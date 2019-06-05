CNN: российский истребитель перехватил самолёт США в Средиземноморье

14:04 Футболист Неймар может не сыграть Кубке Америки из-за обвинения в изнасиловании В Бразильской конфедерации футбола не исключают возможности, что нападающий Неймар откажется выступать за национальную сборную из-за ситуации вокруг него в связи с делом об изнасиловании.

14:01 RT продлил приём заявок на международную премию имени Халеда аль-Хатыба Телеканал RT продлевает до 24 июня приём заявок на участие во второй ежегодной международной премии для военных корреспондентов Khaled Alkhateb Memorial Awards, учреждённой в 2018 году в память о погибшем в Сирии журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic.

13:54 Медведев предложил Словакии подключиться к «Северному потоку — 2» Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал Словакию найти решение по подключению к «Северному потоку — 2» и к «Турецкому потоку».

13:53 Кучма отметил колоссальное значение Минска в переговорах по Донбассу Представитель Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кучма заявил, что Минск играет колоссальную роль в переговорном процессе сторон конфликта и в будущем необходимо сохранить его статус.

13:52 Путин принял отставку главы Астраханской области Президент России Владимир Путин принял отставку по собственному желанию губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

13:47 «Рубин» подтвердил уход Бердыева с должности главного тренера клуба По итогам встречи с руководством «Рубина» наставник команды Курбан Бердыев принял решение уйти со своего поста.

13:44 Медведева пригласили на 75-летие освобождения Словакии от нацистов Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини пригласил российского коллегу Дмитрия Медведева посетить республику по случаю 75-летия освобождения страны от нацизма.

13:35 Агент объявил о переходе Дацюка в «Автомобилист» Представитель хоккеиста Павла Дацюка Дэн Мильштейн подтвердил переход нападающего в екатеринбургский «Автомобилист».

13:32 Зеленский назвал Юнкера «классным мужиком» Президент Украины Владимир Зеленский поделился впечатлениями от встречи с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Интервью главы государства телеканалу «1+1» было записано во время тренировки в спортзале.

13:23 Эриксен заявил о желании покинуть «Тоттенхэм» Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен хотел бы сменить обстановку после шести лет, проведённых в Лондоне.

13:23 Опрос показал отношение украинцев к возможному членству в ЕС и НАТО На Украине 62% граждан выступают за членство страны в Евросоюзе, более половины — за интеграцию в НАТО. Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на результаты опроса, проведённого социологической группой «Рейтинг».

13:09 Гилерме поделился мнением о вратарском мастерстве Дзюбы Вратарь сборной России Гилерме считает, что форварду национальной команды Артёму Дзюбе не хватает скорости для игры в воротах.

13:09 Глава МЧС предложил ООН российскую авиацию для гуманитарных операций Глава МЧС России Евгений Зиничев предложил управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев использовать российскую авиацию для проведения гуманитарных операций.

12:59 Зеленский назвал бунтом отказ Рады рассматривать его законопроекты Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1 + 1» назвал бунтом отказ большинства депутатов Верховной рады рассматривать предложенные им законопроекты.

12:54 Экс-баскетболист «Реала» рассказал, как стал свидетелем поножовщины в Москве Бывший баскетболист мадридского «Реала» Хосе Бирюков рассказал, как в начале 1990-х годов стал свидетелем поножовщины в Москве.

12:47 Кабмин Украины утвердил стратегию управления госдолгом на три года Правительство Украины утвердило среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019—2022 годы с учётом макроэкономических прогнозов и бюджетной политики.

12:34 Инфантино переизбран на пост главы ФИФА Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино переизбран на свой пост.

12:32 СМИ: Бердыев отправлен в отставку с поста главного тренера «Рубина» Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев покинул свою должность.

12:30 Си Цзиньпин прибыл в Москву Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву, где планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.

12:28 В ДНР заявили о предотвращении теракта в Донецке В Кировском районе Донецка предотвращён теракт, который планировался во время праздничной молитвы мусульман. Об этом заявили в управлении Народной милиции самопровозглашённой ДНР.

12:22 Гройсман пообещал обязать «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство обяжет «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения, а также инициирует проверку формирования этой цены.

12:20 Ибрагимович выразил готовность помочь Анчелотти в «Наполи» Шведский футболист американского «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович обратился к главному тренеру «Наполи» Карло Анчелотти с предложением помочь.

12:11 Родительский комитет поддержал идею введения нового вида алиментов в России Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала RT инициативу Министерства юстиции обязать родителей в случае развода дополнительно оплачивать ребёнку жильё.

12:01 СМИ: «Наполи» готов предложить футболисту МЮ Лукаку зарплату €10 млн в год Итальянский футбольный клуб «Наполи» заинтересован в приобретении нападающего английского «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.

11:56 СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой СК России.

