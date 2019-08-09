Le Monde: украинские олигархи станут главным вызовом для команды Зеленского

Историческая победа Владимира Зеленского и его партии на прошедших выборах на Украине несёт в себе огромные возможности и колоссальные риски. Как пишет издание Le Monde, молодая команда Зеленского может столкнуться со множеством политических и личных вызовов, в том числе с соблазнительными предложениями от украинских олигархов, которые влияют на власть в стране с 1991 года.

Результаты прошедших в этом году президентских и парламентских выборов на Украине можно с полным на то основанием назвать историческими. Как пишет Le Monde, до Владимира Зеленского украинцы ещё никогда не избирали президента с результатом в 73% и столь слабыми связями с традиционным политическим классом. Кроме того, впервые с провозглашения независимости на Украине появляется парламент со столь выраженным доминированием одной партии, которая получила 250 мест в парламенте из 450.

Однако, как отмечает издание, такая небывалая для Украины ситуация несёт в себе огромные возможности и колоссальные риски. Подавляющее доминирование Зеленского в законодательной и исполнительной власти даст ему в ближайшие годы множество инструментов для быстрого претворения в жизнь его идей, какими бы они ни были. В то же время она возлагает на его плечи ответственность за будущие успехи и неудачи Украины.

Абсолютное большинство Зеленского в парламенте по большей части состоит из новичков, у которых нет ни малейшего опыта работы на официальной должности. Они могут столкнуться со множеством политических и личных вызовов, в том числе с соблазнительными предложениями от украинских олигархов, к которым могут быть не готовы. Поэтому, пишет автор статьи, в такой обстановке главный вопрос на ближайшие годы: возьмёт ли верх поведенческая преемственность элиты, которую немецкий политолог Ингмар Бредис называет главным вызовом в украинской внутренней политике.

Как и прочие институты, украинский парламент всегда отличался стабильным поведением украинских депутатов. Те с завидным постоянством демонстрировали склонность к неформальному общению, коррупции, кумовству, фаворитизму и клиентелизму. Конечно, все эти проблемы существуют и в развитых демократических системах, но с 1991 года их присутствие гораздо более ярко выражено на Украине и в большей части других постсоветских республик, чем в западных государствах.

«Другими словами, весь вопрос в том, сможет ли триумфальная победа Зеленского справиться с этими привычками. Избавится ли это новое переустройство политического класса от поведенческой преемственности украинской элиты, или же частные интересы вновь проникнут в процесс принятия решений, как это уже было в прошлом, несмотря на масштабное обновление лиц в парламенте и министерствах», — заключает автор материала.