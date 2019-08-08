Вести Оригинал

Вести: Зеленский пригласил турок восстанавливать Донбасс

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Владимир Зеленский призвал турецкий бизнес инвестировать в проекты на Украине, в том числе в восстановление инфраструктуры Донбасса. Как сообщают «Вести», Зеленский заявил, что лично выступит гарантом комфортной работы для инвесторов.
Вести: Зеленский пригласил турок восстанавливать Донбасс
Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил турецкий бизнес инвестировать в проекты на Украине, в том числе в восстановление инфраструктуры Донбасса. Как пишут «Вести», об этом он заявил на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции.

«Я с радостью приглашаю турецкий бизнес к нам на Украину. Я лично выступаю гарантом вашей комфортной работы на Украине. Давайте расти вместе», — предложил Зеленский.

Он также сообщил, что пригласил турецкую сторону принять участие в восстановлении инфраструктурных объектов на востоке Украины. 

«Ожидаем активное участие турецкой стороны в международном форуме по восстановлению Донбасса, который мы планируем провести уже осенью в Мариуполе», — сказал президент Украины.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Все самые актуальные зарубежные статьи на нашей странице в Facebook
источник
Вести Украина Европа
теги
Владимир Зеленский Донбасс строительство Турция Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров