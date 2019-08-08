Вести: Зеленский пригласил турок восстанавливать Донбасс

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15:00 В Свердловской области проводят проверку по факту гибели рабочего на предприятии В Свердловской области организовали проверку по факту гибели рабочего на горно-обогатительном предприятии, сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру региона.

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