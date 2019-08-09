Вести: впервые за четыре года российский самолёт пролетел над Украиной

Первому за четыре года российскому самолёту разрешили пролёт над Украиной. Как пишут «Вести», воздушное судно российской авиакомпании «Глобус», которое направлялось из итальянского города Бари в Москву, получило разрешение на использование воздушного пространства Украины из-за плохих метеоусловий.
Самолёт Boeing-738 российской авиакомпании «Глобус», который направлялся из итальянского города Бари в Москву, получил от Украэроцентра разрешение на использование воздушного пространства Украины. Как пишут «Вести», самолёт пропустили в зоне ответственности Львовского районного диспетчерского центра.
Как сообщает Украэродвижение, пилот воздушного судна, выполняя рейс из Бари в Москву, «в связи с обходом активной грозовой деятельности получил разрешение на использование воздушного пространства Украины».
«Наши сотрудники руководствовались решением Совета по безопасности полётов Государственной авиационной службы Украины от 2 декабря 2015 года, законодательными и нормативно-правовыми актами Украины в области авиации и в сфере использования воздушного пространства, придерживаясь стандартов ICAO. Также действия персонала в случае необходимости обхода воздушными судами опасных метеоявлений предусмотрены в соглашении между органами обслуживания воздушного движения Украины, Словакии и других соседних стран», — отметили в ведомстве.
Как напоминает издание, в 2015 году Украина запретила полёты российских авиакомпаний на Украину и украинских авиакомпаний в Россию. Тогда речь шла о регулярных рейсах, а уже в апреле 2019 года украинский кабмин запретил и нерегулярные авиарейсы между Украиной и Россией.
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