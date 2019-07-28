СТРАНА: у берегов Крыма два самолета США провели разведку

13:42 СМИ: Наингголан согласился уйти из «Интера» Бельгийский полузащитник Раджа Наингголан дал добро на свой трансфер из миланского «Интера».

13:40 Путин назвал долю современных вооружений в ВМФ Президент России Владимир Путин заявил, что доля современных образцов вооружений и военной техники на флоте России превысила 62%. Об этом он сообщил на торжественном приёме по случаю Дня ВМФ.

13:27 Уайт рассказал о неудачной попытке организовать бой с участием Емельяненко Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о поединке, который ему не удалось организовать.

13:27 Спецпосланник США рассказал, когда пройдут межафганские переговоры Межафганские переговоры начнутся после того, как США заключат соглашение с радикальным движением «Талибан»*. Об этом сообщил спецпосланник США по Афганистану Залмай Халилзад.

13:26 В Госдуме оценили планы партии Зеленского по созданию префектур Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление главы штаба партии «Слуга народа» Александра Корниенко о планах реформировать административное устройство в стране.

13:22 В Грузии проведут митинг за восстановление отношений с Россией Представители оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» и их сторонники планируют провести 28 июля митинг в Батуми за нормализацию отношений с Россией.

13:13 Четыре человека погибли в ДТП под Петербургом В Ленинградской области на 135-м км автодороги Санкт-Петербург — Псков произошло столкновение двух автомобилей, которое привело к гибели четырёх человек.

13:13 Российский боец Штырков одержал победу в первом бою после увольнения из UFC Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков, уволенный из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), с победы дебютировал в японском промоушене Rizin.

13:03 В МЧС сообщили об эвакуации жителей Тулуна из-за угрозы нового паводка Жителей Тулуна Иркутской области эвакуируют из-за угрозы нового паводка. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

12:54 Футболист пляжной сборной России считает, что команда может выиграть ЧМ-2019 Нападающий сборной России по пляжному футболу Фёдор Земсков поделился ожиданиями от выступления национальной команды на чемпионате мира 2019 года, который состоится в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.

12:51 В партии Зеленского заявили о планах создать префектуры Глава штаба партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Корниенко в интервью изданию «Левый берег» заявил о планах политсилы реформировать административное устройство в стране.

12:46 «Ливерпуль» объявил о переходе самого молодого футболиста в истории АПЛ Нападающий лондонского «Фулхэма» Харви Эллиотт подписал контракт с футбольным клубом «Ливерпуль».

12:39 В СЖР выразили соболезнования семье Владимира Кара-Мурзы — старшего Союз журналистов России (СЖР) выражает соболезнования в связи со смертью историка и журналиста Владимира Кара-Мурзы — старшего.

12:28 СМИ: «Зенит» договорился о трансфере футболиста «Уфы» Кругового Петербургский футбольный клуб «Зенит» договорился о переходе защитника «Уфы» Данила Кругового.

12:24 Путин поздравил актрису Макарову с днём рождения Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народной артистке СССР Инне Макаровой по случаю её 93-летия. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

12:16 На рейде сирийского порта Тартус прошёл парад кораблей ВМФ России В День Военно-морского флота (ВМФ) на рейде сирийского порта Тартус состоялся парад кораблей и судов обеспечения, входящих в состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Об этом сообщает Минобороны России.

12:13 Земсков: Москва провела лучший отборочный турнир к ЧМ по пляжному футболу Нападающий сборной России по пляжному футболу Фёдор Земсков поделился впечатлениями от проведения европейского отборочного турнира в Москве к чемпионату мира 2019 года.

12:04 МИД России призвал Иран воздерживаться от эскалации вокруг СВПД Министерство иностранных дел России продолжает призывать Иран воздерживаться от эскалационных шагов вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, в том числе по объёму наработки тяжёлой воды.

12:02 Земсков: проведение ЧМ по пляжному футболу в России привлечёт внимание к этому виду спорта Нападающий сборной России по пляжному футболу Фёдор Земсков считает, что проведение европейской квалификации в Москве к чемпионату мира 2019 года поможет России в будущем получить заявку на организацию всего турнира.

11:54 ВМФ России в 2019 году пополнят 15 кораблей и катеров Президент России Владимир Путин в ходе выступления в рамках Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге сообщил, что Военно-морской флот страны в текущем году пополнят 15 кораблей и боевых катеров.

11:52 Актёр Ефремов: Кононов раздражает всех болельщиков «Спартака» Известный актёр и болельщик московского «Спартака» Михаил Ефремов ответил на вопрос, есть ли у клуба варианты, кроме отставки главного тренера команды Олега Кононова, после поражения от «Тамбова» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

11:45 Умер журналист Владимир Кара-Мурза — старший Журналист Владимир Кара-Мурза — старший скончался 28 июля на 60-м году жизни. Об этом сообщил его сын Владимир Кара-Мурза — младший.

11:36 Макгрегор признался, что нанёс запрещённый удар во время боя с Нурмагомедовым Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор признался, что использовал запрещённый приём в бою с обладателем титула организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

11:34 Путин: ВМФ России способен дать отпор любому агрессору Военно-морской флот России способен дать достойный отпор любому агрессору. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин на параде в честь Дня ВМФ.

11:27 Кличко и Бэй обсудили возможность кинопроизводства на Украине Мэр Киева Виталий Кличко и американский режиссёр Майкл Бэй в ходе встречи обсудили перспективы кинопроизводства на Украине. Об этом Кличко написал в Facebook.

