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CNN: российский истребитель перехватил самолёт США в Средиземноморье

Материал представлен в пересказе ИноТВ
По сообщению американских военных, российский истребитель трижды пошёл на перехват американского самолёта P-8A Poseidon, когда тот совершал полёт в международном воздушном пространстве над Средиземным морем. Как отмечает CNN, ещё в мае был зеркальный инцидент, когда американский самолёт пошёл на перехват российских неподалёку от Аляски.
CNN: российский истребитель перехватил самолёт США в Средиземноморье
Reuters

Россия перехватила американский самолёт в международном воздушном пространстве над Средиземным морем — трижды за три часа, пишет на своём сайте CNN, ссылаясь на информацию Шестого флота США.

По сообщению американских военных, во вторник самолёт P-8A Poseidon совершал полёт в международном пространстве над Средиземным морем, и российский Су-35 его трижды перехватил в течение 175 минут. И один из этих перехватов был небезопасным, поскольку российский самолёт пролетел на высокой скорости прямо перед американским самолётом.

По заверению США, американский самолёт совершал полёт в соответствии со всеми международными стандартами и не провоцировал Россию. А вот поведение российского воздушного судна там называют «безответственным». По их словам, действие российских пилотов повышали риск ошибки и могли привести к столкновению.

Между тем, ещё в мае американский самолёт перехватил 4 российских бомбардировщика и 2 истребителя Су-35 в международном пространстве неподалёку от Аляски. Так что новый инцидент лишь пополнил список подобных перехватов.

По оценке CNN, появление российских самолётов неподалёку от американских границ говорит о том, что Москва отрабатывает свои действия на случай кризиса и при этом пытается показать силу своим противникам.

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CNN США Северная Америка
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