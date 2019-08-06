NZZ: разлад между Турцией и США усиливается — Эрдоган намерен вторгнуться на курдские территории

Планируемое Турцией вторжение на сирийскую территорию, занимаемую курдскими Отрядами народной самообороны, станет очередным испытанием на прочность для американо-турецких отношений, сообщает Neue Zürcher Zeitung. Курды являются важными союзниками США в регионе, и сейчас Вашингтон пытается найти дипломатический путь решения проблемы — в частности, американская сторона предложила Турции создать буферную зону на части турецко-сирийской границы.

В последнее время американо-турецкие отношения проходят множество испытаний на прочность, пишет Neue Zürcher Zeitung. После разлада вокруг закупки Турцией российских ЗРК С-400 Реджеп Эрдоган создал повод для ещё более масштабной ссоры: в минувшее воскресенье он анонсировал новое вторжение на территорию соседней Сирии.

Издание напоминает, что турецкие войска уже присутствовали на сирийской территории, однако все их действия проходили западнее Евфрата — теперь же Анкара планирует распространить активность и на восточный берег реки. Турция рассматривает курдские Отряды народной самообороны (YPG) в качестве угрозы своей безопасности и уже не раз угрожала выдавить их из приграничных районов. Однако на этот раз угрозы сопровождаются стягиванием турецких войск к границе.

Для США YPG являются важнейшим союзником в борьбе с «Исламским государством»* в Сирии, отмечает Neue Zürcher Zeitung. Администрация Трампа склоняется к тому, чтобы предоставить курдам необходимую защиту: важным фактором здесь является недавнее заявление YPG о том, что в случае нападения Турции они не смогут и дальше содержать под стражей пленных бойцов ИГ (их в курдском плену находится около 10 тыс.).

В Вашингтоне пока усиленно ищут дипломатический путь решения проблемы, пишет издание. Отмечается, что курды уже согласились отодвинуть свою территорию на 5 км от границы, однако Турция настаивает на буферной зоне минимум в 30 км. В минувший понедельник представители Минобороны США предложили турецкой стороне совместно с американскими войсками создать буферную зону глубиной 15 км восточнее Евфрата. Реакция турецкой стороны на это предложение пока неизвестна. Впрочем, заявление Эрдогана о планируемой военной операции можно рассматривать как попытку повлиять на переговорный процесс: Турция, как обычно, использует тактику максимального давления и максималистских требований. Однако вряд ли слова турецкого президента являются пустой угрозой, отмечает Neue Zürcher Zeitung: угроза роста напряжённости очень велика.