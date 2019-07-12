ES: чужой вертолёт попутал — швейцарская пилотажная группа промахнулась и выступила не на том фестивале
В субботу швейцарские лётчики перепутали города и устроили представление там, где их совсем не ждали, сообщает Evening Standard.
В субботу швейцарские лётчики перепутали города и устроили представление там, где их совсем не ждали, сообщает Evening Standard.
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон считает, что бойцу смешанных единоборств Конору Макгрегору никогда не победить чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, однако ирландцу удаётся «продавать» этот бой.
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, предусматривающий люстрацию высокопоставленных лиц, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года. Под данный закон попадает и бывший украинский лидер Пётр Порошенко.
Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление Минобороны Турции о начале поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Среди подписей за некоторых кандидатов в депутаты Мосгордумы обнаружены подписи избирателей, которые уже умерли. Об этом рассказал член избирательной комиссии Дмитрий Реут.
Российского кинорежиссёра Павла Лунгина поздравили с юбилеем президент России Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев.
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству подтвердила начало поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию, о чём ранее сообщило турецкое Минобороны. Поставки начались в согласованные обеими сторонами сроки.
Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» заключил контракт с 19-летним футболистом Владимиром Медведем.
Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол рассказал подробности опрокидывания автомобиля в Бай-Тайгинском районе, в результате которого погибли десять человек.
Военнослужащие Украины провели тактические учения по уничтожению десантных кораблей противника и десанта на побережье Азовского моря.
В первом поединке нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) между тульским «Арсеналом» и московским «Динамо» не будет использоваться система видеопомощи арбитрам (VAR).
Режим чрезвычайной ситуации введён с 11 июля на всей территории Иркутской области из-за лесных пожаров.
Вратарь Илья Ежов перешёл из нижнекамского «Нефтехимика» в состав подмосковного «Витязя».
В Нью-Йорке такси врезалось в здание ресторана, в результате пострадали восемь человек.
Уголовное дело возбуждено после гибели десяти человек в результате опрокидывания автомобиля УАЗ в реку в Республике Тыва, сообщается на сайте Следственного комитета.
Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о нападающем санкт-петербургского «Зенита» Артёме Дзюбе.
В Госдуму внесён законопроект об увеличении срока льготного погашения штрафов за нарушение правил дорожного движения до 30 дней.
Московский ЦСКА сообщил, что испанский разыгрывающий Серхио Родригес покидает клуб по обоюдному согласию сторон.
Центральный Банк России аннулировал лицензию у кредитной организации «Национальный банк взаимного кредита».
Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.
Вторую группу косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье доставили в Хабаровск.
Президент США Дональд Трамп приедет в Польшу 31 августа, чтобы 1 сентября принять участие в мемориальных мероприятиях, посвящённых 80-летию начала Второй мировой войны.
В следующем сезоне баскетбольной Единой лиги ВТБ не примет участие латвийский ВЭФ.
Самолёт компании Air Canada совершил вынужденную посадку в Гонолулу, после того как 37 пассажиров получили травмы из-за начавшейся турбулентности.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что клуб не будет активно доукомплектовывать состав в летнее межсезонье.
Глава Минздрава Украины Ульяна Супрун ответила на критику своей работы со стороны президента страны Владимира Зеленского. 11 июля, говоря о люстрации, глава государства заявил: «Для чего министры, которые угробили здоровье нации и рассказывают о вреде вишнёвых косточек?»
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT решение палаты представителей конгресса Соединённых Штатов одобрить поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, предусматривающую в том числе введение санкций в отношении российского госдолга.
Международная федерация футбола (ФИФА) внесла изменения в дисциплинарный кодекс организации, которые касаются расизма и прочих видов дискриминации.
На открытии торгов в пятницу, 12 июля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Председатель совета директоров Huawei Лян Хуа назвал «несправедливым и нечестным» решение включить компанию в чёрный список и призвал снять экспортные ограничения.
В полуфинальном матче парного разряда Уимблдона между Рэйвеном Клаасеном — Майклом Винусом и Робертом Фарой — Хуаном-Себастьяном Кабалем произошёл неприятный инцидент.
При опрокидывании автомобиля в Туве, который пересекал реку вброд, погибли 10 человек, включая шестерых несовершеннолетних.
Актёра Тимура Ефременкова, сыгравшего в фильме «Легенда №17», доставили в полицию за брань и оскорбление сотрудников аэропорта Краснодара во время досмотра.
Бразильская полиция начала расследование в отношении модели Нажилы Триндади и её адвоката по подозрению в шантаже.
Российские волейболисты благодаря победе в стартовом матче «Финала шести» Лиги наций обеспечили себе участие в полуфинале турнира.
Польские службы возобновили поиски пятилетнего российского мальчика Давида Жуковского, который пропал после того, как его забрал отец.
Футболист Янис Хаджи, в услугах которого был заинтересован московский «Спартак», выбрал другой вариант продолжения карьеры и должен подписать контракт с бельгийским «Генком».
Министерство иностранных дел Украины прокомментировало признание деятельности канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» на территории России нежелательной. В украинском ведомстве заявили о «демонстрации репрессивной политики».
Центробанк с 12 июля отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Частный расчётно-кассовый центр».
Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по четырём версиям Энди Руис заявил, что не намерен проводить реванш с бывшим обладателем титулов Энтони Джошуа на родине соперника.
Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору готового шашлыка. Об этом пишут «Известия».
Сотрудники Google прослушивают голосовые команды, которые пользователи отдают смарт-динамику Google Home или приложению Google Assistant. В дальнейшем записи передаются экспертам и лингвистам, которые знакомы с нюансами и акцентами конкретного языка.
В результате взрыва на свадебной церемонии в афганской провинции Нангархар на востоке страны погибли не менее пяти человек, 40 — получили ранения.
Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) россиянин Дмитрий Бивол отдал должное соотечественнику Денису Лебедеву, который объявил о завершении выступлений на профессиональном ринге.
Центробанк с 12 июля отозвал лицензию у Небанковской кредитной организации «21 ВЕК».
Баскетболист Расселл Уэстбрук, выступавший за «Оклахома-Сити Тандер» на протяжении всей своей карьеры, продолжит её в «Хьюстон Рокетс».
Выпускники НИУ Высшая школа экономики и МГИМО получают по 110 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствует рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников, работающих в области экономики и финансов, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование SuperJob.
Запуск космической обсерватории «Спектр-РГ» на ракете-носителе «Протон-М» перенесён на 13 июля, говорится в сообщении «Роскосмоса».
Российские волейболисты сумели победить сборную Франции в первом матче «Финала шести» Лиги наций, который проходит в американском Чикаго.
Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в пятницу, 12 июля.
В Москве в пятницу, 12 июля, ожидается до +19 °С. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.