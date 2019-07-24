УН: на Украине начали продавать бюсты Зеленского

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Die Welt: Урсула фон дер Ляйен пообещала диалог с Россией «с позиции силы» Die Welt
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FP: оставшись без F-35 по инициативе США, Турция отправится за самолётами в Россию Foreign Policy
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Немецкий журналист заподозрил, что мужчины в политике мутировали в слабый пол Focus Online
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Польский политик: приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой неуместно Polskie Radio
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N-TV: ошибка планирования превратила немецкую «Пуму» в бездонную бочку N-TV
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Gazeta Prawna: Россия хочет превратить Балтийское море в собственное озеро Gazeta Prawna
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Крупнейший кризис в НАТО — источники Times о последствиях покупки Турцией С-400 Times
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HuffPost: «никакого расизма, только бизнес» — законодатель встал на защиту американских рабовладельцев Huffington Post
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В Белом доме не нашли фактов сотрудничества Google с властями Китая
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Белый дом не нашёл свидетельств сотрудничества компании Google с властями Китая.
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Скончавшегося в США боксёра Дадашева планируют похоронить в Санкт-Петербурге
В Спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга заявили, что скончавшегося в США боксёра Максима Дадашева, который умер в результате полученных во время поединка травм, похоронят в Санкт-Петербурге.
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Посол России анонсировал трёхсторонний саммит по Сирии
Посол России в Тегеране Леван Джагарян сообщил, что встречу президентов России, Ирана и Турции — Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана — по Сирии планируется провести в конце августа.
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Психолог рассказал о возможных последствиях пожара в хабаровском лагере для детей
Психолог Павел Жавнеров в беседе с газетой «Известия» рассказал о возможных последствиях пожара в хабаровском лагере «Холдоми» для детей.
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Экс-депутат Рады прокомментировал продажи бюстов Зеленского
Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с ФАН прокомментировал начало интернет-продажи гипсовых бюстов лидера Украины Владимира Зеленского.
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На станции БКЛ «Авиамоторная» начались отделочные работы
На станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии Московского метрополитена начались отделочные работы, сообщает газета «Известия».
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Боксёр Бивол опубликовал видео, посвящённое погибшему Дадашеву
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол прокомментировал гибель своего друга Максима Дадашева в США в результате травм, полученных во время поединка.
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Рекордная температура зафиксирована в Нидерландах
В нидерландском городе Гилзе-Рейен зарегистрирована рекордная для страны температура 38,8 °C.
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Туск заявил о желании встретиться с Борисом Джонсоном
Глава Европейского совета Дональд Туск поздравил Бориса Джонсона с назначением на должность премьера Великобритании и заявил о желании встретиться с ним.
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В Совфеде оценили слова Мюллера о «выгоде» России от избрания Трампа
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление бывшего спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера о том, что Россия рассчитывала получить выгоду от избрания Дональда Трампа президентом США.
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Кэмпбелл объяснил, почему он поменял отношение к Восточной Европе
Бывший защитник сборной Англии по футболу Сол Кэмпбелл ответил на вопрос, что заставило его поменять отношение к странам Восточной Европы.
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Джонсон пообещал добиться нового соглашения по брекситу
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал заключить новое соглашение о выходе страны из Европейского союза, а также создать новое партнёрство со странами ЕС.
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Медведев в октябре совершит визит на Кубу
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев совершит визит в кубинскую столицу Гавану в октябре. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Экс-футболист сборной Англии рассказал, чем его поразила Россия
Бывший защитник сборной Англии по футболу Сол Кэмпбелл признался, что у него поменялось мнение о России во время чемпионата мира 2018 года.
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Москалькова призвала перепроверить забракованные Мосгоризбиркомом подписи
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала перепроверить забракованные Мосгоризбиркомом подписи.
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МИД России прокомментировал блокировку Baltnews.lv в Латвии
Министерство иностранных дел России прокомментировало блокировку принадлежащего МИА «Россия сегодня» сайта Baltnews.lv в Латвии.
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Кадыров выразил соболезнования в связи с гибелью боксёра Дадашева
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на новость о гибели российского боксёра Максима Дадашева в США в результате травм, полученных во время поединка.
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Мюллер заявил, что Москва «рассчитывала на выгоду» от избрания Трампа
Бывший спецпрокурор США по расследованию «российского вмешательства» Роберт Мюллер во время слушаний в конгрессе заявил, что Россия «хотела получить выгоду от победы» Дональда Трампа на президентских выборах.
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В Госдуме прокомментировали запрет микрокредитов под залог жилья
Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ФАН прокомментировал принятие Госдумой в третьем, окончательном чтении закона, который запрещает микрофинансовым организациям выдавать кредиты под залог жилья.
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Нурмагомедов рассказал о своей главной задаче за два месяца до боя с Порье
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о подготовке к титульному бою с американцем Дастином Порье.
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Состав Рады после выборов обновится на 80%
Состав Верховной рады Украины по результатам внеочередных парламентских выборов обновится на 80%. Об этом информирует гражданская сеть «Опора» со ссылкой на данные ЦИК Украины.
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Миссия при ОБСЕ: Россия обеспокоена блокировкой Baltnews.lv в Латвии
Постоянное представительство России при ОБСЕ сообщило, что Москва обеспокоена блокировкой сайта Baltnews.lv в Латвии и считает это примером цензуры свободы слова.
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Вакарчук избран председателем партии «Голос»
Съезд украинской партии «Голос» избрал Святослава Вакарчука председателем партии.
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни
Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с НСН рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.
