CNN: Помпео обвинил Иран в нападении на нефтедобывающие заводы Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в атаке беспилотников на нефтедобывающие объекты в Саудовской Аравии, в то время как повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность за этот инцидент, пишет CNN. По информации издания, королевству пришлось в два раза сократить производство сырой нефти и газа в день, что составляет 5% мирового нефтяного рынка.

Атака дронов на ключевые нефтедобывающие объекты Саудовской Аравии — одни из крупнейших и важнейших в мировом масштабе — уничтожила примерно половину нефтяного потенциала страны, или 5% мировой нефти, сообщает CNN.

Согласно новостному агентству Houthi-run Al-Masirah, в пятницу йеменские повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность за нападение 10 беспилотников на предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в Абкайке и Хурайсе. В воскресенье принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, министр энергетики страны, заявил, что ежедневная добыча сырой нефти и газа сокращена на 5,7 млн баррелей, в то время как по последней информации ОПЕК в августе суммарная добыча составила 9,8 млн баррелей в день. Министр заверил, что компания «работает над восстановлением потерянных объёмов», а также отметил, что эти атаки «нацелены не только на жизненно важные объекты королевства, но и мировые поставки нефти и их безопасность, поэтому представляют угрозу для мировой экономики».

Между тем, как рассказывает издание, министр внутренних дел подтвердил, что в результате нападения начались пожары на двух установках, взятых под контроль властями. В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео обвинил в атаках Иран, который поддерживает восставших хуситов.

Инцидент произошёл в то время, как Saudi Aramco предпринимает шаги по проведению IPO, которое может стать крупнейшим мире. В апреле начались продажи облигаций, вызвавшие большой интерес у инвесторов. Компания заказала независимый аудит нефтяных запасов королевства и начала публиковать отчёты о доходах. За последние две недели власти сменили министра энергетики и председателя Saudi Aramco.

Самый крупный экспортёр нефти, Саудовская Аравия урезала её добычу в рамках попыток ОПЕК стимулировать рыночные цены. Королевство производит приблизительно 10% мирового запаса в 100 млн баррелей в день, отмечается в статье.

Как отмечает Джейсон Бордов, основатель Центра глобальной энергетической политики в Колумбийском университете, при продолжительной нестабильной ситуации нехватку нефти можно решить за счёт иранских поставок, которые находятся под санкциями. Однако, по мнению эксперта, Дональд Трамп «уже показал, что намерен продолжить политику максимального давления даже при скачке цен на нефть». Бордов считает, что «значительно возрос» риск «взаимной эскалации, которая приведёт к ещё более высокому росту цен».

Министр энергетики США Рик Перри также выразил готовность в случае необходимости использовать стратегический нефтяной резерв для стабилизации нефтяного рынка, пишет CNN со ссылкой на официального представителя ведомства. По его словам, сейчас в нескольких хранилищах, созданных после нефтяных кризисов 1970-х годов, находится в общей сложности 630 млн баррелей сырой нефти.