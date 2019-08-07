Independent: Запад списал Турцию со счетов, и Россия этим воспользовалась

В сближении Москвы и Анкары нет ничего удивительного, считает международный корреспондент The Independent Борзон Дарагахи. В Турции господствует мнение, что Запад её предал, потому как не считался с её интересами и стремлением войти в ЕС. Это играет на руку России, продвигающей собственные интересы в регионе, считает журналист.

Дипломаты Лондона, Вашингтона, Парижа и Брюсселя считают Анкару «агрессивным игроком». Вопреки правилам НАТО, она купила у Москвы оружие, что соответствует планам турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, при котором страна отходит от западных норм.

В то же время большая часть Турции считает, что Запад её предал. Он проигнорировал тревогу страны за свою безопасность и из-за роста исламофобских настроений «списал со счетов» её стремления войти в Евросоюз, пишет международный корреспондент The Independent Борзон Дарагахи.

В прошлом месяце США исключили Турцию из программы по строительству и использованию истребителей F-35, после того как Анкара начала принимать российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Вскоре десятки турецких военных, участвовавших в американской программе, будут вынуждены вернуться на родину.

Кроме того, против страны могут быть приняты санкции, как того требует американский конгресс. Некоторые в Вашингтоне, разгневанные поведением Турции в различных внутренних вопросах, требуют для неё ещё большего наказания, отмечает журналист.

«Всё это музыка для ушей Владимира Путина. Для Кремля Турция — заветная награда. Россия веками беспокоилась о свободном проходе в проливах Босфор и Дарданеллы, через которые её черноморские военные корабли и торговые суда могут получать доступ к остальному миру», — рассуждает Дарагахи.

По его словам, во время холодной войны Турция прочно находилась в орбите НАТО. Будучи воинственно-капиталистическим государством, она «противостояла коммунистическому эксперименту на севере и инстинктивно опасалась имперских амбиций России». Но все правила и расчёты изменились после распада СССР.

В этом году в очередной попытке укрепить двусторонние связи Москва и Анкара согласились создать совместный инвестиционный фонд в размере $1 млрд. Но для России настоящая стратегическая сила в Турции — это не сделка по С-400, не инвестиционный фонд или «скромные вложения» россиян в местную недвижимость, а энергетический сектор, считает автор статьи.

«Газпром» и Анкара строят новый трубопровод «Турецкий поток», вдобавок к уже существующему «Голубому потоку». Этот проект укрепит отношения между двумя странами и позволит России поставлять газ в обход Украины.

«Росатом» строит в Турции первую АЭС в регионе Аккую, расположенном на юго-восточном побережье страны. Компания выиграла конкурс ещё в 2010-м, но возведение станции началось только год назад.

Интерес представляют изменения, внесённые в соглашения между двумя сторонами в марте. Они намекают на то, что Кремль опять добивается своих стратегических целей, и показывают, что Москва «обвела вокруг пальца Анкару точно так же, как Болгарию и других своих жертв», полагает корреспондент.

Первоначальная сделка позволила «Росатому» и его турецкому партнёру построить на определённом участке фабрики, склады, торговые предприятия, административные и прочие здания. Но строительство продолжало тормозиться, пока Анкара не изменила условия.

Согласно изменённой сделке, «Росатом» полностью отвечает за проект АЭС «Аккую». Компания может привезти собственный персонал и «даже потребовать ещё больше земли», утверждает Дарагахи.

По его словам, «Росатом» теперь имеет возможность строить порты и терминалы. Компания может заниматься грузоперевозкой и предлагать портовые услуги, в том числе хранение, погрузку и транспортировку товаров.

«По-видимому, российское правительство, которое уже заключило фантастическую сделку для «Росатома», также получает порт, которым владеет, управляет Россия и где работают россияне», — полагает стамбульский специалист по России Йорук Исик.

«Учитывая расположение Аккую, эти крошечные изменения могут предложить российской армии стратегически важную логистическую базу для проведения глобальных и региональных операций или любых иных целей, которые будут соответствовать интересам российского правительства», — добавляет эксперт.

По мнению автора статьи, продолжающаяся война в Сирии стала одним из факторов, который открыл возможности для Кремля в Турции. В стране уже проживают миллионы сирийских беженцев, «которые согнаны сюда волнами поддержанных Россией военных кампаний, направленных против мирного населения».

«Россия контролирует впадающий в Турцию поток дестабилизирующих обстановку сирийских беженцев. И Анкара об этом знает», — уверяет Дарагахи.

Но существует ещё один важный фактор: Путин был одним из первых иностранных лидеров, посетивших Анкару после неудачного госпереворота 2016 года. Многие турки считают, что неудавшееся свержение Эрдогана поддерживалось или по меньшей мере было молчаливо одобрено Западом.

Поэтому Путин действовал как «опытный шпион, который вербует в пабе рыдающего опального соперника». Бывший офицер КГБ застал Эрдогана в наиболее уязвимом положении и протянул ему руку помощи, заключает Борзон Дарагахи.