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Эксперт оценил заявление Росприроднадзора об угрозе «экологического Чернобыля»
Заслуженный профессор МГУ, эксперт ООН по химической безопасности, член Высшего экологического совета Госдумы Валерий Петросян в беседе с ФАН оценил заявление главы Росприроднадзора Светланы Радионовой о том, что одно из химических предприятий в Иркутской области требует рекультивации, без которой может произойти экологическая катастрофа, схожая по масштабам с чернобыльской.
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Борис Джонсон официально вступил в должность премьера Британии
Экс-глава британского МИД Борис Джонсон официально стал премьер-министром Великобритании.
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В СЖР прокомментировали блокировку Baltnews.lv в Латвии
Союз журналистов России озадачен блокировкой российского ресурса Baltnews.lv и будет привлекать внимание международных журналистских организаций к этому инциденту.
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Филиппины заинтересованы в сотрудничестве с Россией в сфере энергетики
Посол Филиппин в России Карлос Соррета заявил, что его страна заинтересована в сотрудничестве с российской стороной в энергетической сфере.
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Покровская раскритиковала организацию ЧМ по водным видам спорта в Южной Корее
Вице-президент Федерации синхронного плавания России (ФСПР) и главный тренер национальной сборной по синхронному плаванию Татьяна Покровская оценила организацию чемпионата мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу.
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Начался приём заявок на участие в электронном голосовании в трёх избирательных округах Москвы
Начался приём заявок на участие в электронном голосовании в трёх избирательных округах на выборы в Мосгордуму, сообщает сайт «Москва 24».
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Петербургские профессора прокомментировали сообщения о высокой зарплате
Профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Сергей Александров в беседе с Пятым каналом прокомментировал сообщения о высокой заработной плате.
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Сквернялиса назначили премьером Литвы
Литовский президент Гитанас Науседа назначил исполняющего обязанности главы правительства Саулюса Сквернялиса на должность премьер-министра.
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Эксперт прокомментировал инициативу Китая о запрете ядерного оружия
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований политолог Владимир Брутер в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что Китай выступает за полный запрет и уничтожение ядерного оружия.
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Активисты попытались заблокировать кортеж Бориса Джонсона
Активисты экологического движения попытались заблокировать кортеж вступающего в должность британского премьера Бориса Джонсона, который прибыл в Букингемский дворец для встречи с королевой Елизаветой II.
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Эксперт прокомментировал предупреждение Росприроднадзора об угрозе «экологического Чернобыля»
Заслуженный эколог России Андрей Пешков в беседе с Inforeactor прокомментировал заявление главы Росприроднадзора Светланы Радионовой о том, что одно из химических предприятий в Иркутской области требует рекультивации, без которой может произойти экологическая катастрофа, схожая по масштабам с чернобыльской.
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В работе Instagram и Facebook произошёл сбой
Пользователи из России, Литвы, Польши и с Украины могут столкнуться с проблемами при загрузке, а также входе в социальные сети Instagram и Facebook.
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Эксперт оценил падение спроса на бытовую химию в России
Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Пётр Бобровский в беседе с Nation News оценил падение спроса на бытовую химию в России.
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В Совфеде предложили ввести монополию на организацию детского отдыха
Сенатор от Хабаровского края, член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елена Грешнякова в беседе с НСН предложила ввести монополию на организацию детского отдыха.
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В СПЧ прокомментировали выдачу российских паспортов в Донбассе
Глава комиссии по миграционной политике Совета по правам человека при президенте Евгений Бобров в беседе с НСН прокомментировал выдачу российских паспортов в Донбассе.
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Мюллер не исключил привлечения Трампа к ответственности
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что Дональду Трампу могут быть предъявлены обвинения после его ухода с поста президента. Об этом он заявил на слушаниях в юридическом комитете нижней палаты законодательного органа США.
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«Манчестер Сити» забил шесть мячей в ворота команды из Гонконга
Английский «Манчестер Сити» разгромил гонконгский «Китчи» в контрольном футбольном матче.
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Тереза Мэй сложила полномочия премьер-министра Великобритании
Тереза Мэй официально сложила полномочия премьер-министра Великобритании после встречи с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце.
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В 20 департаментах Франции объявлен красный уровень метеоопасности
Во французском МВД заявили, что красный уровень метеоопасности объявлен в 20 департаментах Франции в связи с аномальной жарой.
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Денисова уточнила свои слова о договорённостях по украинским морякам
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова уточнила своё высказывание о якобы достижении договорённостей о возвращении задержанных Россией украинских моряков Киеву. Соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице в Facebook.
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Эксперт прокомментировал назначение Эспера на должность министра обороны США
Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, американист, политолог Константин Блохин в беседе с ФАН прокомментировал назначение Марка Эспера на должность министра обороны США.
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В «Нафтогазе» назвали сроки вынесения решения по спору с «Газпромом»
Стокгольмский арбитражный суд должен вынести окончательное решение по спору «Газпрома» и «Нафтогаза» в ноябре 2021 года, заявили в украинской компании.
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Эксперт оценила избрание Джонсона на пост премьера Британии
Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила избрание Бориса Джонсона на пост лидера Консервативной партии Великобритании и премьер-министра страны.
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В ГИБДД назвали число пойманных за полгода пьяных водителей автобусов
В ГИБДД рассказали, сколько пьяных водителей автобусов были пойманы за полгода по всей России.
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«Ювентус» в серии пенальти одолел «Интер» на Международном кубке чемпионов
Туринский «Ювентус» обыграл миланский «Интер» в серии пенальти в матче Международного кубка чемпионов.
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Госдума приняла закон о регулировании работы фитнес-центров
Государственная дума приняла закон о совершенствовании деятельности фитнес-центров в России.