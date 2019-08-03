Hürriyet: вторая партия С-400 отправится в Турцию в 2020 году

Уже в начале следующего года Турция получит полный контроль над своими комплексами С-400. На это время назначена и поставка второй партии комплексов, а также работа над совместным их производством, передачей технологий, интеграцией программного обеспечения, пишет Hürriyet Daily News со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.
Вторая поставка российских комплексов С-400 в Турцию назначена на 2020 год, сообщает Hürriyet Daily News со ссылкой на главу секретариата оборонной промышленности Турции Исмаила Демира. И тогда, как планируется, Россия и Турция займутся уже совместным производством комплексов, передачей технологий, интеграцией программного обеспечения.
И как раз в начале 2020 года будет осуществляться передача Турции всех контрольных полномочий по этим комплексам.
При этом министр иностранных дел Турции отметил, что у НАТО не должно быть никаких проблем с этими комплексами. Он напомнил, что Турция активно участвует в операциях НАТО. По его словам, С-400 составляют проблему скорее для отношений Турции с США, чем с НАТО.
Как напоминает издание, и генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что только Турция может решать, какие вооружения ей приобретать, пишет Hürriyet Daily News .
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