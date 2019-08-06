Обозреватель Daily Sabah: сближение между Россией и Турцией имеет все шансы перерасти в долгосрочное сотрудничество

Российско-турецкие отношения поднялись на невиданный ранее уровень сотрудничества, и есть перспективы для их дальнейшего улучшения, пишет Daily Sabah. За 500 лет общей истории Россия и Турция пережили вторжения и враждебность, сближение и дружбу, что в целом вылилось в «уникальную модель сотрудничества» сегодня, убеждена автор статьи.

Глобальный эффект покупки Турцией российских ракетных комплексов С-400 ещё предстоит оценить, однако одно можно сказать наверняка уже сегодня: российско-турецкие отношения поднялись на невиданный ранее уровень сотрудничества, и есть перспективы для их дальнейшего улучшения, пишет обозреватель Daily Sabah Мария Бит.

Как напоминает автор статьи, отношения двух стран стали активно развиваться с ноября 2015 года, после дружественного разрешения кризиса, связанного со сбитым российским истребителем. Сегодня сотрудничество стран укрепляется обменом военными технологиями и созданием трёхстороннего механизма мирного урегулирования в Сирии, очередной этап переговоров по которому состоялся на прошлой неделе в столице Казахстана Нурсултане. Помимо этого, развивается кооперация в сфере энергетики, торговли, туризма и культуры, основным двигателем которого стала Комиссия по торговле и экономическому сотрудничеству, 16-е заседание которой состоялось 24-26 июля в Анталии.

Как замечает издание, географическое соседство всегда подразумевает тесные взаимоотношения, необязательно при этом хорошие и доверительные. За 500 лет общей истории Россия и Турция пережили вторжения и враждебность, сближение и дружбу, что в целом вылилось в «уникальную модель сотрудничества» сегодня. В основе этой модели всегда лежала торговля и, в частности, сотрудничество в газовой сфере, остававшееся незыблемым несмотря на «политические дрязги» вокруг «российской газовой монополии» и основанное на экономической необходимости.

Турция — второй крупнейший потребитель российского газа. Экономика страны на 60% зависит от российского топлива, отчего задача диверсификации газовых поставок становится для страны насущной проблемой. Пиком российско-турецкого сотрудничества в газовой сфере стало подписание в октябре 2016 года соглашения о строительстве газопровода «Турецкий поток», который проложит для России путь к дальнейшему строительству «южного экспортного коридора в Европу», а Турции поможет стать «региональным энергетическим транзитным узлом».

По убеждению автора статьи, российский газ, поставляемый по трубопроводам, останется незаменимым источником энергии в ближайшем будущем, о чем свидетельствуют и недавние заявления экс-министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль: «Газопроводы строятся не для того, чтобы кого-то разозлить, а исходя из экономической потребности».

Что касается российско-турецкого сотрудничества в энергетической сфере, недавно оно приобрело новое измерение: российская госкорпорация «Росатом» участвует в строительстве первой турецкой атомной электростанции.

Взаимовыгодные экономические предприятия создают основу для стабильности отношений, и российско-турецкая кооперация является тому примером, пишет автор. Одним из направлений такого активного сотрудничества является и строительная отрасль. Турецкие подрядчики участвуют в высокосложных и заметных проектах строительства в России с 1990-х годов, включая строительство объектов для Олимпиады в Сочи и чемпионата мира по футболу 2018 года. За последние годы стоимость таких проектов составила $70 млрд.

Помимо экономического сотрудничества, лидеры России и Турции подлерживают персональный диалог по важнейшим вопросам международной политики. Так, Россия Турция и Иран, в рамках созданного в 2017 году переговорного процесса в Астане стали гарантами мирного урегулирования сирийского конфликта. В сентябре 2018 года Москва и Анкара заключили соглашение об установлении демилитаризованной зоны в Идлибе для предотвращения надвигавшейся гуманитарной катастрофы. Несмотря на то, что год спустя идлибский кризис так и не был разрешён, это соглашение всё ещё остаётся эффективным инструментом предотвращения гуманитарной катастрофы и выражением стремления лидеров России и Турции к независимости и территориальной целостности Турции, а также их убеждённости в недопустимости раздела страны на зоны влияния.

«Взаимоотношения России и Турции многолики и продолжают развиваться в меняющейся среде», — отмечает автор. Для построения прочных доверительных и уважительных отношений народам России и Турции необходимо знание истории и культуры друг друга, и помогают им в этом связи двух стран в области науки, образования, литературы и искусства.

По мнению президента Путина, высокий уровень обмена туристами типичен для российско-турецких отношений. Так, в 2018 году страну посетило 6 млн туристов из России — это больше, чем из какой-либо другой страны в мире.

Лидеры стран уделят контактам в гуманитарной отрасли особое внимание. Текущий год был объявлен Годом культуры и туризма России и Турции. Официальное начало этому проекту было положено показом турецкой оперы «Троя» в Большом театре в Москве в апреле и последующим выступлением в Анталии знаменитого российского оркестра «Виртуозы Москвы».