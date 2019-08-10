Корреспондент: Украина и Турция будут совместно создавать беспилотные аппараты

В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что украинская госкомпания и одно из ведущих производителей беспилотников Турции создали совместное предприятие. Как передаёт «Корреспондент», главная задача данного предприятия — объединить мощности оборонных комплексов двух стран для серийного производства новых образцов современного вооружения для собственных армий.
Украинская госкомпания «Укрспецэкспорт», входящая в состав «Укроборонпрома», и турецкая компания Baykar Defence, которая является одним из ведущих производителей беспилотников, создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий. Как передаёт «Корреспондент», об этом сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.
В сообщении указано, что главная задача совместного предприятия — объединить мощности оборонных комплексов двух стран для серийного производства новых образцов современного вооружения для собственных армий.
«Одним из первых проектов совместного предприятия станет разработка беспилотного летательного аппарата нового поколения. Этот дрон сможет вести детальную разведку с высоких эшелонов полёта, часами находиться в воздухе, развивать значительную крейсерскую скорость и наносить удары широким спектром высокоточного вооружения», — говорится в сообщении.
В СНБО подчёркивают, что такие возможности нового дрона станут возможными благодаря широкому использованию композитных материалов, цифровых технологий, а также двигателей украинского производства, способных надёжно работать в экстремальных условиях.
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил, что президентство Владимира Зеленского будет считаться «неполноценным», пока он не встретится с президентом США Дональдом Трампом.
Депутат Государственной думы Алексей Журавлёв в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что причиной неблагоприятных погодных условий в России могло стать «испытание климатического оружия вашингтонским обкомом».
В Евросоюзе прокомментировали ракетные пуски Северной Кореи. Как говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), КНДР продолжает подрывать международную работу по укреплению доверия и установлению прочного мира и безопасности на Корейском полуострове.
Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец рассказал, что шахтёры в подконтрольной Украине части Донецкой области вновь перекрыли дорогу с требованием погасить задолженность по зарплате и заявили о готовности устроить 25 августа в Киеве акцию протеста.
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин считает, что быстрого развития технологии связи пятого поколения (5G) в стране ожидать не стоит, поскольку отечественные сотовые операторы ещё не отбили свои затраты по 3G и 4G.
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал в разговоре с RT согласованный митинг на проспекте Сахарова в центре Москвы, в котором приняли участие около 20 тыс. человек.