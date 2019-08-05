Корреспондент: глава «Слуги народа» рассказал, как решить вопрос Донбасса

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что мир в Донбассе является одной из ключевых проблем Украины на сегодня. Как передаёт «Корреспондент», Разумков также добавил, что вопрос Донбасса нужно решать с помощью дипломатии, санкционного давления, борьбы с коррупцией, а также информационной политики.

Вопрос Донбасса нужно решать с помощью дипломатии, санкционного давления, борьбы с коррупцией, а также при помощи информационной политики. Как пишет «Корреспондент», об этом заявил глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

По его словам, мир в Донбассе является одной из ключевых проблем в стране на сегодня.

«Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись на Украину. К сожалению, это не решается законами. Этот момент обсуждения в стенах Верховной рады явно тоже будет, но в этой проблеме, в войне это не вопрос законов», — убеждён Разумков.

Он добавил, что вопрос об окончании войны зависит от желания это сделать. Разумков подчеркнул, что у украинской стороны оно есть.

«К сожалению, не у всех участников этого процесса мы наблюдаем это желание. Здесь больше вопросы дипломатии, санкционного давления, вопросы внутренней политики, связанные с борьбой с коррупцией, с информационной политикой, с экономикой, инфраструктурой, социальной политикой. Это целый комплекс задач», — считает он.

Разумков также отметил, что законодательная составляющая решения проблемы Донбасса, в том числе вопрос особого статуса, будет рассматриваться Радой.