11:52 СК возбудил дело из-за отказа в размещении детей с ВИЧ на турбазе Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как одна из туристических баз в Богородском районе Нижегородской области отказалась принять на летний отдых школьников с ВИЧ.

11:50 Инфантино признал, что его работа на посту главы ФИФА не была идеальной Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прокомментировал итоги своей работы.

11:38 Российская тяжелоатлетка завоевала серебро на юниорском ЧМ Россиянка Евгения Гусева заняла второе место в весовой категории до 71 кг на юниорском чемпионате мира по тяжёлой атлетике в столице Фиджи Суве.

11:33 Экс-участник группы «На-На» рассказал о состоянии Алибасова Бывший участник группы «На-На» Владимир Лёвкин в беседе с RT рассказал о состоянии музыканта Бари Алибасова, госпитализированного ранее.

11:31 Зеленский обратился к России из-за «обострения конфликта» в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский обратился к России, комментируя последствия обстрелов в Донбассе, где, по его словам, погибли три человека.

11:28 Инфантино по-русски поблагодарил Россию за ЧМ-2018 Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в ходе заседания конгресса ФИФА в Париже по-русски поблагодарил Россию за проведение чемпионата мира 2018 года.

11:21 Чемпион баскетбольной Евролиги рассказал о переезде в Испанию из СССР Победитель баскетбольной Евролиги 1995 года в составе мадридского «Реала» Хосе Бирюков рассказал о своём переезде в Испанию из СССР.

11:19 Зеленский пообещал рассказать украинцам о преимуществах НАТО Украинский президент Владимир Зеленский в видеоинтервью «Сниданку с 1+1» заявил, что референдум о вступлении страны в НАТО будет проведён, как только украинцы будут достаточно к этому подготовлены.

11:05 В работе информационного ресурса ГИБДД произошёл сбой В работе информационного ресурса ГИБДД произошёл сбой, к настоящему времени специалистам удалось устранить неполадки.

11:03 Зеленский намерен предложить крупному бизнесу инвестировать в Донбасс Украинский лидер Владимир Зеленский намерен провести встречу с представителями бизнеса и предложить им инвестировать в инфраструктуру Донбасса.

11:01 В Бразилии подтвердили участие Неймара в Кубке Америки по футболу Глава Бразильской конфедерации футбола Рожерио Кабокло заявил, что нападающий Неймар точно примет участие в Кубке Америки в составе национальной команды.

10:59 В Минприроды рассказали, когда отпустят на волю косаток в Приморье Косаток и белух, находящихся в «китовой тюрьме» в Средней бухте в Приморском крае, планируется выпустить в дикую природу до конца лета, сообщил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

10:47 Свечников рассказал подробности драки с Овечкиным Российский хоккеист «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников раскрыл подробности драки с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» соотечественником Александром Овечкиным.

10:47 Шойгу отметил крайне напряжённую обстановку на границах СНГ Военно-политическая обстановка на границах СНГ остаётся крайне напряжённой, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

10:46 В МИД России оценили вероятность визита Мадуро в Москву Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что при необходимости визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным возможно организовать в сжатые сроки.

10:31 Врач назвал самые полезные для здоровья ягоды Голубика и брусника являются наиболее полезными ягодами, потому что при их выращивании не используют вредные вещества, которые применяются при выращивании больших урожаев клубники, считает эксперт.

10:26 Главный тренер «Сочи» рассказал о возможных переходах Глушакова, Денисова и Тарасова Главный тренер новичка Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» Александр Точилин ответил на вопросы о возможных трансферах клуба.

10:25 В Госдуме назвали слова Зеленского о СП-2 попыткой сохранить транзит Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев прокомментировал RT заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев и Варшава должны сотрудничать в вопросах противодействия строительству газопровода «Северный поток — 2».

10:17 Против угрожавшего взорвать дом челябинца возбудили дело Против жителя Челябинска, который угрожал взорвать жилой дом, возбудили уголовное дело, сообщили в региональном управлении полиции.

10:07 СМИ: Футболист ЦСКА Бекао согласовал контракт с «Удинезе» Бразильский защитник московского ЦСКА Родриго Бекао согласовал условия контракта с итальянским футбольным клубом «Удинезе».

10:02 В Минобороны прокомментировали данные о «перехвате» Су-35 самолёта США В Минобороны России опровергают заявление 6-го флота США о «небезопасном перехвате» американского самолёта российским Су-35 над Средиземным морем.

10:01 Рубль снижается к доллару и евро На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

09:53 Менеджер заявил, что Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом в UFC Менеджер Али Абдель-Азиз, который представляет интересы чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что теперь россиянин является самым высокооплачиваемым бойцом организации.

09:50 В Совфеде оценили позицию Зеленского по «Северному потоку — 2» Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев и Варшава должны сотрудничать по вопросу противодействия строительству газопровода «Северный поток — 2».