалявшей Ку-клукс-клан, как защитников белых женщин».

В апреле этого года в знак протеста Литл облила памятник краской и своей кровью.

В самом университете признают, что памятник долгое время вызывал споры среди его студентов, выпускников и преподавателей.

«Памятник был причиной раскола в течение многих лет, и его присутствие было источником разочарования для многих людей, не только в нашем кампусе, но и во всём обществе», —отметила представитель университета Кэрол Фолт.

Кроме того, на историческом факультете также призвали университет «использовать все возможности, для того чтобы убрать памятник», который «предлагал весьма избирательную интерпретацию истории».

«Памятник будет продолжать пропагандировать вредоносные ценности, которые слишком долго сохранялись в этом студенческом городке, в этом штате и в этой стране», — предупредили на факультете.

«Губернатор понимает, что многие люди разочарованы темпами перемен, и разделяет их разочарование, но насильственному уничтожению государственной собственности нет места в нашем обществе», — прокомментировали инцидент в администрации губернатора Северной Каролины.

На сайте телеканала отмечается, что в прошлом году губернатор Рой Купер опубликовал заявление, призывающее к снесению памятников солдатам Конфедерации. Он предложил передать право решать судьбу монументов местным властям, а также определить затраты на снесение памятников и найти альтернативные места для их размещения.

CNN напоминает, что это не первый низвергнутый памятник участникам Гражданской войны в США на стороне Конфедерации. Так, в августе прошлого года после событий в американском Шарлоттсвилле был снесён памятник солдатам Конфедерации рабовладельческих штатов Юга США в городе Дарем, Северная Каролина. Тремя месяцами позже были низвергнуты два памятника в Мемфисе, штат Теннесси. Ещё по четыре памятника было снесено в Новом Орлеане, штат Луизиана, и Балтиморе, штат Мэриленд.