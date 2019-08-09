Le Monde: украинские олигархи станут главным вызовом для команды Зеленского

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Spiegel: Германия больше не хочет принимать участие в американских военных операциях Der Spiegel
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Киев разрешил самолёту из России перелёт над Украиной в связи с грозой
Украина разрешила российскому самолёту авиакомпании «Глобус», следовавшему из Италии в Россию, осуществить перелёт над своей территорией для обхода грозового фронта, сообщили в пресс-службе «Украэроруха».
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Трамп объявил об отставке замглавы Нацразведки США
Заместитель главы национальной разведки США Сью Гордон намерена покинуть свой пост 15 августа вслед за директором ведомства Дэниелом Коутсом, сообщил американский лидер Дональд Трамп.
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В «Роскосмосе» назвали дату коммерческого пуска ракеты «Протон-М»
Коммерческий пуск ракеты-носителя «Протон-М» с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим MEV-1 с космодрома Байконур состоится 30 сентября.
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Пелоси призвала Трампа созвать сенат для принятия закона об оружии
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в официальном письме к американскому лидеру Дональду Трампу заявила о необходимости отозвать сенат с каникул для рассмотрения законопроекта об ужесточении контроля над оружием.
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Тиль рассказал, когда он сможет дебютировать за «Спартак»
Голландский полузащитник Гус Тиль, недавно подписавший контракт с российским футбольным клубом «Спартак», рассказал, что его дебют в составе новой команды может состояться уже в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в рамках которого красно-белые сыграют с «Ахматом».
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Россиянин Хачанов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Монреале
Россиянин Карен Хачанов пробился в четвертьфинал престижного турнира серии Masters Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в канадском Монреале.
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В кабмине сообщили о подготовке встречи Медведева и Румаса в Киргизии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев может встретиться с белорусским коллегой Сергеем Румасом в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате для обсуждения двустороннего взаимодействия, в том числе реализации договора о создании Союзного государства.
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СМИ: «Спартак» ведёт переговоры с потенциальным новичком из чемпионата Франции
Российский футбольный клуб «Спартак» ведёт переговоры с потенциальным новичком топ-уровня, выступающим в одном из клубов французского чемпионата.
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В РТРС назвали причину сбоя телевещания в некоторых районах Москвы
Сбой телевещания, с которым столкнулись жители некоторых районов Москвы, связан с проведением технических работ, сообщили в «Российской телевизионной и радиовещательной сети» (РТРС).
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Эксперт: «Спартаку» нужно подтянуть игру в защите и дисциплину
Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал игру команды в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы со швейцарским «Туном», который завершился победой красно-белых со счётом 3:2.
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Генсек ООН прокомментировал ситуацию со статусом Кашмира
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Индию и Пакистан воздерживаться от любых действий, способных повлиять на статус штата Джамму и Кашмир. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ООН.
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Экс-игрок «Спартака» считает, что команде не хватает креативных футболистов
Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко прокомментировал победу команды над швейцарским «Туном» в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы со счётом 3:2.
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В постпредстве России оценили возможность работы с комиссией ООН
Исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона сомневается в том, что комиссия ООН по расследованию инцидентов на северо-западе Сирии будет работать беспристрастно.
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«Торино» разгромил белорусский «Шахтёр» в квалификации футбольной Лиги Европы
В первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы итальянский «Торино» на своём поле разгромил белорусский «Шахтёр» со счётом 5:0.
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Тренер «Туна» заявил, что команда должна была обыгрывать «Спартак» в матче Лиги Европы
Главный тренер швейцарского «Туна» Марк Шнайдер выразил мнение, что его подопечные не заслуживали поражения в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы с российским «Спартаком», который завершился победой красно-белых со счётом 3:2.
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Британия намерена упростить визовый режим для учёных
Власти Великобритании планируют в конце года запустить упрощённый режим получения виз для учёных со всего мира. С таким заявлением выступил британский премьер Борис Джонсон.
