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СТРАНА: у берегов Крыма два самолета США провели разведку

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Два американских самолёта провели разведывательные полёты у берегов Крымского полуострова, сообщает «СТРАНА». Как отмечает издание, разведку осуществляли воздушные суда P-8A Poseidon и Lockheed ЕР-3Е Orion.
СТРАНА: у берегов Крыма два самолета США провели разведку
Reuters
Два американских самолёта провели разведку у берегов Крыма, пишет «СТРАНА» со ссылкой на мониторинговый ресурс PlaneRadar.
 
Согласно данным мониторинга, опубликованным в Twitter, одним самолётом-разведчиком был противолодочный P-8A Poseidon. Он поднялся с авиабазы в Сицилии и на протяжении нескольких часов курсировал у границ Крымского полуострова.
 
Второе воздушное судно — самолёт радиоэлектронной разведки Lockheed ЕР-3Е Orion. Он взлетел с полигона в Греции и дважды облетел юго-восточные границы Крыма, приблизившись к береговой линии на расстояние 32 километра, говорится в статье.
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