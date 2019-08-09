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Вести: впервые за четыре года российский самолёт пролетел над Украиной

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Первому за четыре года российскому самолёту разрешили пролёт над Украиной. Как пишут «Вести», воздушное судно российской авиакомпании «Глобус», которое направлялось из итальянского города Бари в Москву, получило разрешение на использование воздушного пространства Украины из-за плохих метеоусловий.
Вести: впервые за четыре года российский самолёт пролетел над Украиной
Reuters

Самолёт Boeing-738 российской авиакомпании «Глобус», который направлялся из итальянского города Бари в Москву, получил от Украэроцентра разрешение на использование воздушного пространства Украины. Как пишут «Вести», самолёт пропустили в зоне ответственности Львовского районного диспетчерского центра.

Как сообщает Украэродвижение, пилот воздушного судна, выполняя рейс из Бари в Москву, «в связи с обходом активной грозовой деятельности получил разрешение на использование воздушного пространства Украины». 
 
«Наши сотрудники руководствовались решением Совета по безопасности полётов Государственной авиационной службы Украины от 2 декабря 2015 года, законодательными и нормативно-правовыми актами Украины в области авиации и в сфере использования воздушного пространства, придерживаясь стандартов ICAO. Также действия персонала в случае необходимости обхода воздушными судами опасных метеоявлений предусмотрены в соглашении между органами обслуживания воздушного движения Украины, Словакии и других соседних стран», — отметили в ведомстве.
 
Как напоминает издание, в 2015 году Украина запретила полёты российских авиакомпаний на Украину и украинских авиакомпаний в Россию. Тогда речь шла о регулярных рейсах, а уже в апреле 2019 года украинский кабмин запретил и нерегулярные авиарейсы между Украиной и Россией. 
 
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