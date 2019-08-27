Daily Beast: это изменит мир — корабль без экипажа впервые пересечёт Атлантический океан

В первой половине 2020 года беспилотный корабль впервые пересечёт Атлантический океан, сообщает Daily Beast. Это станет технологическим прорывом и докажет возможность использования автономных технологий для транспортировки самых разных грузов, а также других целей, например, океанографических исследований и уборки нефтяных пятен с поверхности воды, рассказывает американское издание.

Maxlimer может стать первым беспилотным судном, которое пересечёт Атлантический океан, пишет Daily Beast. Если ему удастся преодолеть маршрут, это изменит мир и докажет возможность использования автономных грузовых кораблей, нефтяных танкеров без экипажа, а также роботизированных вспомогательных судов.

Maxlimer — это разработка английской судостроительной компании SEA-KIT, продолжает издание. Изначально организация поставила перед собой задачу создать гибкий в использовании и дешёвый корабль, который будет безопаснее обычного судна. Так как людей на борту не будет, можно будет оснастить его дополнительным оборудованием, например, флотилией маленьких автономных лодок или субмарин. Maxlimer не нужна еда, сон и не опасны болезни, поэтому он может плыть целых девять месяцев со скоростью 13 км\ч, пока у него не закончится топливо.

Корабли SEA-Kit потребляют меньше 5% того топлива, которое необходимо для управления обычным судном, что существенно снижает выбросы углекислого газа и наносит меньше вреда окружающей среде, отмечают разработчики.

Ранее Maxlimer проделал короткий маршрут из Великобритании в Бельгию с устрицами и пивом на борту, а также с помощью установленных на борту датчиков и небольших подводных дронов проверил состояния трубопровода в норвежских водах. Путешествие через Атлантический океан назначено на первую половину 2020 года. Если она пройдёт успешно, SEA-KIT будет расширять свои технологические возможности.

Главный акцент компания делает на энергетический рынок, что включает в себя океанографические исследования, снабжение плавучих нефтяных, газовых платформ и ветряных турбин, а также проверку состояния трубопроводов. Также автономные корабли могут помогать в уборке нефтяных пятен с поверхности воды. Ведь эта работа очень опасна для людей из-за риска возгорания и вдыхаемых ядовитых испарений. Также беспилотные корабли позволят уменьшить количество происшествий на воде. Впрочем, широкомасштабное применение таких технологий — это пока что дело многих лет или даже десятилетий, заключает издание.