Посадить — мало, надо помучить: Fox News рассказал, где будут держать Манафорта до суда

Бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа, 70-летний Пол Манафорт, будет дожидаться суда в одиночном заключении в одной из худших тюрем мира — на острове Райкерс, передаёт Fox News. Прокуроры заявляют, что это делается ради его же безопасности. Обвинив Манафорта в работе на Россию, антитрамповские пропагандисты поставили его жизнь под угрозу, отмечает телеканал.

The Daily Beast, CNN и другие арбитры добродетели решили, что главная угроза для нашей страны — и это очевидно — простые люди, выражающие свои политические взгляды. Вот почему неизвестных авторов видеороликов из Бронкса необходимо найти, унизить и уничтожить. Все эти издания также последовательно уверяют нас, что самая большая проблема Америки — это расизм. Они всегда охотятся на тайных расистов, которых надо уничтожить за одно-единственное «неправильное» слово, или фразу, или мысль более чем десятилетней давности. За страничку в школьном альбоме 1973 года. За какой-нибудь твит, написанный вами десять лет назад в состоянии алкогольного опьянения. Они отыщут. Они вас уничтожат.



На самом деле, конечно, Америка не расистская страна. Это очень хорошая страна. И прессе нет дела до настоящих расистов. А такие бывают. И когда они появляются, их решительно игнорируют, если, конечно, они леваки. О ком мы говорим? Мы можем назвать много имён. Вот одно: бывший кандидат в конгресс от Демократической партии Сейра Рао. Всего несколько дней назад Рао написала в Twitter, цитирую: «Белые люди сделали всё, чтобы испортить мне жизнь. И я при этом не должна ненавидеть белых?» Вопрос риторический. Очевидно, что ненавидит. Она также заявила, что от американского флага — нашего флага — её, цитирую, «тошнит».



Итак, скажем честно, если бы Рао писала о мексиканском флаге или о ненависти к иммигрантам, или будь она какой-нибудь безвестной сторонницей Трампа, делающей видеоролики, она бы прославилась на всю страну — и это была бы дурная слава. Но нет, она всего лишь расистка, ненавидящая белых, и прессу это совершенно не беспокоит.



А знаете, что их беспокоит? Пол Манафорт. Очень опасный человек. Ему 70 лет. Каковы бы ни были его возможные преступления, ясно, что он никому не угрожает. Здоровье у него слабое. Однако сейчас Манафорту выдвигают дополнительные обвинения в штате Нью-Йорк, так что прокуроры решили держать его в одиночном заключении на острове Райкерс. Это одна из худших тюрем в мире.



Они поступают так без всякой необходимости — просто потому, что могут. Потому что они хотят причинить ему вред, помучить его. Прокуроры говорят, что Манафорта отправят туда ради его же безопасности. Если подумать, это просто поразительное признание: они говорят нам, что настолько взвинтили людей, что 70-летнего мужчину могут попытаться убить, поверив в пропагандистские заявления о том, что он агент России.



Конечно, их настоящая мотивация не является тайной. Это просто жестокость. У леваков такое правило: если вы поддерживаете политиков, которые им не нравятся, вы заслуживаете того, чтобы вас уничтожили. Им мало посадить Манафорта в тюрьму, нужно, чтобы он помучился как можно больше.



Дата выхода в эфир 04 июня 2019 года.