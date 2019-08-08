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СТРАНА: на Украине могут снова легализовать азартные игры

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Владимир Зеленский заявил, что на Украине могут снова легализовать азартные игры. Как пишет «СТРАНА», по мнению президента, это будет стимулировать развитие в стране туристического кластера.
СТРАНА: на Украине могут снова легализовать азартные игры
Reuters
На Украине могут снова легализовать азартные игры. Как пишет «СТРАНА», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на бизнес-форуме в Турции.
 
По словам Зеленского, азартные игры станут законными в пятизвёздочных отелях Украины. По его мнению, это «будет стимулировать развитие туристического кластера у Чёрного моря». 
 
«Мы также хотим расти вместе, поэтому хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а партнёров», — сказал Владимир Зеленский. 
 
Как напоминает издание, азартные игры на Украине запрещены законом с 2009 года.  Между тем, ранее президент Украины уже высказывался за «отмену запретов свободно заниматься деятельностью, которая не наносит вред другим», в качестве примера он приводил азартные игры. 
 

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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