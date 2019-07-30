Rzeczpospolita: в Крыму отдых такой дешёвый, что россияне просто не могут от него отказаться

Популярность Крыма среди российских туристов растёт большими темпами — это происходит не без поддержки российских властей, которые стараются обеспечить страну дешёвыми перелётами на полуостров и побудить турбюро к большей гибкости, пишет польская журналистка Ивона Трусевич. В издании Rzeczpospolita она отмечает, что Крым является местом отдыха прежде всего малообеспеченных россиян.
«Кремль делает всё, чтобы привлечь граждан посещать незаконно захваченный Крым.* Билеты на самолёт подешевели в 1,5 раза, а в среднем отдых дешевле на одну четверть. Это действует», — пишет в издании Rzeczpospolita польская журналистка Ивона Трусевич.
В Крым можно полететь вдвоём на неделю за 10—15 тыс. рублей, в то время как в Краснодарском крае такой же отдых обойдётся в сумму 20 тыс. рублей и выше, рассказывает автор.
Возрастающая популярность Крыма — это производная политики российских властей, которые побуждают туристические бюро к ценовой гибкости, а авиалинии — к увеличению количества чартеров, вследствие чего происходит падение цен на билеты. Благодаря этому количество внутренних рейсов в стране в этом году возросло на 20%, в то время как международных — лишь на 11%.
Авиабилеты подешевели также благодаря заморозке цен авиационного топлива и государственным дотациям. Всё больше рейсов осуществляется в обход московского авиационного узла, этим пользуются туристы из дальних регионов, таких как Сибирь, объясняет журналистка.
Согласно данным крымских властей, с начала года на полуострове отдохнуло уже 3,3 млн туристов — на 11% больше, чем в прошлом году. Более 62% приезжает на собственном автомобиле или на автобусе. Руководители туристических бюро подтверждают, что Крым является местом отдыха малообеспеченных россиян. Половина из них останавливаются в гостевых домах и на туристических базах — то есть в местах самого низкого стандарта. Четырёхзвёздочные отели выбирают только 4% отдыхающих в Крыму. В Краснодарском крае — это более 10%, резюмирует в издании Rzeczpospolita Ивона Трусевич.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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