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Полузащитник сборной Нигерии Ивоби перешёл из «Арсенала» в «Эвертон» за £35 млн
В заключительный день летнего трансферного окна для клубов Английской футбольной премьер-лиги (АПЛ) «Эвертон» приобрёл у «Арсенала» 23-летнего полузащитника сборной Нигерии Алекса Ивоби.
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В центре Киева демонтировали синюю руку
В центре украинской столицы на бульваре Шевченко демонтировали арт-объект под названием Middle Way в виде гигантской синей руки, установленный осенью 2018 года. Об этом информирует телеканал «112 Украина».
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Эксперт оценила решение Бурятии по туризму в экозоне Байкала
Руководитель отдела по связям с общественностью Центра развития экологических и социальных проектов «Сохраним Байкал» Маргарита Морозова в беседе с НСН прокомментировала сообщение о том, что Бурятия одобрила правила организации туризма и отдыха в Центральной экологической зоне Байкала.
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«Айнтрахт» забил пять мячей в ворота «Вадуца» в матче квалификации ЛЕ
В первом матче третьего раунда квалификации футбольной Лиги Европы немецкий «Айнтрахт» на выезде разгромил «Вадуц» из Лихтенштейна со счётом 5:0.
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Предварительный нацстандарт на школьную форму могут утвердить в 2020 году
Предварительный национальный стандарт на школьную форму планируют утвердить в России в 2020 году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
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Пострадавшие в ДТП на Кубани жители Подмосковья получат компенсации
Жители Московской области, пострадавшие в ДТП под Новороссийском в Краснодарском крае, получат денежные компенсации, сообщает телеканал «360».
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Эксперт прокомментировал планы Зеленского по земельной реформе
Экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в стране земельную реформу, которая позволит к 2020 году открыть рынок земли.
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МВД заявило о нормализации обстановки в Бишкеке
В Главном управлении внутренних дел Бишкека сообщили, что ситуация в столице Киргизии нормализовалась и «полностью контролируется» сотрудниками правоохранительных органов. Об этом информирует ТАСС.
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Кононов рассказал о кредите доверия к себе со стороны руководства «Спартака»
После победы над швейцарским «Туном» со счётом 3:2 в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы главный тренер российского «Спартака» Олег Кононов рассказал о кредите доверия к себе со стороны владельца клуба Леонида Федуна.
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В Севастополе ввели особый противопожарный режим
На обособленных территориях Севастополя ввели особый противопожарный режим. Такое решение принято на заседании городского правительства, сообщает «Новый Севастополь».
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В Удмуртии заявили о снижении госдолга на 450 млн рублей с начала года
Государственный долг Удмуртии снизился на 450 млн рублей за первое полугодие 2019 года, заявила и. о. министра финансов республики Вера Сухих.
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В Госдепе сообщили о готовности Трампа к переговорам с Ираном
Если лидеры Ирана стремятся к проведению переговоров с США, то американский лидер Дональд Трамп «ждёт звонка» от них. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.
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Форум «Город образования» проведут на ВДНХ
Московский международный форум «Город образования» будет проходить с 29 августа по 1 сентября на ВДНХ. Ожидается около тысячи экспертов из более чем 50 стран.
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В Оренбургской области в ДТП погибли три человека
Три человека стали жертвами ДТП на федеральной трассе М5 «Урал» в Бузулукском районе Оренбургской области. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на региональное управление МВД.
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Кононов назвал главную проблему нынешнего «Спартака»
После победы над швейцарским «Туном» со счётом 3:2 в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы главный тренер российского «Спартака» Олег Кононов рассказал, что рассчитывает на прогресс в игре команды.
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Телеканалы задействовали для предупреждения о непогоде в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС о надвигающейся непогоде. Об этом информирует ТАСС.
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В Петербурге почтят память героев Ленинградской битвы
В пятницу, 9 августа, в Санкт-Петербурге почтят память героев Ленинградской битвы, сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на сайт городской администрации.
