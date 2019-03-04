SZ: в США предложили выплачивать компенсации за рабство

В преддверии президентских выборов 2020 года тема компенсационных выплат потомкам рабов вновь оказалась частью политической повестки, пишет Süddeutsche Zeitung: эту тему подняли многие кандидаты от партии демократов. Критики говорят о том, что эту идею будет сложно реализовать, к тому же такая инициатива рискует расколоть американское общество.

В 2014 году американский писатель Та-Нехиси Коутс опубликовал эссе, в котором описал историю рабства, вплоть до структурного расизма нынешних дней, пишет Süddeutsche Zeitung. В качестве вывода он сформулировал радикальное требование: компенсационные выплаты для афроамериканцев.

Издание напоминает, что ещё в 1865 году, незадолго до окончания Гражданской войны в США, северяне говорили, что каждому освобождённому рабу будет причитаться «40 акров земли и мул», однако это обещание так и не было выполнено. Компенсации получили только бывшие вашингтонские рабовладельцы, за убытки, понесённые ими в результате освобождения чернокожих.

Как пишет Süddeutsche Zeitung, несмотря на то что эссе Коутса вызвало широкий резонанс, значительных политических дебатов на эту тему не возникло: Барак Обама счёл компенсации контрпродуктивными, а по данным соцопросов, такую идею поддержало менее 20% американцев.

Однако сейчас эта тема внезапно оказалась в политическом спектре: сразу несколько кандидатов на пост президента США от Демократической партии, как ведущие (Элизабет Уоррен и Камала Харрис), так и отстающие (Хулиан Кастро и Марианна Уильямсон), высказались в поддержку дебатов о компенсационных выплатах. «Я уже давно считаю, что эта страна должна вынести на обсуждение свой грех рабства», — приводит Süddeutsche Zeitung слова Хулиана Кастро.

Такая риторика является нетипичной, пишет издание. По словам профессора права Карлтона Уотерхауса, «обычно демократические кандидаты избегают этой темы и говорят о необходимости улучшения образования и возможностей».

При этом реализация идеи будет сложной, заявляют критики. К примеру, неясно, полагаются ли компенсации исключительно доказанным потомкам рабов, будут ли выплачиваться деньги богатым афроамериканцам и почему за компенсации должны платить также и потомки переселенцев, приехавших после 1865 года? Карлтон Уотерхаус предложил ограничить временной промежуток периодом действия дискриминационных «законов Джима Кроу» (то есть с конца XIX века по 1960-е годы).

Как отмечает Süddeutsche Zeitung, противники идеи считают, что компенсации имеют разъединяющий, а не объединяющий эффект. При этом дебаты о компенсациях могут вылиться в дискуссию о выплатах семьям, вне зависимости от их этнического происхождения. Такой шаг тоже может пойти на пользу афроамериканским семьям: согласно данным исследований, в среднем афроамериканские семьи имеют сбережения в размере $17 тыс., в то время, как белые семьи — $170 тыс.

Впрочем, эксперты сомневаются, что закон о компенсациях будет принят: как написал журнал The Economist, вероятность реализации идеи компенсаций столь же мала, как то, что США сменят свой гимн на Интернационал. Тем не менее председатель палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси дала понять, что вопрос о компенсациях будет рассмотрен специальной комиссией. По мнению Карлтона Уотерхауса, это шаг вперёд, однако впереди ещё много работы: «Разве компенсации не являются чем-то, что выплачивают после окончания войны? Я не считаю, что война окончена. Борьба за то, чтобы признать чернокожих людьми, пока не завершилась».