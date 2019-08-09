Politico: Госдеп США отстранил сотрудника, призывавшего создать «государство для белых»

Государственный департамент США временно отстранил от работы сотрудника, мечтавшего о создании «государства для белых», которое бы заставило «трепетать» весь мир, сообщает Politico. Отмечается, что Госдепу не было известно о том, что работавший там с 2013 года Мэттью Геберт более пяти лет являлся активным членом организации, пропагандирующей расовое превосходство.

Государственный департамент США временно отстранил от работы сотрудника энергетического бюро Мэттью Геберта по подозрению в связях с националистическими группами. Как отмечает Politico со ссылкой на два осведомлённых источника, Геберт более пяти лет являлся активным участником организации, пропагандирующей превосходство белой расы.

Кроме того, американец активно продвигал свои взгляды в социальных сетях. Так, в мае 2008 года, используя псевдоним, Геберт призывал создать «государство белых людей с ядерным оружием», которое, по его мнению, заставило бы мир «трепетать».

На момент публикации статьи все аккаунты в социальной сети Twitter с записями антисемитского и нацистского содержания, предположительно, принадлежавшие Геберту, были удалены.

Связаться с сотрудником Госдепа изданию не удалось. Официальный представитель ведомства также не стал комментировать ситуацию.

«Государственный департамент не может комментировать кадровые вопросы, но стремится обеспечить благоприятные условия работы», — заявила Морган Ортагус.

Как стало известно Politico, в ведомстве Геберт работал над проблемами в области энергетики, касающимися Индии и Пакистана.

Бывшие сотрудники Госдепа признались, что удивлены, как Геберту удалось дважды пройти проверку безопасности: при приёме на работу в 2013 году и пять лет спустя, в 2018 году.

«Если бы Геберт был мусульманином или темнокожим, его непременно бы разоблачили как экстремиста, — приводит Politico слова бывшего спецпредставителя Госдепа по энергетике Амоса Хохштайна. — Не все неонацисты бреют голову наголо и носят татуировки. Обычно они прячутся на самом видном месте. Я в ужасе, что Геберт работал на меня в Государственном департаменте».