11:18 Экс-футболист Радимов с иронией отреагировал на поражение «Спартака» Бывший футболист петербургского «Зенита», который на данный момент возглавляет вторую команду сине-бело-голубых, с иронией отреагировал на поражение московского «Спартака» от «Тамбова» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

11:13 В Иркутской области эвакуировали жителей четырёх деревень Жители четырёх населённых пунктов в Тулунском районе Иркутской области эвакуированы из-за прогноза роста уровня воды. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

11:06 СМИ: Чемпион WBO и WBC Рамирес пожертвует свои вещи в фонд Дадашева Чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) и Всемирной боксёрской организации (WBO) американец Хуан Карлос Рамирес пожертвует свои вещи в фонд погибшего в результате полученных во время поединка травм россиянина Максима Дадашева.

11:03 СК возбудил дело после обнаружения тела девушки в квартире в Москве В съёмной квартире на западе столицы в чемодане обнаружено тело девушки с колото-резаными ранами, возбуждено уголовное дело по факту убийства. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по Москве.

10:53 В Екатеринбурге автобус совершил наезд на пешеходов В Екатеринбурге в результате наезда автобуса на пешеходов в Верх-Исетском районе пострадали два человека. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД.

10:52 Нурмагомедов поддержал Эдгара после поражения от Холлоуэя на UFC 240 Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поддержал американского бойца смешанного стиля Фрэнки Эдгара после поражения в титульном поединке от Макса Холлоуэя.

10:42 В ФСВТС назвали сроки начала второго этапа поставок С-400 Турции Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил, что второй этап поставок российских зенитных ракетных систем С-400 Турции состоится в ближайшие месяцы.

10:33 FINA будет наказывать спортсменов за протесты на награждении Член бюро Международной федерации плавания (FINA) Владимир Сальников заявил, что организация приняла решение ужесточить санкции за нарушение этики поведения во время церемонии награждения.

10:28 Медведев прибыл в Севастополь на торжества ко Дню ВМФ Премьер-министр России Дмитрий Медведев находится в Севастополе, где принимает участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Военно-морского флота.

10:27 Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в Приамурье Эпидемиологическая ситуация на подтопленных паводком территориях Амурской области и в целом по региону стабильная. Об этом говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.

10:13 В Екатеринбурге 14 рейсов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды В екатеринбургском аэропорту Кольцово в связи со сложными метеорологическими условиями не смогли приземлиться 14 самолётов, они улетели на запасные аэродромы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиаузла.

10:13 СМИ: Рибери отказался стать футболистом «Монако» Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Франции по футболу Франк Рибери отказался переходить в «Монако».

10:03 В Совфеде прокомментировали позицию сенатора США по «Северному потоку — 2» Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT сообщения СМИ о том, что американский сенатор Рэнд Пол препятствует принятию закона о санкциях в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2».

10:00 Путин провёл смотр парадной линии кораблей на Кронштадтском рейде Президент России Владимир Путин в рамках празднования Дня ВМФ на борту катера «Раптор» в сопровождении главы Минобороны Сергея Шойгу и главкома ВМФ Николая Евменова обошёл парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде.

09:56 Американский боксёр Рамирес стал чемпионом WBO и WBC в первом полусреднем весе Чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в первом полусреднем весе американец Хуан Карлос Рамирес нокаутировал в объединительном бою обладателя титула Всемирной боксёрской организации (WBO) соотечественника Мориса Хукера.

09:47 В Калмыкии жертвами ДТП стали четыре человека Четыре человека погибли и ещё один пострадал в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Р22 «Каспий» в Сарпинском районе Калмыкии.

09:37 Россиянин Царукян прокомментировал свою первую победу в UFC Российский боец смешанного стиля Арман Царукян поделился эмоциями после своей победы над канадцем Оливье Обеном-Мерсье на 240-м турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Эдмонтоне.

09:37 Политолог оценил позицию сенатора США по «Северному потоку — 2» Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о том, что американский сенатор Рэнд Пол препятствует принятию закона о санкциях в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2».

09:30 Пранкеры от имени Зеленского разыграли украинского генерала Пранкер Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов) от имени президента Украины Владимира Зеленского позвонили руководителю Главного управления Нацполиции по Днепропетровской области — генералу Виталию Глуховере.

09:21 В одном из районов Приморья ввели режим ЧС Режим ЧС введён в Пожарском районе Приморского края из-за затопления насосной станции. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

09:19 Гризманн признался, что представлял выступления в одной команде с Месси Нападающий каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн, который недавно перешёл из мадридского «Атлетико», признался, что думал об игре в одной команде с лидером сине-гранатовых Лионелем Месси.

09:07 Эксперты назвали уровень разрыва между богатыми и бедными в России В России за последние 19 лет разрыв в доходах между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками сократился с 34 до 13 раз. Об этом сообщила заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елена Егорова.

08:59 СМИ: Футболист «Реала» Бэйл прилетел в Китай для подписания контракта с «Цзянсу Сунин» Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл прилетел в Китай для подписания контракта с местным футбольным клубом «Цзянсу Сунин».

08:58 В Крыму заявили о готовности к приёму авиарейсов с Украины Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил о готовности нового аэропорта Симферополя к приёму рейсов из любой страны мира, включая Украину.