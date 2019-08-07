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24 канал: Зеленский позвонил Путину и попросил повлиять на Донбасс

Материал представлен в переводе ИноТВ
Владимир Зеленский срочно позвонил Владимиру Путину после гибели четырёх украинских военнослужащих в районе населённого пункта Павлополь. Как сообщает «Телеканал новин 24», в разговоре Зеленский попросил российского лидера «повлиять на боевиков, чтобы они прекратили убийства украинцев».
24 канал: Зеленский позвонил Путину и попросил повлиять на Донбасс
Reuters

Владимир Зеленский рассказал, что после гибели четырёх украинских военных в Донбассе он срочно позвонил президенту России Владимиру Путину. Как сообщает «Телеканал новин 24», в разговоре украинский президент подчеркнул, что попросил российского лидера «повлиять на боевиков, чтобы они прекратили убийства украинцев».

«Я говорю, что наших людей убивают, а мне отвечают, что есть какие-то детали, где наши военные стреляют по гражданским. Знаете, все говорят о том, что хотят мира. Но кроме слов мы должны двигаться очень быстрыми шагами», — рассказал Зеленский во время совместного брифинга с начальником Генштаба ВСУ Русланом Хомчаком.

Как напоминает украинский канал, 6 августа в районе населённого пункта Павлополь погибли четверо украинских военных. Владимир Зеленский заявил, что обстрел украинских военных является направленным на подрыв не только перемирия, которое сегодня должно длиться в Донбассе, но и переговорного процесса в целом.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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