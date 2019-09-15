Spiegel: в ответ на упрёки США Иран обвинил их в «политике максимальной лжи»

После нападения беспилотников на два крупнейших нефтяных объекта в Саудовской Аравии производство нефти сократилось вдвое, а госсекретарь США Майк Помпео обвинил в атаках Иран. Однако иранский МИД решительно отклонил и раскритиковал подобные беспочвенные и абсурдные упрёки и обвинил США в переходе от политики максимального давления на Тегеран к политике максимальной лжи, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

Кто несёт ответственность за нападение беспилотников на крупнейший нефтеперерабатывающий завод Саудовской Аравии? США обвиняют Иран, однако власти в Тегеране решительно отрицают этот упрёк, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Власти Ирана отрицают выдвинутые госсекретарём США Майком Помпео обвинения в том, что Тегеран участвовал в нападении беспилотников на два нефтяных объекта в Саудовской Аравии. Необоснованные утверждения Помпео абсурдны, непонятны и потому бездоказательны и недействительны — об этом заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Муссави.

Как напоминает издание, на заводы государственного концерна Aramco в Абкайке и Хурайсе на востоке Саудовской Аравии ранним утром в субботу было совершено нападение. В Абкайке находится крупнейший нефтеперерабатывающий завод Aramico, в Хурайсе — одно из главных нефтяных месторождений государственного предприятия.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападениях на эти объекты Иран. «Посреди призывов к ослаблению напряжённости Иран сейчас совершил беспрецедентное нападение на мировое энергоснабжение. Нет никаких доказательств, что нападения были совершены из Йемена», — написал республиканец у себя в Twitter. Ранее другие нападения совершали поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы из соседнего Йемена, отмечает издание.

Массави решительно раскритиковал высказывания Помпео. «Поскольку проводимая США политика максимального давления на Иран потерпела провал, американцы теперь перешли на политику максимальной лжи», — заявил спикер МИД Ирана. Однако, несмотря на крайнюю враждебность, высказывания политиков должны содержать хотя бы «минимум достоверности» — но если речь идёт о представителях США, то это сейчас не их случай. Поэтому можно прийти к выводу, что своими беспочвенными обвинениями они преследуют совсем иные цели, уверены в Тегеране.

Нападения беспилотников в субботу, по официальным данным, повлекли за собой резкое сокращение производства нефти. Вследствие «террористических атак» объёмы производства понизились примерно вдвое, сообщило саудовское новостное агентство.

Революционная гвардия Ирана также прокомментировала обвинения со стороны госсекретаря США. «Каждый должен знать, что все американские базы и их авианосцы располагаются на расстоянии до 2 тыс. км вокруг Ирана и находятся в зоне досягаемости наших ракет», — отметил командир Революционной гвардии Амир Али Хаджизаде.

Иранское новостное агентство процитировало следующие его слова: «Иран всегда готов к «высокоразвитой» войне». Однако это высказывание не свидетельствует напрямую о причастности к атаке беспилотников, отмечает Der Spiegel.

Революционная гвардия Ирана — элитное подразделение вооружённых сил, намного более важное, чем армия в классическом понимании, пишет немецкий журнал. Оно было основано для поддержания власти действующего правительства и подчиняется напрямую верховному главнокомандующему страны. В апреле США классифицировали иранскую Революционную гвардию как террористическую организацию, подчёркивает издание.