Вести: Зеленский пригласил турок восстанавливать Донбасс

15:16
Врачи установят протез избитой в Ингушетии девочке
Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии установят протез правой руки семилетней Аише Ажиговой, которая была избита в Ингушетии.
15:15
В АТОР заявили об отсутствии организованных туристов из России в Киргизии
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на фоне обострения обстановки в Киргизии сообщила, что российских организованных туристов в этой стране нет.
15:13
Быстров заявил, что вылет «Спартака» от «Туна» в ЛЕ будет позором
Бывший футболист московского «Спартака» Владимир Быстров, в настоящее время работающий экспертом на «Матч ТВ», считает, что красно-белым предстоят непростые поединки в квалификации Лиги Европы.
15:12
Минсельхоз заявил о стабильности ситуации на рынке хлеба в России
Текущая ситуация на рынке хлеба в России стабильная. Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в заявлении Минсельхоза.
15:00
В Свердловской области проводят проверку по факту гибели рабочего на предприятии
В Свердловской области организовали проверку по факту гибели рабочего на горно-обогатительном предприятии, сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру региона.
14:59
«Ак Барс» обыграл «Салавата Юлаева» на предсезонном турнире в Казахстане
В рамках предсезонного Кубка президента Республики Казахстан, который проходит в Нур-Султане, «Ак Барс» одержал победу над «Салаватом Юлаевым».
14:59
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции.
14:57
Эксперт прокомментировал первый полёт беспилотника «Охотник»
Главный редактор сайта UAV.ru Денис Федутинов в беседе с Nation News прокомментировал первый полёт новейшего ударного беспилотника «Охотник».
14:56
Министр транспорта Сирии проверил работу международного аэропорта Дамаска
Министр транспорта Сирии Али Хаммуд проверил ход восстановления международного аэропорта Дамаска, сообщает ФАН.
14:55
Зеленский встретился с константинопольским патриархом Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский в Турции провёл встречу с константинопольским патриархом Варфоломеем.
14:55
В МИД Финляндии восхитились поведением россиян в очередях за визами
Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение поведением российских граждан в очередях в визовом центре в Санкт-Петербурге после объявления финской стороной о новых требованиях к документам.
14:50
В России предложили изменить оценку эффективности вузов
В России предложили изменить перечень показателей эффективности университетов, сообщает «Российская газета».
14:48
В России запустили первую пилотную зону сети 5G
Компании Tele2 и Ericsson запустили первую в России пилотную зону связи пятого поколения (5G) на Тверской улице в Москве.
14:44
ВФВ извинится за жест тренера Бузато
Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) принесёт извинения за жест старшего тренера сборной России Серджио Бузато, который специалист продемонстрировал после окончания мачта с командой Южной Кореи за выход на Олимпиаду-2020.
14:43
В Совфеде прокомментировали позицию Турции относительно Крыма
Член Совета Федерации Ольга Ковитиди в беседе с ФАН прокомментировала заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».
14:42
Тарантино рассказал, сколько раз смотрел свой новый фильм
Американский режиссёр Квентин Тарантино в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, сколько раз смотрел свой новый фильм «Однажды в… Голливуде».
14:39
СК: арест наложен на счета ФБК
В пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что банки получили судебные постановления об аресте счетов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и «Защиты прав граждан», а также более 100 счетов физических и юридических лиц.
14:38
Эксперт прокомментировала предложение ОНФ разрешить россиянам иногда работать из дома
Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская в беседе с НСН прокомментировала предложение представителей Общероссийского народного фронта инициировать поправки в законодательство, по которым у работающих штатно россиян появится возможность время от времени выполнять свои обязанности удалённо.
14:32
В КНР допустили связь Фонда демократии США с беспорядками в Гонконге
Национальный фонд демократии США (NED) заподозрили в причастности к беспорядкам, которые происходят в китайском Гонконге в течение последних нескольких недель, сообщает CGTN.
14:29
Экс-игрок МЮ Нэвилл доволен возможным уходом Лукаку
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Нэвилл обвинил бельгийского нападающего Ромелу Лукаку в непрофессионализме и избытке лишнего веса.
14:25
Тариф на транзит нефти по Белоруссии увеличен на 3,7%
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что увеличение тарифа на прокачку нефти через Белоруссию на 3,7% будет действовать до конца 2019 года.
14:21
Тарантино рассказал о своём отношении к спойлерам
Американский режиссёр Квентин Тарантино в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о своём отношении к спойлерам.
14:15
Хабибуллин о сезоне в «Ак Барсе»: у многих был культурный шок
Экс-вратарь ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Николай Хабибуллин вспомнил о локауте-2004/05, в результате которого большое количество североамериканских звёзд приехали играть в Россию.
14:12
Шнякин: «Спартак» мог расстаться с кем угодно, но не с Фернандо
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин подвёл промежуточные итоги трансферной кампании столичного «Спартака».
14:07
Прекращено сообщение «поезда дружбы» между Индией и Пакистаном
Движение поезда, связывавшего Индию и Пакистан, прекращено на фоне обострения ситуации вокруг Кашмира.
