24 канал: Зеленский позвонил Путину и попросил повлиять на Донбасс

Владимир Зеленский срочно позвонил Владимиру Путину после гибели четырёх украинских военнослужащих в районе населённого пункта Павлополь. Как сообщает «Телеканал новин 24», в разговоре Зеленский попросил российского лидера «повлиять на боевиков, чтобы они прекратили убийства украинцев».
Владимир Зеленский рассказал, что после гибели четырёх украинских военных в Донбассе он срочно позвонил президенту России Владимиру Путину. Как сообщает «Телеканал новин 24», в разговоре украинский президент подчеркнул, что попросил российского лидера «повлиять на боевиков, чтобы они прекратили убийства украинцев».
«Я говорю, что наших людей убивают, а мне отвечают, что есть какие-то детали, где наши военные стреляют по гражданским. Знаете, все говорят о том, что хотят мира. Но кроме слов мы должны двигаться очень быстрыми шагами», — рассказал Зеленский во время совместного брифинга с начальником Генштаба ВСУ Русланом Хомчаком.
Как напоминает украинский канал, 6 августа в районе населённого пункта Павлополь погибли четверо украинских военных. Владимир Зеленский заявил, что обстрел украинских военных является направленным на подрыв не только перемирия, которое сегодня должно длиться в Донбассе, но и переговорного процесса в целом.
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