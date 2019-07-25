«Опять приравняли неопытность к непорочности»: Die Zeit объяснила, почему украинцы выбрали «Слугу народа»

Кандидатов в партию Владимира Зеленского «Слуга народа» частично «отбирали на кастингах» и в спешке не подвергали тщательной проверке. Более того, они никогда не были депутатами парламента, да и вообще, среди них много незнакомцев, пишет Die Zeit. Почему же тогда украинцы проголосовали за таких новичков, задаётся вопросом немецкое издание.

За всю историю Украины ни одна партия не получала столько мест в Верховной раде, как «Слуга народа» Владимира Зеленского, пишет немецкая газета Die Zeit.

И это притом что кандидатов в партию украинского президента частично «отбирали на кастингах» и в спешке не подвергали тщательной проверке. Более того, они никогда не были депутатами парламента, да и вообще, среди них много незнакомцев, отмечает автор статьи Алиса Бота.

Почему же украинцы голосуют за таких новичков, задаётся вопросом журналистка Die Zeit.

«Потому что 41-летний Владимир Зеленский никогда не имел ничего общего с политикой, как, собственно, и его партия, — поясняет Бота. — И опять украинцы прировняли неопытность к непорочности».

Даже в одномандатных округах «новым лицам» удалось взять верх над «местными знаменитостями». По сути, украинские избиратели проголосовали за бренд «Зеленский», который «завлекал обещаниями начать всё сначала», считает автор статьи.

И действительно, признаёт журналистка немецкого издания, Владимир Зеленский может «отважиться на новое начало»: фундамент для этого у него есть, ведь у его партии в парламенте теперь большинство мест, и ей не придётся создавать никаких коалиций.

«Тем самым Зеленский, однако, взвалил на себя колоссальную ответственность. Надежды украинцев на то, что хоть что-то изменится к лучшему, очень велики. Как, впрочем, и их нетерпение», — подчёркивает Бота.