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В «Спартаке» объяснили, почему Шюррле исполнял пенальти в матче с «Туном»
Главный тренер российского «Спартака» Олег Кононов объяснил, почему новичок команды Андре Шюррле исполнял пенальти в матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы со швейцарским «Туном», который завершился победой красно-белых со счётом 3:2.
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На станциях БКЛ появится 32 пересадки на другие виды транспорта Москвы
На станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена появится 32 пересадки на радиальные ветки метро и железных дорог, платформы Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров.
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Кононов прокомментировал победу «Спартака» над «Туном» в Лиге Европы
Главный тренер российского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу команды над швейцарским «Туном» со счётом 3:2 в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.
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Ален Делон проходит лечение в Швейцарии после инсульта
Французский актёр Ален Делон, перенёсший несколько недель назад инсульт, в настоящий момент проходит лечение в одной из клиник Швейцарии. Об этом сообщает Le Dauphiné Libéré.
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В Хабаровске начали проверку после травмирования ребёнка в автобусе
В Хабаровске организовали проверку по факту травмирования ребёнка в автобусе, сообщает TranssibInfo.com со ссылкой на региональное СУ СК России.
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В Свердловской области вынесли приговор по делу об обмане дольщиков
Красногорский районный суд Каменска-Уральского вынес приговор в отношении застройщика по делу об обмане и присвоении денег дольщиков, сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.
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Фестиваль короткометражных фильмов «Короче» пройдёт в Калининграде
Фестиваль короткометражных фильмов «Короче» будет проходить 16—18 августа в Калининграде, передаёт портал «Невские новости» со ссылкой на организаторов.
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В Идлибе при обстреле погибли два военных САР и 13 пострадали
В Сирии в Идлибской зоне деэскалации в результате обстрелов со стороны боевиков погибли два сирийских военнослужащих, ещё 13 получили ранения, также пострадали пять мирных жителей.
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Бакаев о победе над «Туном»: «Спартак» может играть намного лучше
Полузащитник российского «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал победу команды над швейцарским «Туном» в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы со счётом 3:2.
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«Арсенал» приобрёл у «Челси» бразильского защитника Давида Луиса
В заключительный день летнего трансферного окна для клубов Английской футбольной премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Арсенал» приобрёл 32-летнего бразильского защитника Давида Луиса.
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МТПП договорилась с РУДН о работе по повышению квалификации медиков
Московская торгово-промышленная палата договорилась с Российским университетом дружбы народов о сотрудничестве. Из соглашения следует, что МТПП будет направлять медиков для повышения квалификации в РУДН, передаёт НСН.
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В «Нафтогазе» сообщили о снижении цены на газ для населения на 5,1%
Компания «Нафтогаз Украины» в августе снизила цену на газ для населения на 5,1% — до 4600 гривен за тысячу кубометров. Об этом сообщает пресс-служба компании.
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Спасатели предупредили о грозах и ливнях в Ленобласти
Спасатели рассказали о погоде в Ленинградской области в пятницу, 9 августа, сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
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Российский теннисист Медведев вышел в четвертьфинал престижного турнира в Монреале
Россиянин Даниил Медведев пробился в четвертьфинал престижного турнира серии Masters Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в канадском Монреале.
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Трамп раскритиковал Макрона за переговоры с Ираном
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что его французский коллега Эммануэль Макрон якобы посылает иранской стороне «смешанные сигналы» от имени Вашингтона. Об этом он написал в своём Twitter.
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«Спартак» обыграл «Тун» в квалификации Лиги Европы
В первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы российский «Спартак» на выезде одержал победу над швейцарским «Туном» со счётом 3:2.
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МВД Киргизии устанавливает личности организаторов беспорядков
В Министерстве внутренних дел Киргизии заявили о начале мероприятий по установлению личностей организаторов беспорядков в Бишкеке и его пригородах. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ведомства Карима Аманкулова.