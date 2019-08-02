Le Figaro: на переговорах о Сирии продолжается «состязание» России и Турции

«Астанинский формат» сирийского урегулирования сопровождается конкуренцией между вовлечёнными в сирийский конфлит иностранными государствами — Россией и Турцией, сообщает Le Figaro. Как отмечается в материале французской газеты, Москву и Анкару ссорит вопрос Идлиба — перенаселённой провинции, на судьбу которой две страны имеют разные точки зрения.

Представители России, Ирана и Турции в четверг в третий раз встретились в казахском Нур-Султане, чтобы попытаться найти выход из сирийского конфликта, пишет Le Figaro. Как отмечается в материале издания, помимо Москвы, Тегерана и Анкары в переговорах принимают участие делегации от сирийского правительства и от повстанцев — а вот членов «коалиции» под руководством США там нет. Данный процесс мирного урегулирования, именуемый по прежнему названию столицы Казахстана «астанинским форматом», длится с 2017 года, и за это время его «полностью затмили» переговоры в Женеве, организованные коалицией, подчёркивает обозреватель французской газеты.

Как пишет автор, несмотря на то, что в Нур-Султане за одним столом встречаются представители и сирийского режима, и оппозиции, на деле цель переговоров «скорее имеет отношение к балансу сил между третьими странами, вовлечёнными в конфликт». Главный камень преткновения — вопрос провинции Идлиб, «перенаселённого бастиона» повстанцев на северо-востоке Сирии, подчёркивает журналист. На сегодняшний день провинцию контролирует «Хайат Тахрир аш-Шам»*, коалиция множества повстанческих группировок, часть из которых связаны с «Аль-Каидой»**. Сирийские вооружённые силы при поддержке российской авиации вот уже четыре месяца ведут наступление на этот регион, где укрываются около 50 тыс. боевиков, отмечается в материале.

Идлибский вопрос заставил Россию и Турцию стать по разные стороны баррикад: тогда как Москва оказывает военную поддержку режиму Башара Асада, Анкара, которая долго «требовала обезглавить сирийского президента», но в итоге «спохватилась», осознав невозможность свержения его режима, поддерживает бойцов «якобы умеренного» Национального фронта освобождения, непосредственно против которых и направлено российско-сирийское наступление, продолжает обозреватель Le Figaro. Впрочем, две страны в последние годы всё же сближаются, о чём, в частности, свидетельствует недавняя закупка Анкарой — несмотря на её членство в НАТО — российских комплексов ПВО С-400, оговаривается журналист.

Как поведал в интервью Le Figaro французский политолог Фредерик Пишон, «Россия чередует военное и дипломатическое давление». По мнению эксперта, «цель Москвы — не завоевать провинцию, ведь ведущееся ею наступление является достаточно умеренным по силе, а получить как можно больше козырей в переговорах с Турцией». Москва желает, чтобы Анкара прекратила поддерживать «Фронт освобождения», дабы затем постепенно развернуть операцию по возвращению региона, поясняет обозреватель Le Figaro. При этом, и Москва, и Анкара придерживаются стратегии «войны на истощение» с целью ослабления повстанческих группировок и не хотят идти на большой риск, развёртывая масштабную операцию, которая может обойтись им слишком дорого, пишет он.

В свою очередь, Турция ещё с момента своего вступления в конфликт на северо-востоке Сирии пытается избежать резкого притока мигрантов на свою территорию: в стране уже сейчас проживают 4 млн сирийских беженцев, что вызывает целый ряд внутренних проблем, говорится в статье. По этой причине Анкара любой ценой пытается избежать масштабных операций в перенаселённом Идлибе, полагает автор. Вместе с тем, прекратить поддерживать сирийскую оппозицию президент Турции Реджеп Эрдоган готов лишь при одном условии — если ему в ответ сделают уступки по другому интересующему его вопросу, а именно — проблеме курдов, подчёркивается в материале.

По мысли Фредерика Пишона, Эрдоган «мог бы отказаться от повстанцев в ответ на какие-то обязательства по курдам», поскольку Анкара не хочет, чтобы те смогли создать там своё национальное государство. Турецкий лидер опасается, что создание независимого курдского региона спровоцирует подъём сепаратистских настроений среди турецких курдов, комментирует обозреватель Le Figaro. «Курдский вопрос — это единственный внешнеполитический компас Эрдогана», — подытоживает господин Пишон.



