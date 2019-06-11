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11 миллионов долларов за ложное обвинение в расизме: суд в США наказал колледж за травлю булочной

Материал представлен в переводе ИноТВ
Американский суд обязал Оберлинский колледж выплатить 11 миллионов долларов маленькой булочной в качестве компенсации за несправедливые обвинения в расизме, передаёт Fox News. В ноябре 2016 года трое чернокожих студентов зашли в булочную, чтобы украсть вино, а когда им помешали, пожаловались на расовую дискриминацию.

Оберлинский колледж в Огайо — возможно, самый либеральный колледж в мире — проиграл судебный процесс. Суд обязал его выплатить не менее 11 миллионов долларов маленькой семейной булочной, которую сотрудники колледжа несправедливо обвинили в расизме. Потрясающая история! С подробностями корреспондент Fox News Трейс Галлахер.

Здравствуйте, Трейс!

ТРЕЙС ГАЛЛАХЕР, корреспондент Fox News: Скажем прямо, Такер: то, что суд присудил 11 миллионов долларов, означает, что присяжные не делали никаких поблажек. Они не только признали, что Оберлинский колледж заклеймил булочную Гибсонов как расистскую, но и сочли, что за перенесённые психологические страдания семья Гибсонов и их бизнес должны получить большую компенсацию.

Всё началось в ноябре 2016 года, когда трое чернокожих студентов Оберлинского колледжа вошли в булочную Гибсонов, предъявили фальшивое удостоверение личности и украли несколько бутылок вина. А когда сын владельца булочной попытался им помешать, студенты, по словам полиции, повалили его на землю и стали бить.

Сначала студенты заявили, что к ним придрались из-за их расовой принадлежности, но потом признали, что никакого расизма не было. Последующее полицейское расследование также установило, что обвинения в расизме были безосновательными.

Но ничто из этого не помешало Оберлинскому колледжу, давнему бастиону либерального активизма, объявить Гибсонам войну. Эта война включала в себя бойкоты и протесты с участием сотен студентов, которые скандировали: «Нет справедливости — нет покоя!»

Представители булочной также заявили в суде, что руководители колледжа использовали мегафон, чтобы управлять акциями протеста, и распространяли листовки, в которых булочную Гибсона называли «расистским заведением с давней историей расового профилирования и дискриминации».

Напомню, деловые отношения колледжа с этой булочной насчитывают уже сто лет. Колледж утверждает, что все приведённые владельцами булочной заявления защищаются законом о свободе слова, а единственная причина, по которой колледж временно приостановил сотрудничество с булочной, — это желание снизить уровень ожесточения.

Но булочная может получить ещё больше денег, потому что завтра суд начнёт рассматривать, в каком объёме наказать виновных. Такер?

Какая удивительная история! Это было неожиданно. Спасибо, Трейс Галлахер!

Дата выхода в эфир 10 июня 2019 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Fox News США Северная Америка
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