14:06
Комментатор «Матч ТВ»: Шюррле способен заблистать в РПЛ
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин прокомментировал переход немецкого полузащитника Андре Шюррле в «Спартак».
14:03
Эксперт рассказал о схемах мошенничества на вторичном рынке недвижимости
Директор департамента вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимость» Сергей Шлома в беседе с «Российской газетой» рассказал о схемах мошенничества на вторичном рынке.
14:02
Ян намекнул, что хотел бы провести бой с экс-чемпионом UFC Эдгаром
Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян отреагировал на переход экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Фрэнки Эдгара в его дивизион.
14:02
Зеленский пообещал ежегодный рост экономики Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об экономических планах страны на ближайшие пять лет.
14:00
При штурме резиденции Атамбаева пострадали 79 человек
В результате столкновений в ходе операции по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пострадали 79 человек. Об этом заявила пресс-секретарь Минздрава страны Жылдыз Айгерчинова.
13:59
Хантсман с семьёй вернётся в США через полтора месяца
Посол Соединённых Штатов в России Джон Хантсман собирается вернуться на родину через полтора месяца. Об этом сообщила его супруга Мэри Кэй.
13:53
Хабибуллин рассказал об отношениях с Лукашенко
Бывший российский хоккейный вратарь Николай Хабибуллин вспомнил, как пересекался на льду с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
13:53
Силовики начали повторный штурм резиденции Атамбаева
Силовики начали повторный штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб бывшего главы государства.
13:50
Кабмин распределит 39 млрд рублей на инфраструктурные проекты и дороги
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании кабмина заявил, что правительство России распределит между 74 регионами 39 млрд рублей на реализацию крупных инфраструктурных проектов, а также ремонт региональных автодорог.
13:42
Сторонники Атамбаева отпустили захваченных бойцов спецназа
Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева освободили захваченных во время штурма его резиденции спецназовцев.
13:41
Синоптики рассказали о погоде в Москве во второй половине августа
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о погоде в Москве во второй половине августа.
13:38
Агент Шомуродова заявил, что не рассматривает предложения российских клубов
Представитель форварда «Ростова» Эльдора Шомуродова Кахор Муминов заявил, что его клиент не хочет переходить в другой клуб Российской премьер-лиги (РПЛ).
13:24
В Петербурге предложили узаконить клумбы и фонтаны в парках
В Санкт-Петербурге предложили узаконить клумбы, фонтаны и урны в парках, сообщает «Парламентская газета».
13:24
Президент Киргизии выступил на внеочередном заседании парламента
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выступил с речью на внеочередном заседании парламента, которое было созвано из-за ситуации в стране.
13:23
Хабибуллин поделился воспоминаниями об американской тюрьме
Бывший вратарь ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Николай Хабибуллин, в настоящее время работающий тренером по развитию вратарей в Федерации хоккея России, вспомнил своё пребывание в американской тюрьме.
13:23
В Монголии установили памятник маршалу Жукову
В районном центре Халхин-Гол в Монголии установили памятник советскому маршалу Георгию Жукову.
13:22
Минобороны сообщило о жертвах взрыва на полигоне под Архангельском
В результате взрыва на полигоне в Архангельской области пострадали шесть человек, двое от полученных ранений скончались. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявили в пресс-службе Минобороны России. Как отмечается, на полигоне при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошли взрыв и возгорание.
13:16
При штурме резиденции Атамбаева пострадали 27 сотрудников ГКНБ
В ходе операции по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пострадали 27 сотрудников спецслужб. Об этом заявили в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности.
13:09
Трое олимпийских чемпионов стали лицами ЧМ по боксу в Екатеринбурге
Олимпийские чемпионы Егор Мехонцев, Алексей Тищенко и Олег Саитов стали лицами грядущего чемпионата мира по боксу 2019 года.
12:56
Правительство выделит почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что кабмин направит почти 6 млрд рублей из резервного фонда на тушение лесных пожаров в ряде регионов.
12:55
Дуглас Сантос назвал главное различие между РПЛ и Бундеслигой
Новичок санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос считает, что в Германии показывают более динамичный футбол.
12:52
СМИ сообщили о взрыве в воинской части в Архангельской области
Два человека погибли и 15 пострадали, по предварительным данным, при взрыве в воинской части в Архангельской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
12:49
В МЧС рассказали о восьми разрушенных домах в результате ЧП в Ачинске
Начальник ГУ МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин сообщил о восьми полностью разрушенных домах в результате детонации боеприпасов на складе в Ачинске.
12:47
В Архангельской области сообщили об инциденте в воинской части
Власти направили санитарную авиацию к воинской части под Архангельском в связи с инцидентом, в результате которого пострадали несколько человек, сообщил губернатор региона Игорь Орлов.
12:42
В Москве состоится юношеский турнир UTLC Cup
В столице России сыграют юношеские команды ведущих футбольных клубов Европы и Азии.