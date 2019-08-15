NBC: сохранить, но завесить — в Сан-Франциско решили судьбу «расистских» фресок о жизни Вашингтона

Комитет по школьному образованию в Сан-Франциско проголосовал за сохранение «спорных» фресок «Жизнь Вашингтона», которые в 1935 году нарисовал русский иммигрант Виктор Арнаутов. Чиновники предпочли не закрашивать картины, рассказывающие о рабстве и геноциде коренного населения при первом президенте США, а скрыть их за панно с изображением «героической борьбы темнокожих американцев с дискриминацией, расизмом, ненавистью и нищетой», передаёт NBC.

Комитет по школьному образованию в Сан-Франциско проголосовал за то, чтобы сохранить в одном из местных учебных заведений фрески, посвящённые Джорджу Вашингтону. Ранее власти хотели полностью закрасить эти изображения, сообщает NBC.

Фрески «Жизнь Вашингтона», состоящие из 13 частей, демонстрируют различные моменты в биографии первого американского президента. На одном из изображений показаны трудящиеся на его поместье Маунт-Вернон рабы, на другом — тела мёртвых индейцев, убитых во время экспансии США на запад, рассказывает телеканал.

Это произведение искусства, созданное русским иммигрантом Виктором Арнаутовым в 1935 году, задумывалось как бескомпромиссный анализ наследия Вашингтона. Но, по мнению критиков, работа художника служит «мрачным напоминанием для учащихся, особенно представителей расовых меньшинств, о расизме, с которым им приходится сталкиваться до сих пор», поясняет NBC.

Четверо из семи законодателей поддержали план, с которым выступил председатель комитета Стивен Кук. Он предложил не уничтожать «спорную» фреску, а скрыть её за панно, на которых будет показан «героизм темнокожих жителей Америки, то, как они боролись и продолжают бороться с дискриминацией, расизмом, ненавистью и нищетой».

Перед заседанием комитета актёр, правозащитник и выпускник школы имени Джорджа Вашингтона в Сан-Франциско Дэнни Гловер призвал чиновников спасти фрески. По его словам, лучшие образцы искусства создаются, чтобы вызвать у людей «чувство неловкости» и напоминать о том, что ещё предстоит завершить. «Необходимо ощущать дискомфорт, чтобы осознавать, каким было прошлое и как это прошлое связано с настоящим и будущим», — заявил он.