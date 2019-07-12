ES: чужой вертолёт попутал — швейцарская пилотажная группа промахнулась и выступила не на том фестивале

Пилотажная группа Patrouille Suisse не смогла сориентироваться без приборов навигации и выполнила свою программу не над тем городом, пишет Evening Standard. В результате вместо почитателей швейцарского пионера авиации шоу оценили удивлённые гости песенного фестиваля в стиле йодль.

В субботу швейцарские лётчики перепутали города и устроили представление там, где их совсем не ждали, сообщает Evening Standard.

Как рассказывает издание, пилотажная группа Patrouille Suisse должна была пролететь над городом Лангенбрук, где отмечали годовщину со дня смерти швейцарского пионера авиации Оскара Бидера. Однако участники фестиваля безуспешно вглядывались в небо, ожидая авиашоу. Вместо этого команда устроила выступление над соседним Мюмлисвилем, в котором проходил фестиваль пения в стиле йодль.

Министерство обороны Швейцарии принесло свои извинения, отметив, что пилотажная группа не репетировала своё представление, а также отвлеклась на не разрешённый в этой зоне вертолёт. Старший пилот заметил, как он думал, палатку фестиваля в Лангенбруке, и в итоге команда выступила не там.

«Это немного неловко для элиты швейцарского управления воздушным движением, — цитирует британское издание со ссылкой на газету 20 minuten комментарий очевидца, не дождавшегося авиашоу. — Я надеюсь, что в более беспокойных и экстренных для швейцарской авиации ситуациях будет возможность улететь в нужном направлении».

Как пояснили в Министерстве обороны, красно-белые истребители 5E Tiger, которые используются командой Patrouille Suisse, не оснащены GPS-навигацией. Поэтому, отмечает официальный представитель, пилотам пришлось ориентироваться с помощью «карты, фломастера и глазомера».