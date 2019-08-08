СТРАНА: на Украине могут снова легализовать азартные игры

Владимир Зеленский заявил, что на Украине могут снова легализовать азартные игры. Как пишет «СТРАНА», по мнению президента, это будет стимулировать развитие в стране туристического кластера.
На Украине могут снова легализовать азартные игры. Как пишет «СТРАНА», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на бизнес-форуме в Турции.
По словам Зеленского, азартные игры станут законными в пятизвёздочных отелях Украины. По его мнению, это «будет стимулировать развитие туристического кластера у Чёрного моря».
«Мы также хотим расти вместе, поэтому хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а партнёров», — сказал Владимир Зеленский.
Как напоминает издание, азартные игры на Украине запрещены законом с 2009 года. Между тем, ранее президент Украины уже высказывался за «отмену запретов свободно заниматься деятельностью, которая не наносит вред другим», в качестве примера он приводил азартные игры.
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