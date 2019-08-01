Немецкий эксперт: Украина отказала «партии войны» и теперь может рискнуть во внешней политике

Вооружённый конфликт в Донбассе «осточертел» украинцам. Именно поэтому они и проголосовали против «партии войны» бывшего президента Петра Порошенко, пишет в статье для Der Standard немецкий политолог Дитер Зегерт. Теперь же «новички» Зеленского, взявшие верх над «политическими профи», могут наконец-то не только заняться реформами, но и рискнуть — выступить с новыми инициативами во внешней политике, отмечает эксперт.
На Украине по итогам завершившихся недавно парламентских выборов «новички взяли верх над политическими профи», пишет в статье для австрийской газеты Der Standard немецкий политолог Дитер Зегерт.
И судя по всему, в ходе голосования главным «аргументом выбора» для украинских избирателей стал обещанный партией нового президента Украины Владимира Зеленского мир на востоке страны, отмечает автор статьи.
Длящаяся вот уже пять лет война «осточертела» украинцам, особенно тем из них, кто проживает у линии фронта. Именно поэтому они и проголосовали против «партии войны» бывшего президента Украины Петра Порошенко с её лозунгами «армия, язык, вера», считает немецкий политолог.
Повлияло на «смену настроений» в украинском обществе и недовольство жителей Украины «затянувшимся националистическим наступлением, в которое пошло прошлое правительство», продолжает Дитер Зегерт.
«Сначала начали переименовывать населённые пункты и улицы, сносить советские памятники и трактовать историю в одностороннем порядке. Затем и вовсе запустили кампанию по вытеснению русского языка и объединению различных ортодоксальных церквей в одну единую», — поясняет автор статьи.
Обе эти «акции» были частью предвыборной гонки бывшего украинского лидера Петра Порошенко, и обе они стали для избирателей на Украине «аргументами против него», подчёркивает немецкий политолог.
«И вот теперь новый политический класс вокруг Зеленского сможет наконец-то не только заняться внутриполитическими реформами, но и рискнуть — выступить с новыми инициативами во внешней политике», — заключает Зегерт.
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