УН: на Украине начали продавать бюсты Зеленского

На одном из украинских интернет-аукционов появилось объявление о продаже бюстов Владимира Зеленского. Как передают «Украинские новости», бюст, по утверждению автора объявления, весит 2,5 кг, высота его составляет 23 см. Изделие может быть выполнено в трёх цветах.

Необычные лоты предложены для продажи на одном из популярных украинских интернет-аукционов. Как передают «Украинские новости», теперь все желающие могут приобрести бюст президента Украины Владимира Зеленского.

В объявлении сообщается, что официальные продажи стартуют на Украине с 25 июля. Сам бюст, по утверждению автора объявления, весит 2,5 кг, высота его составляет 23 см.

«Отличный и уникальный подарок, прекрасно украсит ваш рабочий стол и интерьер. Впервые на Украине, официальные продажи стартуют 25 июля, приобретайте по самой выгодной цене сейчас! Изготовлен из скульптурного гипса, покрыт тремя слоями лака, сусальным золотом. Представлен в трёх цветах: мрамор, слоновая кость глянец, слоновая кость матовый», — говорится в описании товара.

Как отмечает портал, появление бюста Зеленского не может не удивлять, поскольку ранее сам президент Украины заявлял, что его портреты не должны висеть в кабинетах чиновников.