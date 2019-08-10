Корреспондент: Украина и Турция будут совместно создавать беспилотные аппараты

В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что украинская госкомпания и одно из ведущих производителей беспилотников Турции создали совместное предприятие. Как передаёт «Корреспондент», главная задача данного предприятия — объединить мощности оборонных комплексов двух стран для серийного производства новых образцов современного вооружения для собственных армий.

Украинская госкомпания «Укрспецэкспорт», входящая в состав «Укроборонпрома», и турецкая компания Baykar Defence, которая является одним из ведущих производителей беспилотников, создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий. Как передаёт «Корреспондент», об этом сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В сообщении указано, что главная задача совместного предприятия — объединить мощности оборонных комплексов двух стран для серийного производства новых образцов современного вооружения для собственных армий.

«Одним из первых проектов совместного предприятия станет разработка беспилотного летательного аппарата нового поколения. Этот дрон сможет вести детальную разведку с высоких эшелонов полёта, часами находиться в воздухе, развивать значительную крейсерскую скорость и наносить удары широким спектром высокоточного вооружения», — говорится в сообщении.

В СНБО подчёркивают, что такие возможности нового дрона станут возможными благодаря широкому использованию композитных материалов, цифровых технологий, а также двигателей украинского производства, способных надёжно работать в экстремальных условиях.